Zu teuer und am Bedarf vorbei: Fernseh-Akademie BAF in Unterföhring fliegt aus ihrem Ausbildungs-Studio

Eine Mieterhöhung zwingt die Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien e.V. (BAF) zum Auszug aus ihrem Studio in Unterföhring. Doch es liegt noch mehr im Argen.

Unterföhring– Die Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien e.V. (BAF) in Unterföhring steht unter Druck. Sie muss ihr hochmodernes Ausbildungsstudio auflösen, weil Mitte 2019 eine drastische Mieterhöhung ins Haus steht. „Es fehlt die Finanzierung für den Unterhalt“, sagt Akademiedirektor Thomas Repp. Die BAF sucht jetzt neue, kleinere Räume. Auch in der Ausbildung will sie neue Wege gehen und einen Bachelor-Studiengang gemeinsam mit der privaten Medienhochschule Campus 21 entwickeln.

Gleichzeitig kämpft die BAF an einer anderen Front: Nach einer Rüge durch den Bayerischen Obersten Rechnungshof muss sie um staatliche Zuschüsse bangen.

Die BAF ist ein eingetragener Verein, der sich über drei Säulen finanziert: durch Studiengebühren der Studenten (690 Euro monatlich), durch Fördergelder des Freistaats (453 000 Euro im Jahr 2018) und durch Sponsorengelder der TV-Unternehmen, die an der BAF ihren Nachwuchs ausbilden. Auch die Gemeinde Unterföhring unterstützt die Medienschule seit Jahren mit 150 000 Euro jährlich.

Rechnungshof rügt Schieflage

Nach Meinung des Rechnungshofs gehört die staatliche Förderung jedoch auf den Prüfstand, weil die Zahl der Studenten von 89 Studierenden im Jahr 2011 auf 53 im Jahr 2016 gesunken ist. Gleichzeitig sind die Finanzmittel von Freistaat, Kommunen und öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten im Zeitraum von 1999 bis 2015 um knapp 41 Prozent auf jährlich 797 000 Euro gestiegen.

Der Rechnungshof beklagt hier im Bericht 2018 eine Schieflage: Die privaten Medienunternehmen ziehen sich mehr und mehr zurück. Ihr Beitrag ist von 450 000 auf 200 000 Euro jährlich gesunken. Hier sehen die Kontrolleure ein Indiz dafür, dass die Ausbildung nicht mehr am Bedarf orientiert ist und schlagen Alarm.

Staatskanzlei: Ausbildung und Finanzierung der Medienakademie nicht zeitgemäß

In der Staatskanzlei verfolgt Michael Roppelt, Leiter des Medienreferats, die Entwicklung seit langem: „Wir sind bereit, die Förderung fortzusetzen, aber es muss das Gesamtgefüge stimmen“, sagt Roppelt. „Die BAF war ein Aushängeschild in den 90er Jahren. Die privaten Sender hatten ein großes Interesse an der Ausbildung. In den letzten Jahren hat sich aber eine starke Schere entwickelt.“ Die Finanzierung durch die öffentliche Hand sei von Jahr zu Jahr gestiegen, während sich die privaten Sponsoren zurückzögen.

Gleichzeitig habe die BAF unter anderem durch die Ausbildungsgänge an den Fachhochschulen neue Konkurrenz bekommen. „Die BAF muss gegensteuern und ein Angebot machen, das auf dem Medienmarkt gefragt ist.“ Die gewohnte Förderung werde nur weiter fließen, wenn eine Neuausrichtung und Neukonzeption gelinge. „Die Akademie muss sich jetzt auf die Hinterbeine stellen. Sie muss sich wie jeder andere Marktteilnehmer behaupten.“

Akademiedirektor Thomas Repp betont, eine Medienausbildung sei mit der notwendigen Technik, der Infrastruktur und dem Personalaufwand aufwendiger als ein geisteswissenschaftliches Studium. Deshalb sei ein entsprechender finanzieller Aufwand gerechtfertigt. Dass man jetzt ein von Steuergeldern finanziertes Studio aufgeben müsse, nur weil eine standortadäquate Mieterhöhung ins Haus steht, verspiele Chancen für die Ausbildung, sagt Repp.

Neue Hochschule ansiedeln?

Auf der Suche nach neuen Wegen, hat die BAF auch in Richtung Rathaus die Fühler ausgestreckt. Bei einem Podiumsgespräch in der Reihe „Unter Medienleuten“, an dem auch schon Claus Kleber, Dirk Ippen, Günther Jauch oder Dunja Hayali teilnahmen, kam der Vorschlag auf, eine Medienhochschule in Unterföhring anzusiedeln. Auf die Frage der Studenten an Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU), es gebe doch in Unterföhring jede Menge grüne Wiese, da sei doch Platz, winkte Kemmelmeyer jedoch ab: „Das soll auch so bleiben.“ Er betonte, dass die Gemeinde aber sehr offen für eine Kooperation des neuen Gymnasiums mit der BAF sei.