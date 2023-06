„Alarmstufe Rot“ im Unterhachinger Freibad: Wasserwacht ist am Limit

Retter wollen Gemeinde verlassen

Ohne die Wasserwacht wäre der Massenansturm im Freibad Unterhaching an manchen Tagen nicht zu bewältigen. Doch die Retter ackern schon jetzt am Limit – und denken darüber nach, wegen miserabler Rahmenbedingungen Unterhaching zu verlassen.

Unterhaching – Heißes Sommerwetter, ab zur Erfrischung: Allein am vergangenen Sonntag stellten sich rund 4500 Besucher in langen Schlangen für den Eintritt ins Freibad Unterhaching an. „Ohne das große Engagement unserer Wasserwacht“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur, „hätten wir an solch einem Spitzentag sogar Gäste abweisen müssen.“ Das Problem: Die Wasserwacht ackert schon jetzt am Limit – und denkt darüber nach, wegen miserabler Rahmenbedingungen Unterhaching zu verlassen. Das brächte den Freibadbetrieb ins Wanken.

300 Notfälle pro Jahr im Freibad

Im Gemeinderat machte Emil Salzeder von der Neo-Fraktion die brisante Situation jetzt öffentlich. „Unsere Wasserwacht verhandelt aktuell mit einer Nachbargemeinde über einen Umzug – das bedeutet für uns ,Alarmstufe Rot‘! Die äußerst schwierigen Arbeitsbedingungen unserer Wasserwacht entsprechen nicht deren Arbeitsalltag mit rund 300 Notfällen pro Jahr im Freibad.“

25 Aktive, alle ehrenamtlich tätig, zählt die Ortsgruppe Unterhaching der Wasserwacht derzeit, einige von ihnen sind im Dauereinsatz. Ihr Leiter, Alexander Heigl, schildert auf Nachfrage des Münchner Merkur, die Arbeitsbedingungen in der roten Wasserwachthütte hinter den beliebten Rutschbahnen mit beißender Ironie so: „Die Hütte ist hoffnungslos zu klein, fault von innen zusammen, das Dach fällt uns fast auf den Kopf. Durch die Fenster pfeift es rein, weshalb wir bei kalter Witterung Heizstrahler einsetzen müssen, nicht gerade ökologisch. Anlässlich der 30-Jahr-Feier hatten wir eine neue Wachstation versprochen bekommen – das war 1996.“

Keine Energie mehr für Diskussionen

Doch die rund 100 Jahre alte Hütte modert immer noch vor sich hin. Im Ernstfall ein Problem: Zwar hat die Gemeinde im Bereich der Gastronomie an der Hachinga-Halle einen Notfallraum eingerichtet. „Aber das ist am anderen Ende des Freibads“, sagt Alexander Heigl. „Wenn ein Kind mit Bienenstich im Fuß zu uns kommt, können wir es doch nicht quer durchs Freibad tragen.“ Auch das Vereinsleben, beispielsweise Fortbildungen, leide enorm. Zu den Gerüchten, die Wasserwacht Unterhaching stehe vor einem Wechsel zum Further Naturfreibad in Oberhaching, wo man schon Kurse gibt, sagt der Ortsgruppenchef: „Wir leben mit dem, was wir haben, und haben geistig aufgegeben, bei der Gemeinde Unterhaching vorstellig zu werden – wir haben keine Energie mehr für solche Diskussionen, denn die tägliche Arbeit fordert uns genug.“ Aber ja, „es gibt externe Angebote, wir wurden angesprochen“.

Ohne Wasserwacht wäre Freibadbetrieb am Ende

Ohne Wasserwacht wäre der Freibadbetrieb in Unterhaching am Ende – für eine „Bleibeperspektive“ warb Emil Salzeder deshalb im Gemeinderat. Sogar das Verbandsmaterial müssten die Retter selbst finanzieren, mit ihren Schwimmkursen leiste die Wasserwacht für Hunderte Kinder unschätzbare Arbeit. Ergänzend zu seinem Antrag im Gemeinderat, das Thema zügig anzupacken, monierte er gegenüber dem Münchner Merkur eine „blamable Leichtfertigkeit im Umgang mit unserer Wasserwacht“, die leide unter „30 Jahren falscher Versprechungen“. Ihn bringe es im Zuge der Diskussionen um knappe Finanzen „auf die Palme, wenn sich manche Vereine und Musikschuleinrichtungen lieber aufs dauernde Mimini konzentrieren, während die Wasserretter noch nach Dienstschluss unsere Kinder zusammenflicken“.

Die Dringlichkeit ist angekommen, Rathaus-Sprecher Simon Hötzl gibt zu: „Wir wissen um die Unzufriedenheit der Wasserwacht. Und wir wissen, was wir an ihr haben. Ein Ortstermin ist der Sache sicher dienlich.“

Es gibt auch gute Nachrichten

Zwei gute Nachrichten gab es immerhin am Rande. Erstens ist inzwischen die Sanierung der Sprungtürme im Freibad erfolgt, und die fiel mit Kosten von 146 000 Euro deutlich günstiger aus als die veranschlagten 370 000 Euro. Zweitens hat sich eine Petition, die der Gemeinde mitsamt 65 Unterschriften am 12. Juni überreicht wurde, inhaltlich nahezu erledigt. Die Kritik der Petition richtete sich unter anderem gegen die Wassertemperaturen in den Becken – die seien zu niedrig, gefordert wurden 24,5 Grad im Schwimmerbecken (die Kritiker hatten 22,5 Grad gemessen), 25 statt 24 Grad im Nichtschwimmerbecken und 31,5 statt 30,5 Grad im Warmwasserbecken. „Wir sind mit der Wassertemperaturen mittlerweile mittlerweile deutlich über den geforderten Werten und liegen in der Range der Vorjahre“, sagt Simon Hötzl. Man habe, im Zuge der Energieeffizienz, an Aufwärmen eben langsamer betrieben und profitiere nun vom „solaren Eintrag“, also der Sonnenwärme. Was die Petitionskritik an den reduzierten Freibad-Öffnungszeiten angeht (wir berichteten): Mit neuem Personal sei ab Beginn der Sommerferien wohl mit einer Verbesserung zu rechnen – aber die Petition spiele dabei „keine Rolle“.