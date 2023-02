55-Jährige zeigt Vergewaltigungen bei Polizei Unterhaching an

Von: Marc Schreib

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Vergewaltiger fest

Ein viele Jahre währendes sexuelles Martyrium hat eine 55-Jährige aus dem Landkreis München jetzt bei der Polizeiinspektion in Unterhaching angezeigt.

Am Donnerstagabend begab sich die 55-Jährige nach langjähriger häuslicher Gewalt zur Polizeiwache, um Strafanzeige gegen ihren Lebensgefährten zu erstatten. Die letzte Vergewaltigung hatte sich demnach am 19. Februar abgespielt. Ihr 61-jähriger Lebensgefährte habe ihr in dieser Nacht Schlafmittel verabreicht, um sie anschließend zu vergewaltigen. Eine Vielzahl ähnlicher Übergriffe sowie Körperverletzungen habe die 55-Jährige laut Polizei in den vergangenen Jahren ertragen müssen.

Die Beamten nahmen den 61-Jährigen noch am Tag der Anzeigenaufnahme vorläufig fest und durchsuchten die Wohnung nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, die möglicherweise unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Auch Speichermedien werden untersucht. Die 55-Jährige wurde ärztlich versorgt und untersucht.

Am Freitag, 24. Februar, kam der Mann vor den Haftrichter, der einen Haftbefehl erließ. Der 61-Jährige muss sich nun wegen Vergewaltigung und wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen und gefährliche Körperverletzungen verantworten. Die weiteren Ermittlungen zu den aktuellen als auch zu den früheren Taten führt das Kommissariat 22 (Körperverletzungsdelikte) fort.