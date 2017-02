A8: Geisterfahrer „aus Versehen“

von Janine Tokarski schließen

Unterhaching - Unfreiwillig ist ein Münchner (76) in der Nacht zu Donnerstag zum Geisterfahrer geworden. Er wurde auf der A8 bei Unterhaching gestoppt - und kam sofort ins Krankenhaus.

Die Polizei geht davon aus, dass der Münchner (76) „aufgrund einer akuten Erkrankung“ in die falsche Richtung fuhr und so „ungewollt“ zum Geisterfahrer wurde. Sie geht - den ersten Anzeichen zufolge - von einem Schlaganfall aus, den der Mann zuvor erlitten hatte.

Dieser könnte dazu geführt haben, dass der Senior gar nicht bemerkte, dass er am Donnerstag gegen 0.40 Uhr beim Autobahnbeginn der A8 in München in die falsche Richtung auf die Autobahn fuhr. „Durch den schnellen Einsatz mehrere Streifenwagen gelang es der Polizei wenige Minuten später, den Falschfahrer in seinem silberfarbenen VW Golf auf Höhe der Anschlussstelle Unterhaching Ost zu stoppen“, teilt die Autobahnpolizei Holzkirchen mit. So konnten Unfälle verhindert werden. Der Mann wurde sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Zeugen hatten zuvor bei der Polizei den Geisterfahrer gemeldet. Darum geht sie davon aus, dass dem Senior mehrere Autos entgegen kamen. Sie werden gebeten, sich unter 08024/90730 bei der Autobahnpolizei Holzkirchen zu melden, um den genauen Sachverhalt zu klären.