Erschwingliches Plätzchen im überteuerten Landkreis

Mitten im Bau: Zehn Monate nach dem Spatenstich ist an der Biberger Straße viel passiert.

Erschwinglicher Wohnraum im aberwitzig überteuerten Landkreis entsteht derzeit in Unterhaching. 70 Wohnungen für Einheimische und Gemeindemitarbeiter sollen im Herbst bezugsfertig sein. Am Donnerstag wurde nur zehn Monate nach dem ersten Spatenstich an der Biberger Straße neben dem Sport-Scheck-Verwaltungsgebäude Richtfest gefeiert.