„Krasse Kostenexplosion“: Grüne wollen Ausbau von Autobahnen und Co. stoppen

Von: Marc Schreib

Dass gerade die Autofahrer auf dem Autobahnring stark unter dem Verkehr und den Staus leiden, das ist den beiden Grünen-Abgeordneten schon bewusst. Sie gehen allerdings davon aus, dass auch ein kompletter vierspuriger Ausbau das Kernproblem nicht beheben würde. © Joeran Steinsiek/IMAGO

Die Kostenexplosion beim Straßenausbau im Raum München alarmiert die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten und Stimmkreiskandidaten Markus Büchler und Claudia Köhler. Sie fordern den Stopp neuer Projekte.

Landkreis – Zahlen aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr lassen aufhorchen. Die Grünen im Bundestag hatten den Bericht zum Gesamtmittelbedarf der Bedarfspläne Schiene, Straße und Wasserstraße eingefordert, um zu sehen, wie viel Geld für den Straßenausbau zur Verfügung gestellt wird. Vor allem die Kostenexplosion im Raum München alarmiert die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten und Stimmkreiskandidaten Markus Büchler und Claudia Köhler. Sie fordern den Stopp solch neuer Projekte.

Der Ausbau des Autobahnrings A99 zwischen dem Autobahnkreuz München Nord und München Süd ist auffällig und zeigt laut Bericht Kostensteigerung von 348 auf 954 Millionen Euro, also um 174 Prozent. Im Landkreis München sind sechs Bundesfernstraßen betroffen, zwei Bundesstraßen und vier Autobahnen, die jeweils um zwei Spuren erweitert werden sollen. Die Kosten für die ganz oder teilweise im Landkreis München liegenden Projekte oder Bauabschnitte steigen demnach von 766 000 in 2014 auf 2,4 Millionen Euro heute. Markus Büchler: „Die Kostenexplosion ist krass! Zweieinhalb Millionen Euro für breitere Straßen im Landkreis München – das sollten wir uns sparen und alle sechs Projekte stoppen. Und das Geld lieber in den Ausbau der maroden Schiene investieren.“

Grüne sagen: Ausbau der A99 behebt das Problem nicht

Dass gerade die Autofahrer auf dem Autobahnring stark unter dem Verkehr und den Staus leiden, das ist den beiden Grünen-Abgeordneten schon bewusst. Sie gehen allerdings davon aus, dass auch ein kompletter vierspuriger Ausbau das Kernproblem nicht beheben würde. Bereits in der Vergangenheit habe man auf einer Teilstrecke eine weitere Spur hinzugefügt, etwa vom Autobahnkreuz Neufahrn zum Autobahnkreuz Nord. Dabei habe sich gezeigt, dass die Fahrbahnen schnell wieder voll laufen, weil das Autofahren für viele wieder attraktiver und neuer Verkehr angezogen werde – insbesondere der Güterverkehr. „Wie bei einer Leitung: Wenn ich die Leitung dicker mache, drückt es mehr Wasser durch.“ Büchler weiß schon, dass viele genervt seien von den Staus. Und sie würden gerne auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, hätten aber derzeit keine gute Verbindung zur Auswahl. Hier müsse man ansetzen.

Der Landtagsabgeordnete schlägt statt dessen überdies vor, mehr Geld in den Bestandserhalt zu stecken zum Beispiel in die Brücken. „Durchgeritten durch die vielen Lkw-Kolonnen.“ Dabei handele es sich zugegebenermaßen um einen anderen Geldtopf, aber die Steuereinnahmen seien nun mal endlich und es gehe darum, wie man sie verteile. Der Politiker würde den Sanierungsstau gerne priorisieren.

Verdacht: Wurde hier etwa schöngerechnet?

Landtagskollegin Claudia Köhler schätzt die Lage ebenfalls desaströs ein: „Die Kosten im Baubereich laufen aus dem Ruder.“ Dennoch überrascht sie die Dimension im Straßenbau von über 200 Prozent Steigerung im Landkreis, wo doch die generelle Preisindexsteigerung nur bei einem Viertel seit 2016 lag. Offenbar seien die Werte bei der Aufstellung des letzten Bundesverkehrswegeplans viel zu niedrig angesetzt gewesen, um den Straßenausbau schön zu rechnen, anstatt sich um die Sanierung der bestehenden Straßen zu kümmern. „Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben. Für mich stehen die extremen Kosten für den Ausbau in keinem Verhältnis mehr zum rechnerischen Nutzen – und schon gar nicht zum Schaden für Mensch und Natur.“ Büchler prophezeit, dass die Preise nicht das Ende markieren, sondern weiter steigen: „Es handelt sich um eine Momentaufnahme. Viele Planungen stehen am Anfang.“