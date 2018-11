Bier vom „Rammlerbräu“: Die brauenden Volleyballer von Unterhaching

Ein Sportteam, das sich selber sponsert? Gibt‘s neuerdings in Unterhaching.Dort tragen die Landesliga-Volleyballer des TSV zur neuen Saison Trikots, auf denen ein Hasenkopf prangt. Das Rammlerbräu-Logo. Der Clou: Die Spieler haben die Brauerei selbst gegründet.

Unterhaching – Treffpunkt: Bayernwerk Sportarena am Utzweg. Zum Pressegespräch, kurz vor einem Testspiel ihres Teams, kommen Philipp Schneider, Jacob Eckert und Stefan Lettl, drei der insgesamt neun Jungunternehmern im Alter von 23 bis 38 Jahren, mit dem Laptop – und einem Kasten ihres Festbiers. Dem wurde ein eigens maßgeschneidertes Trikot übergestülpt. Fast könnte man meinen, die Burschen haben das Bier zum Maskottchen ausgerufen. „Den Kasten haben wir immer dabei“, erklärt Schneider, seines Zeichens Bierbeauftragter des Teams. „In der Liga sind wir als Partymannschaft bekannt, feiern in der Umkleide mit Nebelmaschine und Diskokugel.“

Man merkt schnell: Die Burschen sind für einen Spaß zu haben. Und so ist auch das junge Unternehmen aus einer Gaudi heraus entstanden – nachdem die Volleyballer, die diese Saison in der Landesliga Süd-Ost aufschlagen, vergeblich nach einem Biersponsor gesucht hatten.

„Mann, wenn wir keinen finden, dann gründen wir halt selbst eine Brauerei,“ Dieser Spruch eines der Sportler während eines Trainings in der Saisonvorbereitung 2017/18 war laut Eckert die Initialzündung. Noch zwischen Liegestützen und anderen schweißtreibenden Übungen wurde die Idee weitergesponnen. „Namen und Slogan hatten wir in fünf Minuten“, erinnert sich Eckert.

Weil sich das Zweitliga-Team der TSV-Volleyballer seit einiger Zeit als „Hachinger Hasen“ bezeichnet und die Landesliga-Herren, darüber amüsiert, sich selbst den Namen „Rammler“ verpassten, war man fix aufs „Rammlerbräu“ gekommen. Dazu passt laut Eckert der Slogan „Des bummst di richtig“ wie die Faust aufs Auge: „Der Slogan ist schön doppeldeutig: Er passt zu den Rammlern und zu unserem starken Bier.“

Was den Unterhachinger Jungunternehmern noch fehlte, war jemand, der etwas vom Bierbrauen verstand. Den Experten fanden die Sportler in Johannes Probst, einem Bekannten Eckerts, der an der TU in Weihenstephan Brauereiwesen und Getränketechnologie studiert hat. Probst war sofort für die Idee zu haben – und schrieb nach den Anweisungen seiner Kumpels ein Rezept. „Wir haben im Vorfeld gesagt, was wir gerne für ein Bier hätten: naturtrüb, bisschen dunkler, etwas stärker, mit kräftigem Geschmack“, erzählt Schneider; „Es war uns wichtig, dass es ein bodenständiges Bier wird, eines, das den Namen Bier auch verdient.“

+ Der Brauer Johannes Probst in der Traunsteiner Brauerei, wo das „Rammlerbräu“ entsteht. © Privat

Den ersten Sud setzte man im November vergangenen Jahres in der Brauküche von Probst, im Schuppen seiner Tante, an – für den Eigenbedarf. Der dabei entstandene Gerstensaft wurde ein paar Wochen später in Bügelflaschen abgefüllt und ein Kasten zu einem Heimspiel mitgenommen. „Wir haben ein paar Leute probieren lassen, und das Feedback war gewaltig“, so Schneider. Daraufhin war allen Beteiligten klar: das Brauen wollen sie ab sofort richtig betreiben.

Während seines Auslandssemesters in Barcelona trieb Student Lettl, mittlerweile Rammlerbräu-Geschäftsführer, die Vorbereitungen voran. „Ich habe in zwei Wochen, glaube ich, 300 Brauereien angeschrieben, ob sie Lohnbrauverfahren anbieten“, erzählt Lettl. Denn zum Brauen wurde jetzt eine richtige Anlage benötigt, die man anmieten musste. Gleichzeitig erarbeiteten die Volleyballer einen Businessplan, ein befreundeter Grafiker entwickelte das Etikett. Im April dieses Jahres wurde dann das Unternehmen gegründet. „Zum Notartermin in München bin ich extra aus Barcelona eingeflogen, sozusagen meine erste Dienstreise“, sagt Lettl und lacht.

+ Alles im Kasten: Die „Traunsteiner Charge“ des Rammlerbräu ist bereit zum Verkauf. © Privat

Gebraut wurden die ersten 20 Hektoliter in einer Brauerei in Gilching, zuletzt 40 Hektoliter in der Privatbrauerei Schnitzlbaumer GmbH in Traunstein. Basis für den Sud ist nach wie vor das erste Rezept von Probst, das nur in Nuancen verändert wurde. „Das war einfach ein Volltreffer“, sagt Schneider.

Die ersten knapp 200 Kästen mit dem Bier aus dem Gilchinger Sud gingen schnell weg – an Freunde, Bekannte und Leute vom TSV. Richtig verkauft wurde das Festbier in der Giesinger Bumsvoll Bar. Dort wurde das Rammlerbräu, wie Schneider, Eckert und Lettl voller Stolz erzählen, sogar zum ersten „Bier des Monats“ ernannt.

Die Traunsteiner Charge haben die Jungunternehmer erstmals offiziell beim Heimspiel der Erstligamannschaft, den Alpenvolleys“ vor knapp zwei Wochen verkauft. Die restlichen knapp 400 Kästen Rammlerbräu werden demnächst in Supermärkten und Getränkemärkten in der Umgebung angeboten. Denn das junge Brauunternehmen hat mittlerweile einen Logistikpartner: den Unterhachinger Getränkegroßhändler Billeriß. Dessen Kunden versuchen die Jungunternehmer nun von ihrem Festbier zu überzeugen. Der Edeka Braun auf der Stumpfwiese in Unterhaching und der Getränkemarkt Schustereder in Taufkirchen haben schon angebissen und das Bier demnächst in ihrem Angebot. Erste Kästen wollen die Volleyballer bereits am Samstag, 3. November, um 14 Uhr bei den Heimspielen gegen Vaterstetten und Gars in der Sportarena an den Mann oder die Frau bringen.

„Langfristig wollen wir natürlich in ein Wiesnzelt“

Und wie geht’s weiter? Der Schritt in den Getränke- und Einzelhandel ist nicht so leicht, glaubt Eckert: „Jetzt muss das Bier erst einmal gekauft werden. Es soll ja nicht nur in den Regalen stehen.“ Kommt es aber weiterhin gut an, haben die jungen Brauer schon neue Ideen. Dann könnte es irgendwann auch ein Helles und ein Radler geben. Möglicherweise auch eine Festanstellung für Braumeister Probst. „Und langfristig“, erzählt Eckert mit einem Schmunzeln, „wollen wir natürlich in ein Wiesnzelt.“