Auf Wunsch des Landratsamtes Weiterer Betrieb der Flüchtlingsunterkunft in Unterföhring

Von: Andreas Sachse

Die Verlängerung geht auf einen Wunsch des Landkreises München zurück. © Robert Brouczek

Der Landkreis München ist um jede Unterkunft froh, die er für Flüchtlinge bereitstellen kann. In der Bauhofstraße in Unterföhring wird jetzt die Laufzeit verlängert.

Unterföhring – Die Flüchtlingsunterkunft in der Bauhofstraße bleibt für weitere fünf Jahre bis Ende 2030 geöffnet. Die Verlängerung geht auf einen Wunsch des Landkreises München zurück. Dem Kreis gehen eigene Optionen aus.

Als Voraussetzung verpflichtet die Gemeinde das Landratsamt, Sozialbetreuung sicher zu stellen. Die 2016 für seinerzeit 175 Asylbewerber auf dem Gelände der Bauhofstraße 10 eröffnete Unterkunft sollte Ende 2025 eigentlich geschlossen werden. Mit dem jetzt zeitnah formulierten Antrag unterstrich das Landratsamt die Bedeutung der Föhringer Unterkunft für den Landkreis.

Einige Laufzeiten lassen sich nicht verlängern

Während Asylbewerber über das Mittelmeer und den Nahen Osten weiterhin nach Europa drängen, hätten der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Flüchtlingsströme die Situation für den Kreis verändert. Demgegenüber ist es anscheinend nicht möglich, die Laufzeiten einer Reihe von Unterkünften im Kreis zehn Jahre nach der Flüchtlingskrise von 2015/2016 zu verlängern.

Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) verwies auf Anbieter wie „Feel Home“, deren Unterkünfte die Grenze der ihnen zugedachten Lebensdauer in der ein oder anderen Gemeinden zwischenzeitlich erreicht oder gar schon überschritten hätten. „Wir haben nicht mit Feel Home zusammen gearbeitet“, sagte Kemmelmeyer. Auch wenn gewisse Teile der Einrichtung und sanitäre Anlagen Schaden genommen hätten, gilt die Unterkunft in der Bauhofstraße noch als weitestgehend intakt.

Wohnraum für anerkannte Asylbewerber fehlt

Dass nahezu im ganzen Landkreis Wohnraum für anerkannte Asylbewerber fehlt, ist ein weiterer Grund für den Engpass an Unterkünften. Um Gemeinden, wie Unterföhring, nicht mit anerkannten Asylbewerbern zu belasten, die nach ihrer Entlassung aus der Flüchtlingsunterkunft überwiegend der Obdachlosigkeit anheim fallen würden, dürfen auch anerkannte Flüchtlinge in den Unterkünften im Landkreis bleiben.

Um jede Unterkunft froh

Nach der Entlassung wäre es Aufgabe der Standortgemeinde, den Leuten Wohnraum zu beschaffen. Der Landkreis ist daher um jede Unterkunft froh, die über den einst vorgesehenen Zeitraum hinaus geöffnet bleibt. Was die Bauhofstraße betrifft, hatte man sogar auf 2041 spekuliert. Auf einen so langen Zeitraum will sich die Gemeinde zunächst aber nicht einlassen. Der für seine Leistungen unlängst mit dem Integrationspreis ausgezeichnete Unterföhringer Helferkreis soll mit dem Beschluss keinesfalls belastet werden.

Die Entscheidung des Gemeinderats verpflichtet den Landkreis, für Sozialbetreuung der Bewohner zu sorgen. ANDREAS SACHSE