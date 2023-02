An der A8: Beim Abbiegen mit Transporter kollidiert

Ein Autofahrer hat in Neubiberg beim Abbiegen Richtung Autobahn einen entgegenkommenden Transporter übersehen. © Polizei

Unfall am Freitagmorgen an der Auffahrt zur A8: Ein Autofahrer hat in Neubiberg beim Abbiegen einen entgegenkommenden Transporter übersehen.

Neubiberg - Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 5.35 Uhr. Ein 67-jähriger Münchner war mit seinem Toyota auf der Staatsstraße 2368 in Neubiberg unterwegs. An der Anschlussstelle der A8 in Richtung München wollte er nach links Richtung Autobahn abbiegen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt noch außer Betrieb.

Unfall an der A8: Beide Fahrer verletzt

Zeitgleich kam ihm ein 41-jähriger Münchner mit einem VW-Transporter entgegen. Der Toyota-Fahrer übersah beim Abbiegen den Transporter, und es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfall an der A8: Schaden von 25.000 Euro

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Unterbiberg stellte vor Ort den Brandschutz sicher, reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen und sicherte die Unfallstelle ab.



Unfall an der A8: Auffahrt gesperrt

Während der Unfallaufnahme musste die Autobahnauffahrt für etwa eine Stunde gesperrt bleiben. Der übrige Verkehr konnte im Wechsel vorbei- und umgeleitet werden. Es entstanden laut Polizei teilweise starke Verkehrsbeeinträchtigungen.

