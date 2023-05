Andreas Krems wird Festwirt: Gastronom feiert beim Unterhachinger Bürgerfest seine Premiere

Von: Martin Becker

Neuer Festwirt beim Unterhachinger Bürgerfest ist Wiesnwirt Andreas Krems (M.), hier mit Bürgermeister Wolfgang Panzer (l.) und Heimatchef Wolfgang Ziolkowski. © mm

Beim Unterhachinger Bürgerfest gibt es ein neues Gesicht. Lorenz Krems (50) von der Oidn Wiesn wird sich erstmals als Festwirt im Juli bewähren.

Unterhaching – Jetzt steht fest, wer beim 49. Unterhachinger Bürgerfest vom 7. bis 16. Juli als Festwirt agiert: Lorenz Krems (50), der mit dem „Museumszelt schon seit zwölf Jahren auf der „Oiden Wiesn“ in München präsent ist. Dies gab Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Gemeinderat bekannt.

Mit Wiesn-Erfahrung

Andreas Krems ist nicht nur Festwirt mit Wiesn-Erfahrung, sondern auch Schausteller: Den „Kettenflieger“ baut er seit Jahren in Unterhaching auf – nun kommt sein Festzelt hinzu. Und zwar eine verkleinerte Version des „Museumszelts“ vom Münchner Oktoberfest, „eben ohne den Museumsanteil“, erzählt Andreas Krems auf Nachfrage des Münchner Merkur. „Das Festzelt in Unterhaching wird gut 1500 Plätze haben, dazu etwa 800 Plätze im Außenbereich.“

Rathaus-Sprecher Simon Hötzl lobt den Festwirt als Gastronom „mit einschlägiger Erfahrung“. Um juristisch nicht anzuecken, hatte die Gemeinde den Posten heuer erstmals offiziell ausgeschrieben statt einen Handschlagvertrag abzuschließen. Der Festwirt von 2022, Lorenz Stiftl, hatte sich dem Vernehmen nicht beworben.

Seniorennachmittag mit „Bayern-Hans“

Andreas Krems habe, so Hötzl, überzeugt „mit einem sehr ausgewogenen Programm, einer Mischung aus Bewährtem und Neuem“. Geben wird es auf jeden Fall, das war der Kommune wichtig, den beliebten Seniorennachmittag mit dem „Bayern-Hans“ als Alleinunterhalter.

Was die Buden ringsherum angeht: Der Wunsch nach einem zweiten Großfahrgeschäft, neben dem Autoscooter“, wird sich laut Hötzl „diesmal wohl nicht realisieren lassen“.

„Run for trees“ entfällt in diesem Jahr

Übrigens entfällt heuer die vom Unterhachinger Senf-Hersteller organisierte Benefiz-Veranstaltung „Run for trees“, die zuvor 13 Mal im Rahmen des Bürgerfestes ausgetragen worden war und deren Gesamterlös stets an die Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-the-Planet“ floss. Auf der Internetseite www.run4trees.de heißt es dazu: „In diesem Jahr war lange unklar, ob und wie das Bürgerfest stattfinden würde, sodass wir nicht so frühzeitig wie sonst in die Organisation des Lauf-Events starten konnten. Zugleich ist es dem TSV Unterhaching aktuell nicht möglich, uns in gewohntem Maße organisatorisch zu unterstützen. Die Absage fällt uns nicht leicht, jedoch können wir den Lauf unter diesen Umständen nicht auf dem gewohnten Niveau umsetzen. Wir hoffen und wünschen uns, dass wir 2024 wieder loslegen können.“