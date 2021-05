Auto von alkoholisiertem Fahrer überschlägt sich

Spektakulärer Unfall auf A 995

von Martin Becker schließen

Alkoholisiert hat ein 57-Jähriger auf der A 995 bei Unterhaching für spektakulären Unfall gesorgt: Sein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Unterhaching - Ohne Fremdverschulden hat sich ein Münchner (57) am Donnerstag mit seinem Ford Bronco auf der A 995 bei Unterhaching überschlagen. Gegen 13.45 Uhr kollidierte der Pkw zunächst ohne fremdes Zutun mit den Leitplanken, dann überschlug sich das Auto bei der Fahrt Richtung München und blieb auf dem Dach liegen. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht – auch zur Blutentnahme, denn ein Alkoholtest vor Ort ergab 0,4 Promille.

Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen stellten den Führerschein sicher und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro, überdies 2000 Euro an den Schutzplanken. Unbeteiligte wurden glücklicherweise nicht gefährdet oder gar in Mitleidenschaft gezogen. Während der Unfallaufnahme, abgesichert von der Feuerwehr Unterhaching, bildete sich kurzzeitig ein Rückstau.