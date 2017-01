Bayernwerk steigt beim TSV Unterhaching ein

von Umberto Savignano schließen

Unterhaching – Jahrelang prangte auf der Halle am Utzweg in Unterhaching der Name des Versicherungskonzerns, der als Hauptsponsor die Basis für die Erfolge der TSV-Volleyballer schuf. Als Generali 2014 sein Engagement beendete und sich der Verein daraufhin aus der Bundesliga zurückzog, hieß die Spielstätte schlicht nur noch Sportarena. Nun hat mit der Bayernwerk AG wieder ein Unternehmen die Namensrechte an der Halle erworben, wie in großen Lettern zu lesen ist.

Demnächst will die Gemeinde Details über die Einigung mit dem Stromnetzbetreiber bekanntgeben.

Profitieren wird davon sicher der TSV Unterhaching und hier nicht zuletzt die Volleyballer, wie deren „Macher“ Mihai Paduretu andeutet. „Es ist ein ähnliches Modell wie damals bei Generali und geht schon in Richtung Volleyball“, so der Geschäftsführer des Gesamtvereins und ehemalige Bundesliga-Coach, der aber betont: „Es ist kein direktes Sponsoring.“

So garantiere der Vertrag zwischen der Gemeinde Unterhaching und der Bayernwerk AG keinesfalls die Finanzierung der 2. Liga, die der TSV Unterhaching als Drittliga-Spitzenreiter sportlich im Visier hat.