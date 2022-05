Abschied von einem Unterhachinger Tausendsassa

Von: Martin Becker

Teilen

Leidenschaft: Viele Jahrzehnte kümmerte sich Heinz Neubauer um die Uhl-Krippe von St. Korbinian. © /a: Bro

Vom Musiker bis zum Krippen-Fan: Der Unterhachinger Heinz Neubauer ist mit 92 Jahren gestorben.

Unterhaching – Nein, selbstverständlich ist das nicht. „Dass er bis zum Ende mehr oder weniger autark leben konnte“, sagt Maria Neubauer, „wird uns ein Trost sein.“ Im hohen Alter von 92 Jahren hat ihr Vater Heinz Neubauer jetzt für immer seine Augen geschlossen. Er hinterlässt eine Lücke in der Familie, „die ihr Oberhaupt verloren hat“, wie die Tochter sagt. Und in Unterhaching, wo Heinz Neubauer nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs 1945 seine Heimat fand. Eine, in der sich der gebürtige Münchner vielfältig engagierte.

Als begeisterter Leichtathlet wurde Heinz Neubauer Mitglied beim TSV Unterhaching und schloss dort Freundschaften, die ihn lebenslang begleiteten. „Sein Fotoalbum aus dieser Zeit ist voll mit Bildern von Sportfesten, Siegerehrungen und fröhlichen Feiern“, berichtet Tochter Maria. Ungefähr genauso lange war Heinz Neubauer der Pfarrei St. Korbinian eng verbunden. Fast 70 Jahre lange leitete er als Dirigent ehrenamtlich den Kirchenchor und war zuständig für die Aufführung klassischer Mozart- und Haydn-Messen. „Unterstützt wurde er dabei von seinem Schwager Konrad Lautner im Bass und dem wunderbaren Sopran seiner Schwägerin Waltraud“, sagt Maria Neubauer. Zudem gehörte der Wahl-Unterhachinger 1968 zu den Gründungsmitgliedern der Blaskapelle St. Korbinian, neben dem Kirchenchor längst eine musikalische Säule der Pfarrei. Noch im November 2021 dirigierte Heinz Neubauer mit Gehwagerl die Blaskapelle beim Volkstrauertag und an Allerheiligen. „Ich behalte ihn als musikalisches Urgestein in Erinnerung“, sagt der Dritte Bürgermeister Richard Raiser, „eine außerordentliche Persönlichkeit.“

50 Jahre kümmerte er sich um die Uhl-Krippe

Neben der Musik kümmerte sich Heinz Neubauer auch seit rund 50 Jahren um die berühmte Uhl-Krippe von St. Korbinian. „Ich bin Jahrgang 1930, also genauso alt wie das Kripperl“, sagte Heinz Neubauer einmal mit verschmitztem Lächeln. Der überregional renommierte, 1965 verstorbene Krippenschnitzer Leonhard Uhl kreierte damals im Auftrag der Pfarrei eine aufwändige Kirchenkrippe mit 38 Personen und 34 Tieren, dazu allerlei Gebäude aus dem Mischmaterial Torfoleum, einem Alternativmaterial zu Kork.

„Leonhard Uhl ließ sich eine Art ,Copyright‘ zusichern. Externe Ergänzungen oder Erweiterungen waren nicht erlaubt“, erzählte vor Jahren Heinz Neubauer, der die Uhl-Krippe hegte und pflegte. „Er hatte die Krippenfiguren zu kleinen Kunstwerken gemacht – nicht nur wegen ihrer beweglichen Gelenke, vor allem wegen der Detailtreue: bei den Gesichtern, bei den Tieren, bei Kleinteilen wie Krügen oder Tischen.“ 2013, 2015 und zuletzt 2018 baute Neubauer die komplette Uhl-Krippe im Heimatmuseum auf, ansonsten zu hohen Feiertagen immer nur einen Teil davon in St. Korbinian. Tochter Maria Neubauer glaubt: „Ohne den Einsatz meines Vaters wäre die Krippe, die er mit großem kunsthandwerklichem Können reparierte und ergänzte, dem Verfall preisgegeben gewesen.“

Leidenschaft fürs Garteln

Musik, die Uhl-Krippe – eine weitere Leidenschaft des Diplom-Ingenieurs galt dem Garteln, speziell der Rosenzucht. „Er hatte den schönsten Rosengarten im alten Dorf“, ist sich Richard Raiser sicher. Heimatpfleger Günter Staudter bestätigt dies: „Dieser Garten am Kapellenfeld, in dem er auch einen Teil seines alten Hauses aus der Schrenksiedlung aufgebaut hatte, war sein Lebensinhalt.“ Etwa 100 unterschiedliche Rosen brachte Heinz Neubauer dort zum Blühen – sie bilden auch den Hintergrund auf seinem Sterbebild, das die Familie drucken ließ.

Apropos Familie: 1960 hatte Heinz Neubauer seine Frau Maria geheiratet, ihr Tod 2006 traf ihn sehr. „Heinz hatte ein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein, er war der Familienchronist, betrieb intensive Ahnenforschung“, erzählt die Tochter. „Trotzdem lebte er auch nach dem Tod seiner geliebten Frau immer im Hier und Jetzt, hatte an allen technischen Entwicklungen großes Interesse.“ Vom Typ her sei er sehr teamorientiert gewesen: „Sich selbst nahm er nicht so wichtig, ihm ging es vor allem um die Sache.“ Allerdings habe ihr Vater „auch sehr stur sein können, aber vielleicht ist das die Voraussetzung, so alt zu werden“. 92 Jahre. „Ob Vater, Bruder, Opa, Schwiegervater, Schwager – die ganze Familie wird in sehr vermissen.“