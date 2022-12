Merkur-Aktion: Sein Weihnachtswunsch gilt einem anderen bedürftigen Menschen

Von: Max Wochinger

„Man darf nicht pessimistisch werden“: Bernd Hertle lässt sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen. © max wochinger

Vielen Rentnern fehlt es an Geld. Für einen Extrawunsch bleibt oft nicht genug übrig. Der Münchner Merkur hilft – mit der Aktion Wunschbaum. Wir stellen in der Adventszeit ältere Mitbürger mit unerfüllten Wünschen vor. Heute: Bernd Hertle aus Unterhaching.

Unterhaching – Die Krankheit kam schleichend. Anfangs hat Bernd Hertle, 74, schlecht gesehen, dann begannen die Hände zu zittern und später hatte er Schwierigkeiten beim Gehen. Sechs Jahre wurde er untersucht, rannte von Arzt zu Arzt. Niemand wusste, was mit dem damals 54-Jährigen los war. Nebenbei musste er sein Unternehmen für Zahntechnik führen. 2002 wurde er schließlich bei einem Neurologen vorstellig; der diagnostizierte Multiple Sklerose (MS), die chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Jetzt sitzt Hertle die meiste Zeit im Rollstuhl, seine Firma ist pleite gegangen. Und doch sagt er: „Ich bin sehr zufrieden“.

Als Unternehmer einst erfolgreich gewesen

Von ganz oben nach ganz unten: So beschreibt der gebürtige Augsburger seine Entwicklung nach der MS-Diagnose. Stolz erzählt er von seinem ehemaligen Unternehmen: „40 Mitarbeiter habe ich damals gehabt. Das war damals eine große Nummer“. Wegen der Krankheit war er nicht mehr so belastungsfähig, wie ein Unternehmer eben sein muss. Später verkaufte er die Firma – und dann kam seine Bank auf ihn zu. „Ich hatte eine Kontokorrentkredit, den sollte ich sofort zurückzahlen.“ So schnell konnte er kein Geld auftreiben, er ging pleite. „Ich habe dann zu rauchen angefangen, und zu saufen“, sagt Hertle. Einer der wenigen Momente in seinem Leben, als er sich hängen hat lassen.

Doch dann hat seine Partnerin kennengelernt, vor zehn Jahren im Urlaub auf Teneriffa. Sie hat ihn in die Wohnung nach Unterhaching geholt. „Ich habe nur ihre Augen gesehen, nicht ihren Rollstuhl“, sagt der Senior. Sie leidet an einer Erbkrankheit. „Ich bin so glücklich, dass mir so was zugefallen ist.“

Dankbar für Unterstützung

Die Wohnung ist behindertengerecht, ebenerdig, mit elektronischen Türöffnern und vielen Metallstangen zum Festhalten – ideal für das eingeschränkte Paar. „Im Landratsamt hat man mir dann erzählt, dass es Lichtblick gibt.“ Hertle meint den Münchner Seniorenhilfeverein. Hier bekommt der Rentner Hilfe, zusätzlich zur Grundsicherung. „Man wird nicht allein gelassen, das ist ein schönes Gefühl“, sagt er.

Aktion Wunschbaum: So können Sie helfen Coronavirus, Energiekrise, Inflation: Rentner leiden besonders stark im Krisenjahr 2022. Schon seit Jahren sind Armut und Vereinsamung im Alter ein großes Problem hierzulande. Ältere Menschen verbringen ihre letzten Lebensjahre oft allein, in der Wohnung oder im Heim. Sie sind meist mit dem Nötigsten versorgt, für mehr reicht das Geld nicht. Oder sie können sich aus gesundheitlichen Gründen einen Wunsch nicht ohne fremde Unterstützung erfüllen. Der Münchner Merkur will diesen Menschen helfen, mit der „Aktion Wunschbaum“. Wir stellen in den kommenden Wochen ältere Mitmenschen mit unerfüllten Wünschen vor. Sie, liebe Leser, dürfen sich einen Wunsch vom imaginären Baum pflücken, das Geschenk besorgen und verpacken. Auch eine persönliche Grußkarte bereitet viel Freude. Wir garantieren, Ihr Geschenk persönlich zu überbringen. Machen Sie mit – und schenken Sie etwas Herzenswärme in dieser herausfordernden Zeit.

Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl an Wünschen von Menschen, die nicht in der Zeitung auftreten möchten. Sei es aus Scham über die eigene Not oder aus Vorbehalte, Fremde um Hilfe zu bitten. Auch diese Wünsche wollen wir erfüllen. Dafür bieten wir in Kooperation mit der Münchner Seniorenhilfe „Lichtblick“ die Möglichkeit, Geld zu spenden. Schnell und unbürokratisch sorgt „Lichtblick“ für die Anschaffung dringend benötigter Dinge. Das Konto des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe ist freigeschaltet für Überweisungen. Für eine Spendenquittung geben Sie bitte Ihre Anschrift an. IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10 BIC: GENODEF1S04 Sparda-Bank München. Das Kennwort lautet „Wunschbaum“.

Denn das Leben als MS-Patient ist schwer, schildert Hertle. Ständig Arztbesuche und Krankengymnastik, die einfachsten Dinge bekommt er nicht ohne Hilfe hin: Zehennägel schneiden oder Gartenarbeiten. Einmal ist er im Badezimmer vorne über auf den Boden gefallen und konnte nicht mehr aufstehen; anderthalb Stunden lag er am Boden, ohne Telefon, ohne Helfer. In so einer Situation überkommt ihn dieser Moment der Schwäche. „Man darf nicht pessimistisch werden“, sagt Hertle. Damals sammelte er all seine Kräfte und robbte vom Bad ins Wohnzimmer. Dann holte er Hilfe. Er ist gut vernetzt in der Nachbarschaft, auf die Hilfe der Mitmenschen kann er zählen. Aber auch Selbstermächtigung ist wichtig im Leben mit Pflegegrad 3. „Man muss immer etwas machen, sonst landet man schnell in einer 24-Stunden-Hilfe“, sagt Hertle. Kurze Gespräche mit den Nachbarn etwa oder ein Ausflug mit den Rollstühlen. Er genießt die kleinen Dinge im Leben. Oft blickt er aus dem Fenster und beobachtet die Vögel beim Fressen.

Wunsch nach einer Kaffeemaschine

Nein, er braucht nichts, sagt Hertle, wenn man ihm nach einem Weihnachtswunsch fragt. „Ich bin hier sehr zufrieden.“ Sein Wunsch ist, dass den bedürftigen Mitmenschen bei der Seniorenhilfe Lichtblick geholfen wird. Es gibt zum Beispiel einen Rentner in Ottobrunn, der gerne eine Kaffeemaschine haben möchte. Hertle zögert kurz, es gibt doch eine Sache, die er sich wünscht, sagt er. „Ich möchte wieder meine Gesundheit zurückbekommen.“

Aktion Wunschbaum

Wollen Sie Bernd Hertles Wunsch erfüllen und dem Rentner aus Ottobrunn eine Filterkaffeemaschine schenken? Dann nehmen Sie möglichst zeitnah Kontakt mit uns auf, rufen Sie uns an: Münchner Merkur, Landkreisredaktion, Telefon: 089/ 66 50 87 33.