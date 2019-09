Die Feuerwehr Unterhaching musste am Montag einen Arbeiter aus einer Grube retten, der Mann wurde verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching war am Montag Vormittag zu einer Personenrettung an eine Baustelle in der Biberger Straße gerufen worden, weil ein Arbeiter in eine Baugrube gefallen war. Der Verletzte musste laut Feuerwehr mittels einer Schleifkorbtrage aus der Grube geholt werden. Vor Ort waren auch Notarzt, Rettungswagen sowie die First Responder der Unterhachinger Feuerwehr.