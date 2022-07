Arbeitsmarkt: Personal in Gastro, IT und Verkauf gesucht

Im Juli waren im Landkreis München 4624 Menschen ohne Arbeit © IMAGO/Christoph Hardt/Symbolbild

Im Juli waren im Landkreis München 4624 Menschen ohne Arbeit – 108 beziehungsweise 2,4 Prozent mehr als im Juni. Das geht aus dem Monatsbericht der Agentur für Arbeit hervor.

Landkreis - Auch im Jobcenter des Landkreises sind die Zahlen der Arbeitslosmeldungen leicht gestiegen. So liegt die Zahl derer, die vom Jobcenter betreut werden, bei 1921. Dies waren 22 Menschen mehr als im Vormonat und 164 mehr als im Juli 2021.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist laut Pressemitteilung, dass ukrainische Geflüchtete seit Anfang Juni Anspruch auf die Grundsicherung (SGBII) haben und damit in die Zuständigkeit der Jobcenter fallen. Viele von ihnen werden nun erstmals als arbeitslos erfasst. Ein weiterer Grund ist saisonal bedingt: Nach Ende des Ausbildungsjahres und des Sommersemesters melden sich viele junge Menschen im Juli und August arbeitslos, bevor sie im September eine Beschäftigung aufnehmen oder eine fortführende Schule besuchen. „Trotz der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation bleiben die Beschäftigungsperspektiven weiterhin gut, denn unser Arbeitsmarkt ist nach wie vor aufnahmefähig. Viele Unternehmen haben große Schwierigkeiten ihre offenen Stellen zu besetzen,“ so Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München.

Diese Job sind besonders gefragt

Im Stellenpool gibt es derzeit 15 465 Angebote. Besonders stark ist die Nachfrage nach qualifiziertem Personal. Allerdings ist auch die Nachfrage nach Helfern hoch. Personen, die eine Tätigkeit im Sicherheitsbereich, im Verkauf, in der IT oder in der Gastronomie suchen, hätten besonders gute Chancen.

