Rätsel um die ersten Bajuwaren im Hachinger Tal

Von: Volker Camehn

Bei der Eröffnung der Ausstellung: (v.l.) Museumsleiter Harald Nottmayer, Cornelia Renner vom Förderverein des Heimatmuseums und Architekt Peter Jenkel. © Robert Brouczek

Die neue Sonderausstellung „Die ersten Bajuwaren im Hachinger Tal“ im Heimatmuseum Unterhaching ist trotz ihres Detailreichtums eine mit vielen Unbekannten. Das macht sie gleichwohl so interessant.

Unterhaching - Die zehn Gräber aus Unterhaching, die der Ausstellung zugrunde liegen und bereits 2004 entdeckt worden waren, werden in die Zeit zwischen 480 und 520 nach Christus datiert, erklärt Harald Nottmeyer. Das Besondere: „Ihre außergewöhnliche und wertvolle Ausstattung lassen auf sozial sehr hoch gestellte Persönlichkeiten schließen, die offensichtlich Verbindungen zu den Machtzentren südlich der Alpen hatten“, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins Unterhachinger Heimatmuseum.

Keine echten Knochen, sondern eine Fotografie der Gebeine der „Prinzessin“ aus dem sogenannten „Grab 5“ ist im Heimatmuseum zu sehen. Unter anderem Gold, Schmuck und Seide fanden die Archäologen hier als Beigaben. © Brouczek

Goldnadeln und Reste von Seide als Import aus China sowie zwei Scheibenfibeln, deren kunstvolle Ausfertigung einmalig sei, deuteten auf den hohen Rang ihrer ehemaligen Träger hin. Denn: „Wir wissen aus Überlieferungen dieser Zeit, dass es bei Todesstrafe verboten war Gold und Seide öffentlich zu tragen, wenn man nicht zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht gehörte oder einen hohen militärischen Rang einnahm“, erklärt Nottmeyer.

Faktenlage ist dünn

Waren diese Personen also Teil einer Gruppe, die einen Bezirk verwaltete oder Statthalter? Und was waren die Bajuwaren überhaupt für ein Volk? Wo kamen sie her? Und was wurde aus ihnen? Die Faktenlage zu den frühen Bayern ist vergleichsweise dünn, wie Nottmeyer, erläutert. Denn im Gegensatz zu anderen Stämmen wie den Goten, Langobarden oder Alamannen gäbe es bei den spätantiken Schriftstellern bis in die Mitte des Jahrhunderts hinein über die Bajuwaren keine schriftlichen Hinweise – „weder auf Wanderbewegungen noch auf eine Einwanderung mit einer Landnahme“.

Hat schon viele archäologische Funde im Landkreis München begleitet: Archäologe Hans-Peter Volpert. Auch bei der Entdeckung der Bajuwaren-Gräber 2004 am Glonner Weg war der Experte, der unter anderem an der Ludwig-Maximilians-Universität lehrt, mit dabei. © Robert Brouczek

Alle Kenntnisse beruhten vielmehr auf archäologischen Funden, und die waren weit verstreut. „Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich über das Alpenvorland südlich der Donau und östlich des Lechs bis zum Inn“, so Nottmeyer. Die genaue Zuordnung bezüglich einer bestimmter Ethnie oder eines Stammes lässt die Forscher derzeit noch grübeln.

Zehn weitere Gräber gefunden

Immerhin: „Zum ersten Mal überhaupt wird der Stammesname der Bajuwaren im Jahr 551 n. Chr. bei dem römisch-gotischen Geschichtsschreiber Jordanes genannt“, weiß Harald Nottmeyer zu berichten. Dessen Text gehe zurück auf die verloren gegangene Ostgotengeschichte des römischen Senators und Gelehrten Cassiodor (485 bis 580 n. Chr.). Die Bedeutung Unterhachings in der Bajuwaren-Forschung zeigt sich laut Nottmeyer indes in weiteren Entdeckungen: „Nur 50 Meter östlich unserer Gräber wurden im Winter 2020 nochmals zehn Grablegen gefunden, die etwas früher zu datieren sind. Sie werden noch untersucht.“

Eine Besonderheit ist dieses Keramikgefäß, da im Frühmittelalter Gefäßbeigaben in der Münchener Schotterebene nur vereinzelt vorkamen. © Robert Brouczek

Hinzu kommen zwei Siedlungen, von denen eine 2012 auf dem Grund des ehemaligen Straßmayrhofes an der Hauptstraße sowie eine weitere 2013 auf dem Grund des alten Glonnerhofes an der Bgm.-Prenn-Straße entdeckt wurden. Diese sind dem 6./7. Jahrhundert nach Christus zuzurechnen, wenn nicht sogar schon dem späten 5. Jahrhundert. „Ihnen schließt sich nach Süden hin ein großes Gräberfeld an, das jedoch noch nicht ausgegraben ist.“ Nottmeyer: „Alle stehen in engem Zusammenhang mit unseren Gräbern.“