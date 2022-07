Bürgerfest in Unterhaching - Festwirt zieht Bilanz: „Dankbares Publikum“

Von: Martin Becker

Érstmals Festwirt in Unterhaching: Lorenz Stiftl (58), der ansonsten unter anderem ein Wiesnzelt auf dem Münchner Oktoberfest betreibt sowie die Stadiongastronomie beim TSV 1860 München und beim FC Ingolstadt. Foto: MARTIN BECKER © MARTIN BECKER

Die jungen Leute fehlen offenbar beim Unterhachinger Bürgerfest. Dabei hätten doch auch einen guten Grund, um ein bisschen Bierzelt-Atmosphäre zu schnuppern.

Unterhaching – Nach zwei Jahren Pandemie-Pause fließt wieder beim 48. Unterhachinger Bürgerfest wieder das Augustinerbier in die Krüge (für 10,50 Euro pro Mass), und vor dem Endspurt bis zum Sonntag, 17. Juli, zieht der neue Festwirt Lorenz Stiftl eine erste Zwischenbilanz. „Es ist ein sehr angenehmes und dankbares Publikum“, sagt der 58-Jährige, der zusammen mit seiner Frau Christine (48) heuer erstmals in Unterhaching als Festwirt agiert. „Man merkt richtig, wie sehr die Leute am Bürgerfest hängen.“

Generation 18 bis 25 geht ab

Ein kleiner Wermutstropfen: „Was uns abgeht, sind die jungen Leute, die Generation 18 bis 25.“ Es kämen vor allem Familien und ältere Besucher – aber die Jugend fehle ein wenig. „Ich weiß nicht, woran es liegt – das Musikprogramm ist eigentlich darauf ausgerichtet“, sagt der erfahrene Wiesnwirt. Eine Erklärung könnte sein, dass schon kommende Woche die Birker Burschen ihr 130-jähriges Bestehen mit einer Festwoche (21. bis 24. Juli) auf der Glonner Wiese feiern, wo auch ein 1000-Leute-Festzelt stehen wird – beim Bürgerfest hängen dafür sogar Plakate aus. Möglicherweise ist das Burschenfest für die Jugend ein größerer Magnet als das Bürgerfest.

Bier-Karussell nicht zugelassen

„Wir werden das hinterher zusammen mit der Gemeinde analysieren“, sagt Lorenz Stiftl. Auch die Entscheidung, diesmal nicht das Bier-Karussell des lokalen „Rammler Bräu“ zuzulassen, was zu Kritik auf Internetplattformen wie Facebook geführt hatte. „Das muss man mit Blick aufs nächste Jahr diskutieren“, sagt Stiftl, der dem eigenen Festzelt Priorität gibt: „Die Kosten vom Festwirt sind ziemlich hoch.“ Rund 60 Mitarbeiter im Bereich Service und Sicherheit wollen bezahlt werden, dazu die Bands. Apropos 2023: „Die Harmonie mit Gemeinde, Polizei, Feuerwehr und Schaustellern ist sehr gut – gerne wieder“, sagt der Festwirt. mbe