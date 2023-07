Weidenbusch konfrontiert AfD: „Wortwahl ist abscheulich“

Von: Charlotte Borst

Teilen

Ernst Weidenbusch (CSU) ist im Kreistag der Kragen geplatzt. Er kritisiert die Wortwahl der AfD. © Robert brouczek

Schlagabtausch im Kreistag: Ernst Weidenbusch (CSU) kritisiert die Schönrednerei des Ukraine-Kriegs, die Christsozialen lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab.

Landkreis – In der Kreistagssitzung am Montag kam es zu einem Schlagabtausch zwischen Vertretern von AfD und CSU. Im Bürgerhaus in Grünwald haben Ernst Weidenbusch (CSU) und Landrat Christoph Göbel (CSU) die AfD-Kritik an der Arbeit des Landkreises für die Ukraine-Flüchtlinge zurückgewiesen.

Weil Christina Specht (AfD) von „Einwanderung“ sowie „Zuzug aus der Ukraine“ sprach, erzürnte Weidenbusch und entgegnete: „Es handelt sich nicht um Zuwanderung. Es geht um Menschen, die auf der Flucht sind, weil das Aggressorland Russland die Ukraine angegriffen hat. Die Ukraine ruft uns um Hilfe an, und wir überlegen hier im Kreistag, wie wir den Menschen, die zu uns fliehen, am besten helfen können.“

Landrat Göbel: „AfD ist dem rechten Spektrum zuzuordnen“

Spechts Schönrednerei in Bezug auf den Ukraine-Krieg nannte Weidenbusch „ein Stück weit abscheulich“. Als Specht ihm entgegnete – „wo soll ich den Ukraine-Krieg schöngeredet haben?“ – antwortete ihr Landrat Göbel: „Wie ganz Deutschland weiß, ist die AfD eine Partei, die dem rechten Spektrum zuzuordnen ist. Es ist eben auffallend, dass Sie sich hier im Kreistag immer wieder mit Kritik zu Integrationsthemen zu Wort melden.“ Göbel formulierte das Ziel des Kreistags so: „Wir arbeiten im Landkreis daran, die Menschen, die aus der Ukraine zu uns fliehen, ordentlich unterzubringen und zu versorgen.“

Inzwischen ist es im Kreistag üblich, dass die AfD, die in den Ausschüssen keinen Sitz hat, die Kreistagssitzungen als Bühne nutzt, um sich mit vielen langen Wortmeldungen zu positionieren. Bisher war es die Strategie aller anderen Fraktionen, diese Beiträge wortlos zur Kenntnis zu nehmen. Gestern aber entschied sich die CSU für die Strategie: „Widersprechen statt Ignorieren“. Ernst Weidenbusch erklärte dazu auf Nachfrage: „Die Wortwahl Zuwanderung war zu viel.“ Er grenzt sich auch von der Interview-Aussage des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz am Sonntag klar ab: „Wir wollen keine Zusammenarbeit mit der AfD.“

CSU will AfD-Wähler zurückgewinnen

Die CSU setzt auf Ablehnung: „Denn die Politik der AfD steht für Rechtsextremismus und Nationalismus.“ Der CSU-Landtagsabgeordnete führte aus: „Die AfD definiert sich über Kritik, weil sie sich an Menschen wendet, die unzufrieden sind.“ Kernaufgabe der CSU sei es, „zu widersprechen und vielleicht noch bessere Politik zu machen. Wir wollen die Menschen, die diese Partei wählen, zurückgewinnen mit guter Politik.“

Hintergrund: Verlängerung von 40 unbefristeten Ukraine-Stellen

Der Streit zwischen AfD und CSU hatte sich an der Frage entzündet, ob der Landkreis einen Pool von 40 befristeten Ukraine-Stellen verlängern soll. Christoph Göbel sagte: „Leider ist dies nötig“ denn der Krieg ist noch nicht vorbei.“ Die Mitarbeiter auf den befristeten Stellen beraten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Kreistagsmehrheit beschloss eine Verlängerung der Poolstellen zur Bewältigung der Ukraine-Krise im Landkreis bis 30. Juni 2025. Göbel betonte, dass die Stellen erneut befristet werden: „Wir hoffen ja, dass der Konflikt nicht zum Dauerkonflikt wird.“ Zuvor hatte Specht bei einem früheren Tagesordnungspunkt kritisiert, dass der Landkreis für die Flüchtlings- und Integrationsberatung zu viel Geld ausgeben würde.