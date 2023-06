Saisonstart in der ELF: Munich Ravens rechnen mit 3500 Fans

In Unterhaching haben die Footballer der Munich Ravens ihre „Homebase“ gefunden – hier beim Training in der Sternstraße.

Unterhaching wird für das neue Football-Team zur „Homebase“

Ab diesem Sonntag fliegt das Football-Ei im Unterhachinger Sportpark: Dort starten die neu gegründeten Munich Ravens in die Saison der European League of Football (ELF).

Unterhaching – An einem verregneten Maiabend in Unterhaching trainiert auf dem Fußballfeld an der Sternstraße eine Jugendmannschaft der SpVgg, deren Kicker jedoch sichtlich abgelenkt sind vom Treiben auf dem Nebenplatz. Dort haben vor wenigen Minuten einige Dutzend hünenhafte Gestalten in schwarzen Trikots und mit schwarzen Helmen den Rasen betreten, wo sie sich nun aufwärmen und eiförmige Bälle zupassen, unter der Anleitung von mehreren Trainern – auf Englisch, versteht sich.

Es sind dies die Footballer der Munich Ravens, einem neu gegründeten Team der European League of Football (ELF). Sie trainieren seit einigen Wochen in Unterhaching, wo sie ab Juni im Sportpark auch ihre Heimspiele austragen. Die Ravens sind das derzeit wohl spannendste Sportprojekt in der Region München, das bayernweit Wellen geschlagen und auch für Unmut gesorgt hat – doch dazu später.

Zunächst zur ELF, einer semiprofessionellen Liga, die 2021 gegründet wurde – nach dem Vorbild der National Football League (NFL) in den USA. Diese hat hierzulande einen Football-Boom ausgelöst. Jüngster Höhepunkt war im November das Ligaspiel der Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers in München, für das sich 750 000 Menschen um Tickets bemühten. Laut NFL hat Deutschland inzwischen Großbritannien als größten europäischen Markt für American Football überholt. Allein die hiesige German Football League (GFL), in der etwa die Munich Cowboys antreten, konnte von dem Boom kaum profitieren. Und genau in diese Lücke will die EFL stoßen, deren Chef Patrick Esume den deutschen Verband mehrfach dafür kritisiert hat, das Fanpotenzial nicht auszuschöpfen.

Club wurde erst 2021 gegründet

2021 startete die Liga mit acht Teams; im Folgejahr waren es zwölf – sieben davon aus Deutschland. Heuer soll die Saison mit 17 Clubs über die Bühne gehen, darunter der Neuling aus München, dessen Einstieg im August publik wurde. Gesellschafter der Franchise, wie es im Football heißt, sind der Sportunternehmer Thomas Krohne und Finanzinvestor Christian Binder. Als Manager haben sie Sebastian Stolz verpflichtet, der zuletzt beim Eishockeyteam von Red Bull Salzburg und davor jahrelang für den NFL-Club Oakland Raiders gearbeitet hat.

Der 45-Jährige steht an diesem Abend in Unterhaching am Seitenrand und beobachtet das Training. Ob ihm so kurz vor dem Saisonstart die sportlichen oder die organisatorischen Herausforderungen mehr Schweißperlen auf die Stirn treiben? Bei dieser Frage lächelt Stolz – schwarzer Vollbart, schwarze Daunenjacke, schwarzer Kapuzenpulli. Dann sagt er: „Ich bin generell ein sehr ruhiger Mensch.“ Aber ja, organisatorisch gebe es noch einiges zu tun, zumal man erst im April final geklärt habe, dass die Ravens ihre sechs Heimspiele in Unterhaching austragen.

Man sei „super froh“, hier eine Heimat gefunden zu haben, betont Stolz. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei „toll“. Und überhaupt soll Unterhaching zum Nest der Raben werden – zur „Homebase“, wie es der Manager nennt. Das Publikum bei den Heimspielen werde indes aus ganz Bayern kommen, schätzt Stolz. „Der Ligaschnitt lag vergangene Saison bei 3500 Zuschauern. Und das ist auch das, was wir in Unterhaching gerne hätten.“

Playoffs sind das sportliche Ziel

Aus sportlicher Sicht mache er sich weniger Gedanken, sagt der Manager. „Sehen Sie diesen Trainer?“, sagt Stolz und zeigt auf Chefcoach John Shoop, der seinen Schützlingen auf dem Rasen gerade einen Spielzug erläutert. „Er hat 30 Jahre in der NFL und bei Top-Colleges gearbeitet. Und natürlich hat er auch hier den Anspruch, vorne mitzuspielen.“ Sprich: Die Ravens wollen in ihrer Debütsaison in die Playoffs.

+ Manager der Munich Ravens ist Sebastian Stolz. © Patrik Stäbler

Schaffen soll das ein Kader, der – ergänzt um zehn ausländische Spieler – laut Stolz ein „bayerisches All-Star-Team“ ist. So haben die Ravens ihren Kader vornehmlich von umliegenden GFL-Clubs rekrutiert – aus Ingolstadt, Straubing und allen voran von den Munich Cowboys, die 15 Spieler an den Stadtrivalen verloren haben. Entsprechend erbost ist man dort über den Neuling, was er ein Stück weit verstehen könne, sagt Stolz – einerseits. Andererseits sei es für die Spieler nun mal verlockend, „auf einem anderen Level zu spielen“. Zudem klingen Duelle gegen Barcelona oder Mailand reizvoller als Auswärtsfahrten nach Schwäbisch Hall oder Ravensburg. Und nicht zuletzt gibt’s bei den Ravens – wenngleich sie kein reines Profi-Team sind – mehr Geld zu verdienen: Stolz zufolge liegt das Budget des Clubs in der Debütsaison im siebenstelligen Bereich.

Mit Blick auf Verband und GFL sagt der Manager: „Der deutsche Football hat in den vergangenen Jahren viele Chancen vergeben. Ich verstehe deshalb, wenn man sagt: Die EFL ist besser, weil...“ Diesen Satz lässt Stolz unbeendet und betont stattdessen, dass seine Ravens mittelfristig eine „gute Beziehung“ zu den Nachbarclubs wollten. Aktuell jedoch stehen erst mal die Vorbereitungen auf den Saisonstart im Vordergrund. Los geht’s an diesem Sonntag, 4. Juni (Kickoff im Sportpark um 13 Uhr), mit einem Heimspiel gegen die Raiders Tirol.