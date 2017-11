50-Jähriger bei Unfall in Unterhaching verletzt

Ein Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall in Unterhaching verletzt worden.

Unterhaching - Wie die Polizei mitteilt, war der 50-jährige Bochumer gegen 11.35 Uhr auf der Schulstraße unterwegs und wollte geradeaus in die Marxhofstraße fahren, als ihm plötzlich ein Mazda mit der Front in die linke Seite seines BMW fuhr. Der Mazda-Fahrer, ein 41-jähriger Chemnitzer, hatte den BMW zu spät gesehen, laut Polizei wohl auch deshalb, weil ihm die Sicht durch einen Kastenwagen verdeckt war, der auf der Linksabbiegerspur stand. Der BMW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens gab es keine Angaben. Die Feuerwehr war vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen.