Bürgerversammlung Unterhaching: Radfahrer genervt von Pkw-Pöbeleien

Von: Martin Becker

Teilen

Stilles Innehalten bei der Bürgerversammlung, gleich zweimal: zuerst anlässlich des Todes der Ehrenbürger Christian Kriz und Rudolf Pesl, dann wegen der Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine. © Robert Brouczek

Bei aller Präferenz für kommunale Themen ging es bei der Unterhachinger Bürgerversammlung um die Ukraine. „Wir könnten fast wieder ein Leben leben wie vor der Coronakrise – wenn es nicht diesen Krieg gäbe“, sinnierte Vize-Landrat Christoph Nadler.

Unterhaching – Aktuell sind im Landkreis München etwa 2000 ukrainische Kriegsflüchtlinge untergebracht, die Regierung von Oberbayern rechne mit 2600, „ich persönlich erwarte noch viel mehr“. In Unterhaching wird aktuell wieder ein Containerdorf auf dem Bundeswehrgelände an der Biberger Straße aufgebaut, doch neben der Unterbringung bedeute der Strom der Hilfesuchenden auch große Herausforderungen für Kita-Einrichtungen und Schulen, sagte Nadler. „Es gibt viel zu tun, aber auch, wenn es ein bisschen platt klingt: Wir schaffen das!“

Bürgermeister verurteilt Angriffskrieg

Auch Bürgermeister Wolfgang Panzer verurteilte den „unverantwortlichen russischen Angriffskrieg auf das Schärfste“, er stelle einen „Angriff gegen all unsere grundlegenden Werte dar: Menschlichkeit, Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit“. In Unterhaching, rechnete der Rathauschef vor, lebten vor Kriegsbeginn „101 ukrainische und 170 russische Staatsangehörige in guter Nachbarschaft friedlich und freundschaftlich zusammen“. Daran, so Panzer, „hätte sich die russische Staatsführung ein Beispiel nehmen können“. Der Bürgermeister bat die Anwesenden um ein kurzes Innehalten, ehe er eintauchte ins Kommunale.

Diebstähle auf dem Friedhof

In seinem rund einstündigen Überblick riss Wolfgang Panzer die wichtigsten Aspekte aus Gemeindesicht an: Diebstähle auf dem Friedhof („Die Gießkannen dort bekommen Füße“), den ehrgeizigen Weg in die Klimaneutralität („Jeder ist da gefordert und muss mithelfen“), die Personalkosten als höchsten Posten im Rekordhaushalt („Wir sind eben ein Servicebetrieb“), dem Ausbau der über 20 Spielplätze („Die hieven wir in die Neuzeit“) über nahende Termine wie die Frühjahrskehrung (25. bis 29. April) bis hin zum Besucherrekord in der Gemeindebücherei („Die haben wir zum öffentlichen Wohnzimmer umgebaut“).

Saatkrähen machen Krach

Anschließend ging es um diverse vorab eingereichte Anträge der Bürger – viele davon werde der Gemeinderat in nächster Zeit behandeln. Ein Thema: der ohrenbetäubende Krach von Saat und Rabenkrähen in der Fasanenstraße. Der Bürgermeister berichtete, dass Vergrämungsmaßnahmen nur mäßig erfolgreich gewesen seien: „Vergrämen bedeutet, wir schicken die Vögel woanders hin.“ Nach der Brutzeit werde es ab Juni wieder ruhiger. Nicht einfach sei auch das Ansinnen der „Krautgärtner“ zu lösen, die dringend eine neue, etwa 200 Quadratmeter große Fläche suchen (wir berichteten). Eine „klare Richtungsweisung“ forderte ein Bürger im Hinblick auf Laubbläser, mit einem Verzicht könne Unterhaching „eine Vorreiterrolle“ einnehmen.

Mehr Fahrradsymbole

Die Fragen aus dem Auditorium im Kubiz drehten sich überwiegend um Verkehrsbelange. Christian Sprey vom ADFC plädierte für Fahrradsymbole auf allen Hauptdurchgangsstraßen in Unterhaching, um Konflikte mit Autofahrern zu reduzieren. Denn viele Pkw-Nutzer wüssten gar nicht, dass Radfahrer mangels reiner Radwege sowie der Fußwegbeschilderung „Radfahrer frei“ ein Wahlrecht hätten, ob sie im Schritttempo über Gehwege zockeln oder „im Mischverkehr die Straße benutzen“. Laut Sprey würden „zügige Radfahrende immer wieder von Autofahrern angepöbelt und belehrt, da ist dringend Aufklärungsarbeit nötig“. Fahrbahn-Piktogramme seien insofern eine Option.

Sandro Heinze, Anwohner von der Stumpfwiese, kritisierte das ausufernde Abstellen von Wohnmobilen und Anhängern auf für Anwohner gedachten Parkplätzen. „Wie bekommt man Fahrzeuge weg, die dort nicht hingehören?“, wollte er wissen. „Wir kämpfen, aber wegen der Rechtslage sind unsere Möglichkeiten begrenzt“, sagte der Bürgermeister. Verbotsversuche aus der Albert-Schweizer-Straße hätten gezeigt: „Wir vertreiben diese Parker nur in Wohngebiete.“