Beton statt Gras: Neue Lösung für Fläche unmittelbar beim Freibad

Keine Naherholungsfläche

Von Martin Becker schließen

Ein Park wird es nicht werden, wie es dem Unterhachinger Bürgermeister vorschwebt. Stattdessen entschied sich der Unterhachinger Gemeinderat für eine ganz andere Zukunftslösung auf dem Areal direkt beim Freibad.

Unterhaching – Vor knapp einem Jahr hatte Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) die Angelegenheit öffentlich zur Chefsache erklärt und immer wieder gewarnt: „Die Zukunft unseres Freibads steht auf dem Spiel.“ Denn auf dem Grundstück, das unmittelbar südwestlich ans Freibad angrenzt, würde ein Investor gern ein Bauprojekt mit 22 Wohneinheiten realisieren.

Spott der CSU zeigt wohl Wirkung

Um dies zu verhindern, schwebte dem Rathauschef vor, eine Art Park zu errichten, der im Sommer auch von Freibadgästen genutzt werden könne. Über „Deutschlands teuerste Liegewiese“ spottete die CSU angesichts möglicher Entschädigungszahlungen an die Grundstückseigentümer. Nach monatelangem Hin und Her gibt es jetzt eine Kehrtwende: „Die Tendenz geht in Richtung Bebauung“, berichtete Rathaus-Sprecher Simon Hötzl im Gemeinderat. Ein Bebauungsplan soll die problematische Gemengelage, insbesondere eine Gefahr für Freibadbesucher durch Anwohnerverkehr in der engen Sackgasse, intelligent lösen.

Rechtssicherer Weg

„Mit solch einem Bebauungsplan gehen wir einen rechtssicheren Weg“, sagte Stefan König (Grüne) mit Blick auf eine Entschädigungsklage der Grundstückseigentümer. Der Bürgermeister nahm diese Stimmung auf, wenn auch leise murrend: „Im Hinblick auf unsere Klimaschutzbemühungen ist es erstaunlich, dass ein Bebauungsplan immer gleichgesetzt wird mit Bebauung.“ Doch für eine Naherholungsfläche fand sich keine Mehrheit.

Grundsatzentscheidung gefallen

„Beton statt Gras – diese grundsätzliche Richtungsentscheidung ist jetzt gefallen“, sagt Simon Hötzl im Nachgang. Der Rathaus-Sprecher verweist darauf, dass das Freibad schon seit 1928 existiert – den Fortbestand der überkommunal beliebten Freizeitanlage einerseits zu gewährleisten und andererseits ein Wohnbauprojekt direkt daneben zu konzipieren, das sei nun die Herausforderung der Bauleitplanung.