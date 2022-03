Corona-Impfpflicht: Politiker Anton Hofreiter antwortet Bürger aus Unterhaching

Von: Martin Becker

„Impfen ist unser bestes Instrument": Da ist sich der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter sicher. Er unterstützt daher eine Impfpflicht ab 18 Jahren.

Ein Bürger schreibt an Anton Hofreiter (Grüne), er bekommt schnell eine Antwort

Landkreis – „Neuer Corona-Rekord in Bayern“, so lautete an diesem Montag die Schlagzeile auf der Titelseite des Münchner Merkur. Der Ukraine-Krieg ist derzeit das dominierende Thema – aber die Pandemie keinesfalls besiegt. Vor diesem Hintergrund hat sich ein feuriger Schriftwechsel entwickelt, zwischen einem Bürger und dem Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter (Grüne).

Der nämlich gehört zu den Unterstützern des Gesetzesentwurfs für eine Impfpflicht ab 18 Jahren – was wiederum den Landkreisbürger empört.

„Nicht belästigt werden“

Er sei ein „ein hochbetagter, vulnerabler, aber gesunder Bürger“, schreibt Friedhelm S. aus Unterhaching sowohl an seinen Wahlkreis-Abgeordneten Anton Hofreiter als auch an den Münchner Merkur. In einer Impfpflicht zur Eindämmung der Coronakrise sieht der 84-Jährige „unverhältnismäßige (Basis-)-Beschränkungen“, von denen der „nicht belästigt werden möchte“, wieder will der Unterhachinger nämlich „seine verfassungsgemäßen Rechte nützen können“. Dass Anton Hofreiter im Bundestag eine Impfpflicht befürworte, habe er, Friedhelm S., „mit Bestürzung und Unverständnis zur Kenntnis genommen“.

Eine der zahllosen Bürgerbeschwerden, die irgendwo versanden? Nein, keine 17 Stunden später erfolgt die Antwort aus dem Berliner Bundestagsbüro von Hofreiter: „Wir haben Ihr Schreiben aufmerksam und gewissenhaft gelesen, nichtsdestotrotz kommen wir und Herr Hofreiter zu einer anderen Einschätzung.“, Ja, der Abgeordnete aus Unterhaching gehöre „zu den Unterstützern des Entwurfes einer Impfpflicht ab 18“ und werde „in diesem Sinne auch abstimmen“.

Denn, so die Begründung von Anton Hofreiter: „Eine allgemeine Impfpflicht stellt in der Tat einen gravierenden Eingriff in die Grundrechte dar. Und genau deshalb ist es richtig und wichtig, dass diese Entscheidung im Parlament und nicht unter Fraktionszwang getroffen wird, sondern dass sich alle Abgeordneten nach ihrem besten Wissen und Gewissen entscheiden.“ Der 52-Jährige glaubt, dass „Impfen unser bestes Instrument ist, um der Covid-19-Pandemie Einhalt zu gebieten“. Lockerungen der Kontaktbeschränkungen statt abermaligen Lockdowns: Das sei nur mit Impfungen möglich.

„Noch nicht ausreichende Impfquote“

Das Problem, so Hofreiter, sei aber – beruhend auf Freiwilligkeit – die „noch nicht ausreichende Impfquote“. Deshalb werde er für eine Impfpflicht stimmen. Darüber hinaus blickt er auf die globale Bekämpfung der Krise: „Wenn wir die Pandemie beenden wollen, müssen wir in jedem Land der Welt beenden.“ Insofern müsste „Deutschland sich dafür einsetzen, dass weltweit genug und bezahlbarer Impfstoff bereitgestellt werden kann“.

Hofreiter ist das Thema ernst, das zeigt die Ausführlichkeit der Antwort an den Landkreisbürger. Ob er Friedhelm S. damit überzeugen kann? Der Unterhachinger will just diese Impfschutzwirkung trotzdem nicht: Er sieht darin „die Fortsetzung der unnötigen schädlichen Maßnahmen“.