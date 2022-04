Ärger um wetterfesten Unterstand und Beleuchtung im Funpark

Von: Martin Becker

Die Skater sollen Licht und einen Unterstand bekommen. © bro

Im Gemeinderat wurde um die Bearbeitung eines drei Jahre alten Grünen-Antrags gestritten.

Unterhaching – Ist eine „Tisch-Bank-Kombination mit einem Dach obendrauf“, wie Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) es im Gemeinderat skizzierte, nun gut genug? Nein, entgegnete die Fraktionsvorsitzender der Grünen, Eva Karbaumer, und sprach von „Ärgernis“ sowie „großer Enttäuschung“. Worum es geht, sind zwei Dinge am sogenannten Funpark am östlichen Ende der alten Flughafenpiste im Landschaftspark. Vor fast dreieinhalb Jahren, im November 2018, hatten die Grünen einen wetterfesten Unterstand für die Jugendlichen beantragt, sowie eine Beleuchtung der Skateranlage mit Halfpipe in der dunklen Jahreszeit. Im Gemeinderat legte Wolfgang Panzer nun dar, dass „eine interkommunale Abstimmung“ mit seinen Bürgermeisterkollegen aus Neubiberg und Ottobrunn ergeben habe, der geforderte Unterstand sei „nicht konsensfähig“. Vielmehr habe man sich, zusammen mit den Jugendbeauftragten, auf eine wetterfeste Tisch-Bank-Kombination verständigt, die obendrein relativ stabil gegenüber Vandalismus sei.

Lichtmasten „kritisch“

Dieser Teil des Grünen-Antrags könne noch im Frühjahr 2022 umgesetzt werden, nicht aber der zweite Punkt - nämlich eine Beleuchtung des Skaterparks in den Wintermonaten von 16 bis 23 Uhr. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt erachte es als „sehr kritisch“, dort zwei Lichtmasten mit Solaranlage aufzustellen, weil der Funpark direkt an naturschutzrechtlich relevante Biotope angrenze. Für die Beleuchtung müsse die Gemeinde Unterhaching „eine fundierte Stellungnahme“ vorlegen, dafür aber würden aktuell „die personellen Ressourcen fehlen“, so der Rathauschef.

Eva Karbaumer, auf deren Initiative der Antrag von 2018 fußt, reagierte empört. Allein schon die Zeitspanne von über drei Jahren sei befremdlich; ebenso, dass das Thema nicht zuvor im Kultur- und Sozialausschuss beraten wurde. Die Darstellung aus dem Rathaus „liest sich wie ,Es ist uns egal’ und ,Dann stellen wir halt eine Bierbank hin’, das ist schwach“, schimpfte die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Und jenseits der Bierbank-Frage werde das Beleuchtungs-Thema falsch interpretiert: „Es geht um die Wintermonate – da fliegen keine Insekten, die gefährdet werden könnten!“

Es ist unfassbar absurd, dass uns fürs Aufstellen von zwei Lampen die personellen Ressourcen fehlen sollen.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch wunderte sich ebenfalls: „Es ist unfassbar absurd, dass uns fürs Aufstellen von zwei Lampen die personellen Ressourcen fehlen sollen.“ Bürgermeister Panzer indes pochte darauf, man müsse „ein Gutachten in Auftrag geben, um die Untere Naturschutzbehörde zu überzeugen“. Dafür holte er sich, mit den Gegenstimmen von Freien Wählern und Neo-Fraktion, die Zustimmung des Gemeinderats. Fazit: Die überdachte Sitzgelegenheit kommt in Kürze, um die Beleuchtung wird noch gerungen.