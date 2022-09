Hachinger Dreijahresplan mit ehrgeizigen Zielen

Von: Harald Hettich

Engagierter Macher im Unterhachinger Basketball: TSV-Abteilungsleiter Alexander „Sascha“ Pislor. Frauenteam nach dem Aufstieg auf Trainersuche © Edmund Zuber/TSV Unterhaching

Fußball und Volleyball sind in Unterhaching die Top-Sportarten, doch der TSV setzt sich nun auch im Basketball ambitionierte Ziele.

Unterhaching – Basketball ist nicht nur bei der Europameisterschaft in aller Munde, sondern auch in Unterhaching. Allen schwierigen Zeiten, Dauer-Krisen und negativen Unkenrufen für den Sport zum Trotz ist ein gehöriger Aufschwung beim Unterhachinger Basketball in diesen Tagen und wenige Wochen vor dem Saisonstart in die neue Hallenspielzeit unverkennbar. Laut TSV-Abteilungsleiter Alexander „Sascha“ Pislor strebt die erste Herrenmannschaft nach dem Aufstieg im Vorjahr und der Meisterplayoff-Teilnahme in der Ersten Regionalliga nun, in den kommenden drei Jahren, in den Unterbau der Zweiten Bundesliga. Die Damen haben sich auch von Corona und vielen Verletzungssorgen nicht weichkochen lassen und treten nach dem jüngsten Aufstieg künftig wieder in der Südstaffel der Bayernliga an.

Und der eigene Hachinger Nachwuchs schreibt mit zahlreichen Erfolgen wie dem oberbayerischen Meistertitel der U16 zuletzt diverse Erfolgsgeschichten. Diese Entwicklung will man engagiert fortschreiben. Das unterstrich Pislor auch im Gespräch mit dem Münchner Merkur.

Dieser Alexander Pislor ist zweifelsohne ein wichtiger Faktor für den starken Rückenwind, den der Basketball in der so erfolgreichen Sportgemeinde Unterhaching derzeit erfährt. Braungebrannt und voller Esprit fuchtelt der Deutsch-Italiener beim Treff im Biergarten des Sportparks immer wieder kräftig mit den Armen, um seine programmatischen Aussagen zu untermalen. „Natürlich sind Fußball und Volleyball in der Vorhand – aber wir wollen den Basketball hier sukzessive entwickeln“, unterstreicht Pislor eigene Ansprüche.

Als hauptberuflicher Dienstleister im Bauwesen weiß der 50-Jährige auch um die bestehenden Baustellen in der Abteilung, der er seit gut einem Jahr erfolgreich vorsteht. „Wir müssen in allen Bereichen noch deutlich zulegen.“ Sportlich sei bei den Männern die Meister-Playoff-Teilnahme in der höchsten deutschen Amateurspielklasse, der Ersten Regionalliga Süd, nur eine Momentaufnahme. „Wir wollen in dieser Saison natürlich wieder in die Playoffs – und dann auch schon mindestens eine Runde weiterkommen“, steckt Pislor einen Eckpunkt ab. „In einem Dreijahresplan wollen wir in die ProB aufsteigen“, bekennt er unmissverständlich Farbe. Dafür gelte es zu arbeiten.

Großer Wunsch: Umzug in die Sportarena

Schwierig gestalte sich noch die Akquise neuer Sponsoren. „Aber wir konnten mit der international tätigen Firma Macron wenigstens einen Ausrüster für alle Teams gewinnen“, zeigt sich der TSV-Macher stolz. Es gelte auch an anderer Stelle, tragfähige Pfeiler für eine erfolgreiche Zukunft der Korbjäger vom Hachinger Bach zu errichten. „Wir sind nach der Sanierung unserer angestammten Heimspielhalle im Lise-Meitner-Gymnasium durchaus zufrieden“, bekennt Pislor. „Aber auf Dauer streben wir schon einen Umzug, insbesondere der Herren, in die Generali-Arena an.“ Dafür seien bauliche Anpassungen nötig. Eine Umsetzung werde derzeit geprüft.

Beständigkeit ist das Wesen des TSV bei der Teamplanung. Erfolgstrainer Stavros Tsoraklidis bleibt ebenso an Bord wie das gesamte junge Team. „Wir haben einen besonderen Zuschnitt und viele Freundschaften in der Mannschaft, weil viele Jungs schon seit der Jugend zusammenspielen“, weiß Pislor. Dazu kommen mit dem 21-jährigen Tübinger Mirjan Broening als Pointguard und dem 2,05-Centerriesen Gaetan Schoentgen vom MTSV Schwabing neue Akteure für das charakteristisch schnelle Coast-to-Coast-Spiel der Hachinger. Mit dem 31-jährigen Italiener Jacopo Marchesan von München Basket zieht taktgebende Routine im Aufbau ein.

„Ein Wermutstropfen ist natürlich der Langzeitausfall von Leistungsträger Constantin Schmidt, der frühestens zu den Playoffs wieder auflaufen könnte“, hadert und hofft der Abteilungschef.

Mit einem „echten Kracher“ mit Bundesliga-Erfahrung verhandele man noch. Pislor hofft auf eine positive Entwicklung bis zum Ligastart mit dem Heimspiel gegen Treuchtlingen am 1. Oktober.

Damenteam nach Aufstieg auf Trainersuche

Vorfreude auf den Ligastart eine Etage höher herrscht auch bei den Hachinger Damen. Doch nach dem berufsbedingten Abgang von Aufstiegscoach Florian Pöppl gestaltet sich die Nachfolge-Suche bislang offenkundig schwierig. „Wir lösen das derzeit im Kollektiv und hoffen bis zum Ligastart (15. Oktober gegen Rosenheim) eine gute Lösung zu präsentieren“, verrät Pislor.

Auf dem Spielfeld konnten mit der spanischen Flügelspielerin Macarena Leal Lopez und Center-Größe Magdalena Mayer vom SB Rosenheim wichtige Neuzugänge in ein homogenes Team integriert werden. Weitere Zugänge seien noch im Gespräch. „Klassenerhalt“ heißt die Ziellosung für die Bayernliga-Damen.

Im Kurzporträt: Das ist Alexander Pislor, der Chef der Hachinger Basketballer Seit gut einem Jahr schwingt mit Alexander Pislor (50) nach dem Wechsel von Vorgänger Knut Nikolaus an die Spitze des Gesamtvereins TSV Unterhaching ein neuer Mann den Taktstock bei den Basketballern. Der verheiratete, zweifache Familienvater mit Wurzeln in seinem Wohnort Ottobrunn und im norditalienischen Venetien will Zeichen setzen für eine prosperierende Korbjagd-Zukunft am Hachinger Bach. Der früher beim TSV Ottobrunn aktive Fußballer kam auf Umwegen und über seinen im Basketball dort aktiven Sohn zum TSV. Nach diversen Trainer- und Betreueraktivitäten im Verein „stelle ich mich der neuen Herausforderung mit Begeisterung und guter Laune“, versichert der ebenso begeisterte Radsportler. Dackel „Werner“ hält den Macher auf Trab. Entspannung findet Pislor im Familienrefugium am nahen Ammersee. „Derzeit eher die Ausnahme“, unterstreicht er die hohe Handlungstaktung. (hh)