Arbeitsmarkt im Landkreis München von der Krise unberührt

Im Oktober sind die Arbeitslosenzahlen im Landkreis München leicht zurück gegangen. © Jan Woitas/ dpa

Landkreis - Laut Monatsbericht der Agentur für Arbeit waren im vergangenen Monat 4839 Menschen ohne Job. Dies waren 208 Personen und damit 4,1 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,5 Prozent. Im Jobcenter des Landkreises sind die Zahlen der Arbeitslosmeldungen leicht gestiegen. So lag die Zahl derer, die vom Jobcenter des Landkreises München betreut werden, bei 2272. Dies waren 15 Menschen mehr als im Vormonat.

Hoher Arbeits- und Fachkräftebedarf in fast allen Branchen

Der Münchner Arbeitsmarkt zeigt sich von der erwarteten Rezession bislang weiterhin unberührt, heißt es im Pressebericht der Agentur. „Es zeigt sich trotz der aktuellen Herausforderungen weiterhin ein hoher Arbeits- und Fachkräftebedarf in fast allen Branchen. Aus diesem Grund ist am Münchner Arbeitsmarkt aktuell mit keinem erhöhten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen,“ sagt Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Im Oktober gingen in der Agentur für Arbeit München 3462 Stellenangebote ein. Das waren 195 mehr als im Vormonat. Insgesamt befinden sich im Stellenpool aktuell 14 253 Jobangebote.

mm