Blühstreifen und Grünland: Mehr Chancen für Naturschutz auf Zeit

Von: Charlotte Borst

Teilen

Nicht nur schön anzusehen, sondern auch nützlich für Insekten sind Blühstreifen an Äckern. © Symbolfoto/Gemeinde Kirchheim

Mit forst- und landwirtschaftlichen Flächen soll im Landkreis sparsamer umgegangen werden. Da sind sich alle Fraktionen im Ausschuss für Energiewende, Landwirtschaft und Umweltfragen des Landkreises einig. Die Realität sieht aber meistens anders aus.

Landkreis - Da fallen erst Äcker und Wälder für ein Gewerbegebiet oder Bauland weg, anschließend werden weitere Äcker der Produktion als Ausgleichsfläche entzogen. Flächen sparen und hochwertigen Naturschutz umsetzen, das ermöglicht die produktionsintegrierte Kompensation, kurz PIK. Die CSU-Fraktion hat die Verwaltung im Landratsamt um einen Bericht zu PIK-Maßnahmen vor Ort gebeten. Denn mit Blühstreifen lassen sich Baumaßnahmen genauso gut ausgleichen wie auf reinen Naturschutzflächen.

Naturschutzwert von bewirtschafteten Flächen erhöhen

Die Untere Naturschutzbehörde prüft und berät Landwirte und Bauherren, ob auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen PIK-Maßnahmen möglich sind, die den Naturschutzwert von bewirtschafteten Flächen erhöhen.

Zu den permanenten PIK-Maßnahmen zählt zum Beispiel der Aufbau einer Streuobstwiese oder die Umwandlung eines Ackers in Grünland, sie werden als beschränkt persönliche Dienstbarkeiten ins Grundbuch eingetragen.

PIK-Maßnahmen können aber auch auf wechselnden Flächen durchgeführt werden, zum Beispiel rotierend mit der Fruchtfolge. Als sinnvolle Maßnahmen nennt die Untere Naturschutzbehörde für PIK auf Äckern zum Beispiel Ackerwildkrautfluren oder Blühstreifen. Auf Grünland können Landwirte durch Extensivierung artenreiches Grünland entwickeln. Im Wald eignet sich der Aufbau natürlicher Waldgesellschaften oder der Schaffung von lichten Waldbeständen. Die Flächen, die Auflagen und ein Zeitraum, etwa für 25 Jahre, werden durch eine schuldrechtliche Vereinbarung festgelegt. Ein Vorteil für die Landwirte: Die PIK-Entlohnung fließt unabhängig von Markt- und Wettergeschehen.

Beispiele für aktuelle PIK-Maßnahmen

Einige PIK-Maßnahmen laufen gerade oder wurden im Landkreis schon umgesetzt, berichtete die Untere Naturschutzbehörde:Das Ökokonto Taufkirchen: Hier werden ältere Nadelholzforstbestände in Richtung von Eichen-Hainbuchenbeständen umgebaut. Ziel ist die Entwicklung einer natürlichen Waldgesellschaft. Der Wald wird durch den Aufbau von Laubbäumbeständen gestärkt.

Bebauungsplan in Garching: Die Planung eines Wohngebiets am Schleißheimer Kanal verursacht einen Eingriff in Natur und Landschaft, der ausgeglichen werden muss. Zusätzlich sind artenschutzrechtliche Maßnahmen notwendig, da durch den Bau des Wohnquartiers Feldlerchen und das Rebhuhn betroffen sind. Als Ausgleichsfläche wird ein intensiv bewirtschafteter Acker herangezogen. Hierfür wurde ein Konzept ausgearbeitet: Der Acker wird zum lichten extensiv genutzten Sommergetreide-Acker entwickelt mit Ackerwildkrautvegetation. Zudem soll nördlich angrenzend ein artenreiches Extensivgrünland mit magerer Glatthafer-Mähwiese entwickelt werden, das über das gesamte Jahr als Brut-, Nahrungs- und Deckungshabitat für Vögel dient.

Ausbau des Föhringer Rings: Im Zuge des Straßenausbauvorhabens wird im FFH-Gebiet „Gräben und Niedermoorreste im Erdinger Moos“ artenarmes Grünland zu artenreichem Grünland entwickelt. Das Vorhaben befindet sich noch im Genehmigungsprozess. Aus allen Fraktionen kam Zuspruch für diese Methode. Die Kreisräte äußerten zugleich die Hoffnung, dass die Organisation und Dokumentation mit möglichst wenig Bürokratie für die Landwirte verbunden sein sollten.