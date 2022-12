Wenn’s dunkel wird, kommt er ins Spiel: Der Flutlicht-Chef im Sportpark

Von: Martin Becker

Der Herr über das Flutlicht im Unterhachinger Sportpark ist Philipp Muschiol. © Robert Brouczek

Jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet der Münchner Merkur ein Adventstürchen unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“. Vorgestellt werden Menschen, die für erhellende Momente sorgen oder Licht ins Dunkel bringen. Heute: Der Flutlicht-Chef vom Sportpark Unterhaching.

Unterhaching – 22 Scheinwerfer hängen an jedem der vier Flutlichtmasten im Unterhachinger Sportpark, 88 insgesamt also: Sie sorgen für eine Lichtstärke von 800 Lux, um bei Fußballspielen oder sonstigen Veranstaltungen – wie beispielsweise dem Heiligabend-Gottesdienst – das Stadion zu erhellen. Das Flutlicht einfach anknipsen, wie die Lampe daheim im Wohnzimmer? „Nein, so einfach ist es nicht“, erläutert Philipp Muschiol.

Genau festgelegtes Procedere

Das Einschalten erfolgt nach einem genau festgelegten Procedere, für das Philipp Muschiol bei der SpVgg Unterhaching als „Leiter Spielbetrieb & Spieltag“ zuständig ist. Das Arbeitsspektrum des 30-Jährigen ist breit gestreut: von Vertragsangelegenheiten bis eben zum sorgsamen Umgang mit der Flutlichtanlage. Um das Fußballstadion in gleißendes Licht zu tauchen, sind mehrere Schritte nötig. Der erste: Unter der Westtribüne muss ein Aggregat eingeschaltet werden – es sichert die Stromversorgung und wird mit Heizöl betrieben. „Wir sind also autark.“ Schritt zwei spielt sich in einem speziellen Kontrollraum ab: Dort befindet sich das Steuerungspanel mit unzähligen Knöpfen, auch die Grundrisse des Sportparks mit Stadion und Nebenplätzen sind auf der Bedienoberfläche abgebildet.

Knapp drei Minuten bis zur Vollbeleuchtung

Philipp Muschiol arbeitet sich beim Einschalten im Uhrzeigersinn von Scheinwerfer zu Scheinwerfer vor. Bei Mast eins am Stadionkiosk, als „LM-1“ gekennzeichnet, geht es los. Zuerst brennt das sogenannte Arbeitslicht, das sind die vier Scheinwerfer der untersten Reihe. Anschließend kommen die drei weiteren Reihen mit jeweils sechs Scheinwerfern dran, bis alle 22 Lampen leuchten. Genauso geht es dann weiter mit den Flutlichtmasten zwei, drei und vier. „Das Arbeitslicht braucht etwa 30 Sekunden, bis zur Vollbeleuchtung dauert es knapp drei Minuten“, sagt Muschiol.

Gottesdienst im Stadion an Heiligabend

Die Kriterien, wie hell es im Stadion sein muss, hängen ab von der Spielklasse – aktuell in der Regionalliga Bayern sind sie niedriger als in der 3. Liga, in der allein schon wegen Fernsehübertragungen andere Richtlinien gelten. Sollte die SpVgg Unterhaching 2023 in die 3. Liga aufsteigen, werde es wohl auf eine Umrüstung mit LED-Technik hinauslaufen. „Der Vorteil ist, neben Helligkeit und Stromersparnis, die bessere Steuerung“, sagt der Experte. „Dann wäre auch Event-Flutlicht möglich.“ Also eine Lichtshow, wie sie der FC Bayern vor Spielbeginn in der Allianz Arena praktiziert.

Auch für Werbe-Shootings wurde der Sportpark schon gemietet – und am 24. Dezember findet heuer zum zweiten Mal der Gottesdienst „Heilig Abend im Stadion“ der Unterhachinger Pfarreien statt. „Zu ,Stille Nacht‘ habe ich das Flutlicht abgeschaltet“, erinnert sich Philipp Muschiol ans vergangene Jahr. Wenn die Scheinwerfer nur noch glimmen wie Kerzlein: „Eine schöne Atmosphäre, das kam gut an bei den Leuten.“