Dachstreit beim Gartenhaus: Regeln bleiben Regeln

Von: Martin Becker

Teilen

Wie darf ein Gartenhäuserl aussehen? In Unterhaching ist das streng geregelt. © Dieter Michalek

Was banal klingt, ist gar nicht so einfach: Wie darf ein Gartenhäuserl aussehen? Sattel- oder Pultdach – das ist in Unterhaching eine Streitfrage, die jetzt das Rathaus erreicht.

Unterhaching - Das Dach des Anstoßes befindet sich in der Kapellenstraße. Gemäß des relativ neuen Bebauungsplans (von 2017) sind dort „Gartengerätehäuser in einheitlicher Form“ vorgeschrieben, über Grundfläche (fünf Quadratmeter) und Traufhöhe (2,20 Meter) hinaus auch in puncto Dachform: Nur ein Pultdach ist zulässig. „Alle haben sich daran gehalten – bis auf einen Fall“, sagte Rathaus-Mitarbeiter Christian Franke im Bauausschuss. Um diesen einen Ausrutscher, von der Hausverwaltung der Wohnanlage offiziell gemeldet, geht es jetzt.

Die kommunalpolitische Ausgangsposition: Schwamm drüber – oder auf selbst gesetzten Vorgaben beharren? In diesem Spannungsfeld waberten die Meinungen.

Bei Freien Wählern driften Meinungen auseinander

Die gingen bei den Freien Wählern schon mal auseinander. Es gebe „doch immer Beschwerden über irgendwas“, argumentierte Julia Stifter, „jetzt ist es das Gartenhäuschen, demnächst das Planschbecken“. Ihre Devise: Regeln aufweichen. Das sah FWU-Kollegin Gertraud Schubert komplett konträr, das Gartenhaus sei „sehr massiv“ – sie schließe sich der Ansicht von Harald Nottmeyer (SPD) an. Der wiederum hatte den Schwarzbau scharf gebrandmarkt: „Hier ein Einzelfall, dann der nächste. Irgendwann haben wir nur noch Einzelfälle.“ Er habe kein Verständnis für die Haltung von Julia Stifter, „aus persönlichem Bauchempfinden heraus immer wieder etwas zu kippen, ohne sich an Beschlüsse zu halten“. Die Kommune solle „ihre Linie halten“ – also Unzulässiges auch so behandeln. Bei der CSU indes stieß die Stiftersche „Ich-sehe-das-nicht-so-eng“-Haltung durchaus auf Gefallen, wie Franz Felzmann einräumte: „Persönlich gefällt mir das Satteldach besser als das Pultdach – es fällt zudem nicht extrem störend auf.“ Vielleicht, so seine Anregung, solle man Vorgaben in Bebauungsplänen künftig „nicht mehr so genau festlegen“.

Genau das aber war 2017 der Hintergedanke. „Das Giebel- oder Satteldach durchbricht die städtebauliche Idee der Gemeinde“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur. Insofern sei die Dachform eben gerade nicht egal.

Bauausschuss lehnte Befreiungsantrag ab

Mit 10:5 Stimmen lehnte der Bauausschuss einen Befreiungsantrag für das nicht konforme Gartenhaus ab. Was heißt das jetzt? Die Hauseigentümergemeinschaft hat das Gartenhaus als Schwarzbau öffentlich angeprangert – Rückbau oder Abriss wären die Regel. Doch das letzte Wort liegt beim Landratsamt, das die Verhältnismäßigkeit prüft. „Es ist“, sagt Simon Hötzl, „ein Domino-Effekt.“ Mit der klaren Botschaft: Regeln bleiben Regeln.