AWO München-Land schickt Hilfsgüter in die Ukraine

Hilfe für die Ukraine: Hilfsgüter von der AWO. © AWO

Der Wohlfahrtsverband sammelt weitere Spenden. Klamotten und Medikamente werden dringend benötigt.

Landkreis – Die russischen Angriffe auf die Ukraine haben auch im AWO Kreisverband München-Land eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Schon gestern ging die erste Hilfslieferung in die Ukraine. Weitere Maßnahmen sollen folgen, so die Wohlfahrtsorganisation.

Gabriela Goltsios, Leiterin der AWO Klawotte in Unterhaching, hat zusammen mit den Klawotten in Gauting und „Kinder&Kreativ“ in Ottobrunn Geld für Hilfsgüter gesammelt. Hinzu kam Winterkleidung aus anderen AWO Klawotten. In kürzester Zeit sei eine Wagenladung voll Hilfsgüter zusammengekommen, teilte die AWO mit.

„Mit flinken Händen“

„Mit flinken Händen“ seien die Hilfsgüter eingepackt und auf den Weg nach Rumänien gebracht worden. Von dort werden die Spenden direkt in das ukrainische Grenzgebiet geliefert.

Nach Meinung des Wohlfahrtsverbands ist noch mehr Hilfe für das Kriegsland nötig: Die AWO Klawotten im Landkreis München rufen die Bürgerinnen und Bürger deshalb zu Spenden auf.

Die Klawotten nehmen von nun an haltbare Lebensmittel, frei käufliche Medikamente und Verbandsmaterial, Windeln für Kinder und Erwachsene, Hygieneartikel wie Zahnpasta und Taschentücher entgegen.

Gefragt sind auch warme Decken, Isomatten und Schlafsäcke

Gefragt sind auch warme Decken, Isomatten und Schlafsäcke für niedrige Temperaturen im Osten Europas. Spenden können ab sofort in den AWO Klawotten abgegeben werden, ab kommenden Dienstag auch in Unterschleißheim. Alle Adressen stehen im Internet unter www.klawotte.de.

„Wir können nicht zusehen, wir müssen diesen Menschen helfen“, sagt Gabriela Goltios von der AWO. Zusammen mit ihrer Kollegin Spiri Schnabel will sie in der kommenden Woche selbst in das Grenzgebiet nach Polen fahren und die Verteilung der Hilfslieferung aus Deutschland begleiten. mm

So können Sie helfen: Für Geldspenden hat die AWO ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse eingerichtet. IBAN: DE63 7025 0150 0028 5054 69, Stichwort: „Nothilfe in der Ukraine“. Sachspenden lassen sich an folgenden Adressen abgeben: Unterschleißheim: Landshuter Straße 35, Leitung Gabi Schmid-Scherr. Unterhaching: Hauptstraße 33a, Leitung Gabriela Goltios. Ottobrunn: Putzbrunner Straße 52, Leitung Spiri Schnabel. Zweite Stelle in Ottobrunn: Alte Landstraße 5, Leitung Ulrike Konrads. Martinsried: Einsteinstraße 1, Leitung Christina Einhellig.