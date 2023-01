Auf dem Weg zur Party-Lokalität: Projekt gegen digitale Irrwege

Von: Martin Becker

Per Mausklick zur Party: Unterhaching will auf Online-Buchungen setzen. © IMAGO / PheelingsMedia

Wo kann man feiern, was kostet das? Vor allem: Wie lassen sich Partyräume mieten? In Unterhaching sollen Online-Buchungen nun einfacher werden.

Unterhaching – Ob Kindergeburtstag, Junggesellenabschied oder Firmenfeier: Wenn die Sause nicht in der kommerziellen Gastronomie stattfinden, sondern privat organisiert werden soll, braucht es dazu die passende Räumlichkeit. In Unterhaching soll ein Buchungstool, das sämtliche Mietangebote im Gemeindegebiet erfasst, Klarheit schaffen, wer wo zu welchen Kosten Räume vermietet.

„Bisher existieren nur digitale Irrwege“, sagte jetzt im Gemeinderat der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch, der im April dieses Buchungstool beantragt hatte. Die Gemeinde könne „Einnahmen generieren mit ungenutzten Räumen“. Diese Angebote seien aktuell aber nur mittels detektivischer Recherche auffindbar: „Das muss einfacher werden.“ Auch Grünen-Chefin Evi Karbaumer fand: „Man weiß überhaupt nicht, welche Angebote es in Unterhaching überhaupt gibt.“

AKDB soll Buchungs-Tool entwickeln

Tatsächlich verfügt die Gemeinde über eine Vielzahl von Räumlichkeiten, die privat angemietet werden können: beispielsweise im Kinderhaus Plus, im Kubiz, im FEZ (Bürgersaal) und in den kommunalen Turnhallen. Dazu kommen Miet-Optionen bei Kirchen oder Firmen.

All dies soll nun ein Buchungstool übersichtlich und unmissverständlich bündeln. Als Dienstleister für die Umsetzung beauftragt die Gemeinde die „Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern“ (AKDB). Die Vorgabe: Das Buchungstool soll, soweit technisch und wirtschaftlicht möglich, in die Webseite und die offizielle App der Gemeinde integriert werden.

Bis sich der Gemeinderat zu diesem Beschluss durchringen konnte, tobte allerdings eine erbitterte Diskussion. „Wir sollten keinen konkreten Auftrag erteilen. Wann beispielsweise entsteht eine kostenpflichtige Reservierung, die andere Anfragen blockiert? Das alles geht mir zu sehr ins Ungewisse“, monierte Peter Wöstenbrink, Chef der SPD-Fraktion. Peter Hupfauer (FDP) regte an, „pragmatisch anzufangen mit Listen von Räumen plus Ansprechpartnern“, die Integration in die App sei der zweite Schritt. Michael Durach (CSU) sah es genauso: „Erst sollten wir eruieren, was wir anbieten können, ehe wir der AKDB einen Auftrag erteilen.“ Denn der koste Geld.

„Freunde der Nacht“: CSU-Chef pocht auf mehr Tempo

Zu Geldfrage wiederum schüttelte Korbinian Rausch den Kopf: „Keine 300 Euro kostet sowas – jeder Informatikstudent im zweiten Semester kann das programmieren. Diese Diskussion ist absurd.“ In abgewandelter Form zitierte er Stefan Effenberg, den Ex-Kapitän des FC Bayern: „Freunde der Nacht, wenn ihr jetzt mit Listen anfangt, kostet das zuviel Zeit, und das wäre schade.“

Ob das Buchungstool sich nun für 300 Euro oder doch eine vielfache Summe realisieren lässt, wird sich zeigen müssen. Der Leiter der kommunalen Bauverwaltung, Stefan Lauszat, spannte den Bogen zur Gütlichkeit: „Über die AKDB haben wir alle kommunalen Räumlichkeiten schon erfasst – allerdings nur intern. Die Herausforderung liegt nun darin, dies extern aufzubereiten.“ Der Gemeinderat bedung sich aus, das Buchungstool vorab vorgestellt zu bekommen, bevor es online geht.