20 Jahre Geothermie Unterhaching: „Modellprojekt für ganz Deutschland“

Heißes Bad: Unterhachings damaliger Bürgermeister Erwin Knapek (l.) stieß am 28. September 2004 mit Geothermie-Projektleiter Christian Schönwiesner-Bozkurt auf die gelungene Bohrung an.

Rück- und Ausblick bei Diskussionsrunde zum Jubiläum

Von Martin Becker schließen

Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Jetzt feiert die Geothermie Unterhaching ihren 20. Geburtstag. Anlass genug, um über die Zukunft dieser Energiegewinnung nachzudenken.

Unterhaching – Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Würde das vermutete Heißwasser, 3500 Meter tief unter der Erdoberfläche schlummernd, tatsächlich und in ausreichender Menge sprudeln? Trotz technischer Unwägbarkeiten und finanzieller Risiken startete die Gemeinde Unterhaching 2002 ihr Geothermieprojekt, zählt zu den Pionieren auf diesem Sektor moderner Energiegewinnung.

„Wir feiern zwei Jahrzehnte Mut, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen“, sagte Rathaus-Sprecher Simon Hötzl, der eine Diskussionsveranstaltung anlässlich des Jubiläums moderierte. Sein Fazit im Zeitalter von Öl- und Gaskrise: „Wir sitzen mit der Geothermie in Unterhaching auf einem Schatz – und der wird gehoben.“

Impulsvortrag von Professor Harald Lesch

Die Geothermie Unterhaching mit ihrer CO2-freien Fernwärme sei „der richtige Wumms“ als Beitrag zum Klimaschutz, sagte Professor Harald Lesch in einem Impulsvortrag: „So geht Klimawende!“ Generell zeichnete der Astrophysiker der LMU allerdings ein ziemlich düsteres Bild. „Aus dem weißen Eis des Nordpols wird dunkles Wasser“, und dass inzwischen der Permafrost auftaut, sei ein „doppelter Dominoeffekt“, so der Professor: „Mehrere Kipp-Punkte kippen sich gegenseitig um. Wir erleben eine Methan-Explosion in Zeitlupe, unser Planet wird zum Jurassic-Park-Experiment.“ Noch sei es möglich, „das Ruder herumzureißen, die nächsten zehn Jahre sind entscheidend“. Gelänge die Klimawende nicht, „wird es auf der Erde so heiß, dass wir mit unserem Schwitzen nicht mal mehr die Körpertemperatur regulieren können“. Entsprechende Warnungen hätten Physiker schon im 19. Jahrhundert ausgesprochen. Selbstkritisch gab der 62-Jährige zu: „Meine Generation hat es verkackt.“

Knapek schimpft auf Öl- und Gaslobby

Altbürgermeister Erwin Knapek, vor Jahren treibende Kraft hinter der Unterhachinger Geothermie, schimpfte über „den ganzen Quatsch, Öl und Gas zu verkaufen“. Schon 1978 habe es in Paris ein erstes Geothermie-Heizwerk gegeben, „doch bei uns passierte nichts, der Staat subventionierte lieber die Klimakrise“. Sein Eindruck: „Wir spielen auf einer schiefen Ebene bergauf.“ Das sahen zwei 18 Jahre junge Unterhachinger genauso – sie hatten sich bei einer Klimawerkstatt der Gemeinde genau informiert. „In der Geothermie liegt großes Potenzial, aber in der Bundes- und Landespolitik findet sie zu wenig Beachtung. Das Tempo könnte höher sein“, fand Xaver Egert. Clara Born sagte, sie könne sich „gar nicht an eine Zeit vor der Geothermie erinnern – aber außerhalb von Unterhaching wird diese Wärme-Ressource viel zu wenig unterstützt“. Immerhin wurden im Landkreis im Lauf der Jahre eine Reihe von Erdwärmeprojekten realisiert, von Sauerlach bis Garching.

+ Diskutierten über die Zukunft der Geothermie: (v.l.) die 18-jährigen Unterhachinger Xaver Egert und Clara Born, Professor Harald Lesch, Altbürgermeister Erwin Knapek und Moderator Simon Hötzl © Alexander Petek

Kommunalisierung statt Verstaatlichung

Über die Geschwindigkeit, beim Ausbau erneuerbarer Energien ist Erwin Knapek schockiert. „Die Politik hat die Dringlichkeit noch nicht erkannt. Ohne Geothermie, die – anders als Windkraft und Sonnenenergie – unabhängig vom Wetter immer zur Verfügung steht, wird es bei der Klimawende keinen Fortschritt geben“, sagte der promovierte Physiker. „Es bräuchte bundesweit bis 2025 etwa 500 000 Arbeitsplätze im Bereich Geothermie.“ Professor Lesch stimmte zu: „Wir haben die Alternativen, setzen sie aber nicht um – dieser Irrsinn muss enden.“ Beim Betrieb und Ausbau der Fernwärme plädiert Knapek, nach Unterhachinger Vorbild, „für Kommunalisierung statt Verstaatlichung“.

Enge Zusammenarbeit mit Grünwald

Um gegenseitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, schlossen sich 2012 die Geothermie Unterhaching und die Erdwärme Grünwald (EWG) zu einem Fernwärmeverbund zusammen. „Diese Kooperation ist eine Perle der Energieversorgung, ein Modellprojekt für ganz Deutschland“, sagte EWG-Geschäftsführer Andreas Lederle. „Wir können das.“ Deshalb, so ergänzte sein Unterhachinger Kollege Wolfgang Geisinger, „bekommen wir Besuch von Interessierten aus ganz Deutschland, und alle ermutigen uns auf unserem schwierigen Weg im Wettbewerb mit subventioniertem Gas: weiter so!“