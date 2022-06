Zoff um Unterhachinger Café geht weiter: Jetzt schwärzt Anwohner den Rathaus-Sprecher an

Dienstaufsichtsbeschwerde

Von Martin Becker

Nächste Runde in der Diskussion ums Café Lani in Unterhaching. Im Rathaus ist Post von der Regierung von Oberbayern eingetroffen: eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Simon Hötzl, den Pressesprecher und Wirtschaftsreferenten der Gemeinde.

Unterhaching - Der Vorwurf: die singuläre Bevorteilung einer Gewerbetreibenden. „Persönlich halte ich das aus“, sagt Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur zu der Dienstaufsichtsbeschwerde. „Es ist halt viel Schreibarbeit. Und eigentlich hätte ich Wichtigeres zu tun.“ So aber muss der Rathaus-Sprecher eine Rechtfertigung schreiben für seine Aussagen im Zuge der Medienberichterstattung zum Café Lani. Unter anderem hatte Simon Hötzl öffentlich die Rathaus-Position vertreten, Anwohner eines Ortszentrums wie dem in Unterhaching müssten „einen gewissen Geräuschpegel hinnehmen“, denn „eine Belebung dieses zentralen Platzes ist kommunalpolitisch gewollt“.

+ Ins Visier der Wutbürger ist jetzt auch Rathaus-Sprecher Simon Hötzl geraten. © Astrid Schmidhuber

Legitime Erlaubnis zur Sondernutzung

Vor allem aber geht darum, dass die Gemeinde dem Café Lani öffentlichen Grund als Freischankfläche zur Verfügung stellt. Es handele sich um eine ganz normale „Erlaubnis zur Sondernutzung“ wie bei anderen Gastronomiebetrieben auch, betont Simon Hötzl. Den Vorwurf, er habe „einer einzelnen Gewerbetreibenden (Café-Betreiberin Cornelia Nikel; d. Red.) wirtschaftliche Vorteile verschafft“, kann er daher nicht nachvollziehen. Und wird dies entsprechend in einer schriftlichen Stellungnahme an die Regierung von Oberbayern erläutern.

Gerücht um Baumfällungen stimmt nicht

Bei dieser Gelegenheit entkräftet Simon Hötzl auch gleich die gestreuten Gerüchte, für die Freischankfläche des Café Lani seien eigens Bäume gefällt worden. „Nein, das stimmt nicht. Der gefällte Baum war marode, innen schon hohl – ein Sicherheitsrisiko.“ Weitere Baumfällungen seien nicht auszuschließen – und für 2023 plane die Gemeinde ohnehin, „diese Grünfläche umzugestalten“. Die Idee ist, die jetzige Freischankfläche sogar noch zu erweitern: „Dem Rathausplatz tut in seiner Mitte eine attraktive Lokalität gut.“

Beschwerden nun auch gegen andere Nachbarn

Derweil richtet sich die Beschwerdeflut einzelner Personen nicht nur gegen das Café Lani, sondern auch gegen Anwohner am Rathausplatz. Es seien Grünflächen in unzulässiger Weise zu Gärten umgenutzt worden, in denen jetzt Kinder spielen. Einem Anwohner wurde sinngemäß in Aussicht gestellt, es könne ja mal, rein zufällig natürlich, ein Blumenkasten herunterfallen.

+ Die breite Unterstützung aus der Bevölkerung macht Café-Chefin Cornelia Nikel Mut. © Martin Becker

Heimliche Fotos von der Café-Chefin

Und Cornelia Nikel hat wieder Foto-Post bekommen: Sie saß, nach Schließung ihres Cafés, mit einer Freundin ein paar Meter weiter auf einer öffentlichen Bank, beide Damen tranken privat ein Glas Wein. Dass sie dabei ungefragt fotografiert und dieses Bild anschließend verbreitet wurde, wertet die 41-Jährige als Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte. Die Unterstützung vieler Unterhachinger macht Cornelia Nikel aber Mut: Die ausliegenden Unterschriftenlisten einer symbolischen Petition „Café Lani soll bleiben“ füllen sich rasant schnell.