„Ein bisschen wie Klassentreffen“: Landtagsabgeordneter Helmut Markwort (FDP) darf den Bundespräsidenten mitwählen

Von: Volker Camehn

Helmut Markwort (85) ist der älteste deutsche Parlamentarier und seit 1968 FDP-Mitglied. Der einstige Focus-Macher ist an diversen Unternehmen beteiligt und seit 2018 FDP-Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Dort vertritt er den Stimmkreis München Land-Süd © Volker Camehn

Der FDP-Landtagsabgeordnete für den Landkreis München und Journalist Helmut Markwort wird am 13. Februar in der Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten mitwählen. Im Interview mit dem Münchner Merkur spricht er über Kandidaten, Wahlaspekte und Altmeister der Politik.

Herr Markwort, fliegen Sie zur Bundespräsidentenwahl noch Berlin oder nehmen Sie den Zug?

Ich fliege! Ich habe auch keine Flugscham. Und ich denke mal, dass dieses Flugzeug, dass da einen Tag vor der Wahl nach Berlin geht, voller Abgeordneter aller Fraktionen ist.

Sie waren bereits 2017 in der Bundesversammlung, allerdings als Landtagsvertreter von Baden-Württemberg. Wie wichtig ist es Ihnen, diesmal dabei zu sein?

Ich fühle mich geehrt, dass die FDP-Kollegen im Bayerischen Landtag mich nominiert haben. Und ich mache es natürlich gerne, weil es ja auch die größte parlamentarische Versammlung ist, die es in Deutschland gibt. Hinzu kommt: Da trifft man viele Leute, Promis und Altmeister der Politik. Kurz: Ich freue mich auf das Treffen. Leider ist es nicht im Reichstag, weil es da zu eng ist, sondern im Paul-Löbe-Haus, nur wenige Meter vom Reichstag entfernt. Aber ich gebe zu: Das Wiedersehen mit vielen Bekannten und Freunden ist fast spannender als die Wahl, wo es ja fast keine Auswahl gibt. Das ist auch ein bisschen wie Klassentreffen.

Frank-Walter Steinmeier hat ja relativ früh seine Bereitschaft erklärt, nochmals als Bundespräsident anzutreten. Das ist ja eher ungewöhnlich.

Er hat sich frühzeitig gemeldet, was ich riskant fand, weil man ja nicht wusste, wie die Bundestagswahl ausgeht. Es gab Ambitionen von Frauen der Grünen, aber inzwischen hat ja die Union als Oppositionspartei es fertig gebracht, keinen Gegenkandidaten aufzustellen – was ich für eine Schwäche halte. Ich wünsche mir natürlich immer, dass es auch liberale Kandidaten gibt. Ich erinnere mich mit Freude an Theodor Heuss, den ersten Bundespräsidenten, ein intellektueller, gebildeter Mann. Ich war ein Fan von Roman Herzog mit seinem bissigen Humor, und auch Joachim Gauck fand ich sehr interessant. Schon weil er den Sprachhorizont mit seiner originellen Ausdrucksweise enorm erweitert hat.

Steinmeier beeindruckt sie weit weniger, so scheint es...

Frank-Walter Steinmeier ist ein routinierter Beamter, der seine Texte gut aufsagt.

Wählen werden Sie ihn aber trotzdem, oder?

Das ist mein Wahlgeheimnis (lacht)!

Eine voraussehbare Veranstaltung ist es ja schon.

Es gibt durchaus ein paar interessante Aspekte. So ist es natürlich ein origineller Schachzug, dass die AfD ausgerechnet den CDU-Mann und Börsenguru Max Otte nominiert hat. Und ich rechne auch mit vielen Enthaltungen seitens der Union: Was machen denn die CDUler, die keinen eigenen Mann haben? Klar, Steinmeier wird es am Ende wohl werden, aber die zweitstärkste Gruppe könnte aus Enthaltungen bestehen und die drittstärkste für den Kandidaten der AfD stimmen.

Wie muss man sich das Wahl-Prozedere vorstellen?

Alles in allem wird ein gigantischer Aufwand betrieben, und es ist perfekt organisiert. Am Tag vorher ist man zum Gottesdienst eingeladen, da werde ich aber nicht hingehen. Dann ist Fraktionssitzung und FDP’ler aus ganz Deutschland, die sehen sich da wohl das einzige Mal. Um Punkt 12 Uhr ist dann die Versammlung – die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat mich angeschrieben. Ich muss um 12 Uhr da sein, wie alle anderen Teilnehmer auch. Ab 12 Uhr wird dann namentlich aufgerufen. Wir haben zudem alle Verzichtserklärungen abgeben müssen: Falls einer sein Flugzeug verpasst oder krank wird. Dann kann einer der Ersatzdelegierten nachrücken.

Sie wurden von ihrer Fraktion im bayerischen Landtag vorgeschlagen. Oder haben Sie wie Herr Steinmeier gesagt: Ich mach’s nochmal!

Nein! Ich war zu Hause, als der Anruf kam: Aus der Mitte der Fraktion sei vorgeschlagen worden, ob ich zu dieser Bundesversammlung fahren würde, hieß es. Und da habe ich selbstverständlich begeistert zugestimmt!

Was macht Ihnen daran Spaß?

Es ist erstmal parlamentarisch ein großes Ereignis. Es wird aber am Rand interessant werden: Wieviel Stimmen bekommt der Linke-Kandidat Gerhard Trabert, der ja ein sympathischer Arzt ist und sich um Obdachlose kümmert. Wieviel bekommt Max Otte aus der CDU, immerhin ist er ja noch CDU-Mitglied. Und es ist ja immer noch offen, ob die Freien Wähler einen eigenen bayerischen Kandidaten nominieren. Aber die haben ja noch Fraktionen in Brandenburg und Rheinland Pfalz, die müssten auch zustimmen. Meine Prognose: Ich glaube, dass alle Gegenkandidaten mehr Stimmen bekommen als ihre Fraktion hat.

Wie beurteilen Sie denn das Amt des Bundespräsidenten?

Er ist im Grunde Bundesnotar, eine Repräsentationsfigur der auf wichtigen Anlässen redet. Der Glanz des Amtes hängt immer ganz stark von der Persönlichkeit ab, es gab da tolle Leute, andere wie Heinrich Lübke waren eher Ausfälle – man kann dem Amt eben auch schaden. Steinmeier gehört sicher zu den durchschnittlich-positiven Figuren.

Die Bundesversammlung

ist die größte parlamentarische Versammlung in Deutschland und tritt immer nur zur Wahl eines neuen Bundespräsidenten zusammen. Sie wird immer neu zusammengesetzt und besteht 2022 aus den 736 Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl von Wahlfrauen und Wahlmännern, die von den Landesregierungen entsandt werden. Diese können Landtagsabgeordnete, Kommunalpolitiker aber auch Prominente sein.