Bombe platzt bei Haushaltsberatung: Unterhaching will Bahnhof kaufen

Von: Martin Becker

Für drei Liegenschaften interessiert sich die Gemeinde Unterhaching: Sie will 2022, wenn möglich, unter anderem das Bahnhofsgebäude kaufen und stellt im Haushalt dafür entsprechende Finanzmittel bereit. © Robert Brouczek/Archiv

Die Bombe platzte im Rahmen der Vorberatungen zum Haushalt 2022: Die Gemeinde Unterhaching will das Bahnhofsgebäude am Unterhachinger Bahnhof kaufen. Auch auf andere Liegenschaften hat man ein Auge geworfen.

Unterhaching – Abermals ein Spitzenwert beim Gesamtvolumen, ein satter Sprung bei der Kreisumlage, trotz Corona-Pandemie Zuwächse bei der Gewerbesteuer sowie eine achtstellige Kreditaufnahme: Dies sind ein paar der wichtigsten Eckdaten im Haushalt 2022 der Gemeinde Unterhaching. Bei der erstmals öffentlichen Vorberatung im Finanzausschuss billigten die Kommunalpolitiker den Haushaltsentwurf trotz einiger Dissonanzen letztlich einstimmig, die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 16. Februar.

Der mit Abstand größte Ausgabeposten im 118,5-Millionen-Euro-Haushalt ist die an den Landkreis München abzuführende Kreisumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um über vier auf nun 26,3 Millionen Euro steigt. „Das ist ein großer Sprung“, sagte Kämmerer Udo Grafe. Aber auch die Personalkosten der Kommune (18,8 Millionen Euro), laufende Betriebskosten (13,8 Millionen Euro) sowie diverse Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen und Kinderbetreuung (7,1 Millionen Euro) belasten den mit 89,1 Millionen Euro recht strammen Verwaltungshaushalt – also die Ausgaben für die schon bestehende Infrastruktur.

Auf der Einnahmenseite steht man nicht schlecht da

Andererseits steht Unterhaching auf der Einnahmenseite nicht schlecht da. Insbesondere bei der Gewerbesteuer: „Trotz der Corona-Pandemie verzeichnen wir eine Entwicklung nach oben“, sagte der Kämmerer, mit 34,8 Millionen Euro rechnet er heuer, das wind 3,6 Millionen Euro mehr als 2021. Nahezu stabil bleibt mit 22,7 Millionen Euro auch die Einkommenssteuer. Gelder, die dringend nötig sind, denn der laufende Betrieb der kommunalen Einrichtungen kostet insgesamt 25,8 Millionen Euro. Die größten Summen fließen in die Kindertagesstätten (8,7 Millionen Euro), die beiden Schulen an Jahnstraße und Sportpark kosten die Gemeinde 3,8 Millionen Euro, der Unterhalt der Sportstätten inklusive Freibad knapp fünf Millionen Euro.

Soweit der Verwaltungshaushalt – hinzu kommen ja noch die Investitionen aus dem 29,4 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushalt. So wurde bekannt, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer Vorkaufsrechtssatzung für 9,8 Millionen Euro drei Liegenschaften kaufen will (Bahnhofsgebäude sowie Grundstücke in Johann-Strauss-Straße und Utzweg), heuer 4,6 Millionen Euro in die Erweiterung der Sportparkschule steckt sowie 3,5 Millionen Euro in die Sanierung der Sprungtürme im Freibad und in die Erneuerung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen. Zwar rechnet Kämmerer Udo Grafe mit Fördermitteln in Höhe von 8,8 Millionen Euro, trotzdem werde zum Ausgleich des Haushalts heuer eine Kreditaufnahme von zehn Millionen Euro nötig sein. Und dabei bleibe es wegen der kostspieligen Langzeitprojekte (Sanierung Hachinga-Halle, Erweiterung Sportparkschule) nicht: In den beiden Folgejahren sollen weitere Kreditaufnahmen über 9,5 Millionen Euro erfolgen, erst 2025 sei beim Schuldenmachen wieder mit einer Nullrunde zu rechnen, blickte der Kämmerer in die Zukunft.

Grüne fühlen sich nicht gut informiert

In der Finanzausschuss-Debatte ging es gar nicht so sehr um das Zahlenwerk an sich, von Peter Wöstenbrink (SPD) als „Big Picture“ bezeichnet, sondern darum, wie gut oder schlecht sich die einzelnen politischen Fraktionen vorab informiert fühlten. Bei den Grünen war Armin Konetschny „sehr enttäuscht“, Claudia Köhler mutmaßte gar: „Will man uns nicht einbeziehen?“ Claudia Töpfer (Neo-Fraktion) indes fand die Unterlagen „ausreichend und gut“ sowie die Vorwürfe der Grünen „sehr befremdlich“ – sie appellierte beim Tonfall „an die Diskussionskultur“.

