Gemeinschaftsprojekt Burschen-Jubiläum

Auf der Glonner Wiese herrscht vier Tage lang Volksfeststimmung

Die Birken Burschen in Unterhaching haben vier Tage lang ihr 130-jähriges Bestehen gefeiert. Ein Fest, dass nicht nur die Gemeinschaft in der Gemeinde stärkt, sondern auch den Verein zusammenschweißt hat.

Unterhaching – Christian Konold sieht gerade recht müde aus. Schließlich ist er seit 6 Uhr auf den Beinen, wie er erzählt, heute am letzten Tag, an dem die Birker Burschen Unterhaching ihr 130-Jähriges feiern. Der Stromanschluss für die Küche musste noch gerichtet werden, darum war er schon so früh da. Einer muss es ja machen. Denn pünktlich um 9 Uhr startete das Programm am gestrigen Festsonntag, mit Weißwurst und Bier. Vier Tage feiern, mit viel Live-Musik Jahrmarkt und Festumzug. „Mehr als vier Stunden pro Nacht hat von uns wohl kaum einer geschlafen“, sagt Konold und lacht. Die Glonner Wiese war in den letzten Tagen Volksfest pur.

Eine Woche Urlaub für den Aufbau

Christian Konold, 28, ist 2. Vorsitzender der Birker Burschen. Zusammen mit Vereinschef Franz Maier jun. hat er die Feierlichkeiten organisiert. „Wir haben ein Jahr geplant und gemacht“, erzählt Maier. Behördengänge, Festzelt organisieren, Bands buchen – derlei braucht alles Zeit und Vorbereitung. In der heißen Phase haben dann alle 30 Burschen angepackt und eine Woche Urlaub genommen, um den Platz mit Zelt und Ständen herzurichten. Aber auch die Altburschen waren mit dabei. „Anders geht es nicht“, sagt Maier. Denn eben mal nach Feierabend Zelt aufbauen, Holzböden verlegen und Anschlüsse richten – „das ist nicht drin“.

Auch im Festbetrieb war ehrenamtliche Eigenleistung gefragt, Bar, Bedienung, Putzen – 130 Jahre Birker Burschen war vor allem ein enormes Gemeinschaftsprojekt und ein Kraftakt. Derlei Mühen haben ihre guten Seiten, wie Maier erzählt: „Das hat unseren Verein noch mal mehr zusammengeschweißt!“ Und die Mühen sorgten auch für Anerkennung, der Aufwand hatte sich zweifelsohne gelohnt. „Wenn uns Gäste sagen, wie toll wir das alles hinbekommen haben, sind wir selbstverständlich sehr stolz“, sagt Maier. Derlei Lob motiviert.

Über 30 Vereine nehmen an den Feierlichkeiten teil

Auch die Gästeliste bei der Burschenfeier kann sich sehen lassen: Über 30 Vereine nahmen an den Feierlichkeiten teil, „sogar aus Landsberg am Lech sind sie gekommen“, erzählt Maier. Brauchtumspflege, keine Frage, steht hier sehr hoch im Kurs. „Uns ist es wichtig, dass nicht immer nur das Ich im Vordergrund steht, sondern, dass man etwas gemeinsam auf die Beine stellt, das das Wir in den Vordergrund stellt.“ Vom Wir wird auch am nächsten Morgen noch viel gebraucht werden. „Über 50 Leute räumen dann hier auf“, sagt Franz Maier. Auch die Nacharbeiten hat das Vorstandsteam der Burschen natürlich schon längst organisiert.

