Nach Kollision umgekippt

Von: Stefan Weinzierl

Die Feuerwehr musste den betrunkenen Fahrer aus seinem umgekippten Mazda befreien. © Freiwillige Feuerwehr Unterhaching

Ein „nicht unerheblich betrunkener“ Autofahrer aus München, wie es bei der Polizei heißt, hat Polizei und Feuerwehr in Unterhaching auf Trab gehalten.

Unterhaching - Der 62-Jährige war laut Polizei bei der Promille-Fahrt am Finsinger Weg in Unterhaching ungefähr auf Höhe der Hausnummer 9 mit seinem Mazda gegen einen geparkten Mini gefahren – und zwar so unglücklich, dass nicht nur ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt wurde, sondern der Mazda zudem auf die linke Seite kippte.

Der leicht verletzte Fahrer musste von der Unterhachinger Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 16.500 Euro.

