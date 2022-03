Bürger haben über 600 Unterkünfte angeboten - Caritas hilft bei Vermittlung

Von: Charlotte Borst

Teilen

Ankunft in München: Flüchtlinge aus der Ukraine am Hauptbahnhof. © Felix Hörhager/dpa

Viele Geflüchtete sind inzwischen in der Stadt und im Landkreis angekommen. Gleichzeitig bieten unzählige Bürger ihre Hilfe an. Seit Tagen koordinieren Landratsamt und Caritas Hilfsgesuche und Hilfsangebote.

Landkreis –Antje Spilsbury ist seit seiner Woche beschäftigt, um Geflüchtete und Privatleute zusammenzubringen. „Immer mehr Flüchtlinge kommen jetzt am Münchner Hauptbahnhof an“, schildert die stellvertretende Kreisgeschäftsführerin der Caritas München-Land. „Es sind vor allem Frauen mit Kindern, schwangere Frauen und Großmütter.“ Neu sei, verglichen mit den Erfahrungen aus dem Jahr 2015: „Viele bringen ihre Haustiere mit.“

Seit Donnerstag steht ein Willkommensteam in der Halle des Hauptbahnhofs. Die Caritas-Mitarbeiter tragen leuchtend rote Westen. Die Landeshauptstadt, die Caritas München und München-Land und das Netzwerk Willkommen-in-München haben den Infostand aufgebaut. Auch muttersprachliche Ehrenamtliche bieten Hilfe an, sie sprechen Ukrainisch und übersetzen den Ankommenden alle Informationen.

Manche fahren mit Privatautos an die Grenze

Auch auf anderen Wegen kommen Kriegsflüchtlinge an. „Wir bekommen teilweise Nachrichten, dass demnächst ein Bus mit Geflüchteten ankommen wird, der dann nicht kommt. Gleichzeitig kommen Busse, von denen wir nichts wussten“, berichtet Spilsbury. Seit Samstag geht es bei ihr und ihren Mitarbeiterinnen im Caritas-Büro an der Hirtenstraße hoch her. „Manche Leute fahren mit Privatautos an die ukrainische Grenze, bringen Menschen hierher und lassen sie am Hauptbahnhof aussteigen. Es gibt ja so wahnsinnig viele Hilfsinitiativen.“ Ihre Aufgabe ist es, ein Hilfssystem aufzubauen. Für kurzfristige Übernachtungen hat die Caritas an der Dachauer Straße 3 einen Nachtaufenthalt eingerichte.

Enorme Welle der Hilfsbereitschaft

Auch im Landratsamt kommt eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft an. Auf der Homepage können sich Bürger melden, die Wohnraum und Spenden anbieten. Hunderte haben diese Möglichkeit ergriffen. „Es sind mittlerweile 600 bis 700 Leute, die sagen, ich kann bei mir zuhause ein Bett aufstellen oder ein freies Zimmer anbieten. Andere stellen eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung“, schildert Sprecherin Franziska Herr. Antje Spilsbury koordiniert im Hintergrund, damit Geflüchtete und Anbieter von Wohnraum zusammenkommen. Die Hunde und Katzen versuche man, vorübergehend im Tierheim unterzubringen, sagt sie.

Wichtig sei jetzt auch die Unterstützung der Kinder, viele seien traumatisiert. Daher setzt die Caritas München-Land auch erfahrene Mitarbeiter aus der Palliativversorgung und den Sozialpsychiatrischen Zentren ein.

Bei Regierung von Oberbayern registrieren

Wer ankommt, sollte sich bei der Regierung von Oberbayern oder der Ausländerbehörde im Landratsamt melden, rät Antje Spilsbury. Hier wird man über die Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes registriert. Auch ohne einen Asylantrag ist es dann möglich, Geld und Sachleistungen zu erhalten.

Privatleute und Geflüchtete, die Hilfe anbieten oder benötigen, können sich melden über caritasdienste-lkm@caritasmuenchen.de