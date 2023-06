Trotz Job droht 2500 Landkreis-Bürgern die Obdachlosigkeit

Von: Andreas Sachse

Vertrauen aufbauen funktioniert nur persönlich, sagt Stefan Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe. © brouczek

Obwohl sie einen Job haben, mussten im vergangenen Jahr knapp 2500 Landkreis-Bürger fürchten, obdachlos zu werden. So viele Menschen jedenfalls suchten Hilfe bei der Arbeiterwohlfahrt.

Landkreis – Die Zahl der Hilfesuchenden ist bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Landkreis München trotz der Krisenjahre nahezu konstant geblieben. Digitalisierung und Bürokratie machen es der AWO aber zunehmend schwer, Menschen vor Obdachlosigkeit und Verschuldung zu bewahren. Das geht aus dem Jahresbericht „SozialService 2022“ des AWO-Kreisverbands München-Land hervor.

Auch viele Kinder sind betroffen

Besonders Niedriglöhne sorgen laut AWO im immer teurer werdenden Landkreis München für Verschuldung. Gründe sind außerdem Schicksalsschläge wie Krankheit, Jobverlust oder Unfall. Rasch ist dann auch die Wohnung weg. 2429 Landkreisbürger suchten 2022 bei der AWO Rat, weil sie fürchteten, auf der Straße zu landen. 225 – ein Drittel davon Kinder – rutschten in die Obdachlosigkeit ab und mussten in Noteinrichtungen oder einem von der Heimatgemeinde angebotenen Quartier untergebracht werden. Die Zahl derer, die im vergangenem Jahr trotz eigenen Einkommens auf der Straße zu landen drohten, hat sich seit 2012 verdoppelt.

Digitalisierung erschwert den Aufbau von Vertrauen

Dass die digitale Welt Hilfe für Wohnungslose und Schuldner erschwert, ist die wohl überraschendste Erkenntnis aus dem Jahresbericht „SozialService 2022“ des AWO-Kreisverbands München-Land. „Es braucht Vertrauen, wenn die Frage angegangen wird, warum kam es zur Zwangsräumung, warum zur Wohnungslosigkeit“, erklärt Stefan Wallner, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe im AWO-SozialService. „Das ist gerade zu Beginn eine riesige Beziehungsarbeit zwischen Berater und Klienten.“ Am Computer, via Mail oder Whatsapp lässt sich dieses Vertrauen kaum aufbauen.

Wallner weiß die Vorteile der digitalen Welt durchaus zu schätzen. Im fachlichen Austausch gingen mit der Digitalisierung enorme Erleichterungen einher. Er weiß aber auch von Menschen, die ein Leben lang Verantwortung für sich und ihre Familie getragen haben, die an der digitalen Welt verzweifeln. „Wie erkläre ich einem Hilfesuchenden via Mail oder am Telefon den QR-Code, mit dem er sich Formulare herunterladen kann?“ Mehr als die Hälfte der Beratungen erfolgt seit Corona über Telefon oder den heimischen PC.

Bürokratie und kaum Ansprechpartner in den Behörden

Weiteres Problem ist die Bürokratie und die Entfremdung mit Behörden. Die AWO verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Schuldnerberatung und Wohnungsnotfallhilfe arbeiten Hand in Hand. Genauso würde AWO-Pressesprecherin Barbara Ettl sich die Zusammenarbeit mit Meldebehörden, Jobcenter und Banken wünschen. „Früher gab es einen Ansprechpartner.“ Probleme habe man zeitnah lösen können. „Heute rufen Sie zehn Mal an, landen bei einem Telefonautomaten oder der Angestellte ist im Homeoffice, Stellen sind nicht mehr besetzt.“ Allzu oft müsse man Hilfesuchende vertrösten. „Das sorgt für Frustration.“

Mitarbeiter kämpfen auch um kleine Erfolge

Aber auch den Mitarbeitern geht die Luft aus. Ohne das ein oder andere Erfolgserlebnis frisst dieser oft sehr emotionale Job einen mit Haut und Haaren auf. Kleine Erfolge gab es dennoch, wie etwa ein 24-Jähriger, dem trotz Drogensucht ein sauberer Schufa-Auszug bescheinigt wurde und dem somit ein Zimmer vermittelt werden konnte. „Auch kleine Schritte sind Erfolge“, meint die zuständige AWO-Mitarbeiterin.