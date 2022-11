Carsharing: Sixt und Unterhaching feilschen um Risikobeteiligung

Von: Martin Becker

Die Pilotphase fürs Carsharing in Unterhaching endet nun schon am 31. März 2023, drei Monate früher als angedacht. Im Gemeinderat entbrannte eine hitzige Debatte über die Beteiligung an möglichen Verlusten der Autovermietung.

Unterhaching - Etwaige Verluste der Autovermietung Sixt im ersten Quartal federt die Gemeinde Unterhaching mit maximal 12 000 Euro ab. Und eine Ausschreibung soll ab April das Carsharing zu neuen Konditionen endgültig etablieren. Auf diesen Kompromiss verständigte sich der Gemeinderat nach teils erregter Debatte.

Wutausbruch: „Ich verlasse den Verhandlungstisch“

„Ich fühle mich wie auf einem Basar“, schimpfte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Wöstenbrink. „Da verliere ich die Geduld und verlasse den Verhandlungstisch.“ Hintergrund seines Wutausbruchs: die Feilscherei um die Risikobeteiligung der Gemeinde. Diese für ein halbes Jahr auf 3500 Euro pro Monat zu deckeln, das hatte die Rathausverwaltung vorgeschlagen – was der Finanzausschuss aber ablehnte. Daraufhin konterte die Firma Sixt jetzt mit einem Gegenangebot: Statt um sechs solle die Pilotphase nur noch um drei Monate verlängert werden – dann allerdings mit einem Defizitausgleich durch die Gemeinde bis zu einer Obergrenze von monatlich 6000 Euro.

Sixt setzt Gemeinde unter Druck

Doch damit nicht genug. Laut Rathaus-Mitarbeiter Sascha Monger habe Sixt durchblicken lassen, dass für die Zeit danach eine Fortführung des Carsharingprojekts ohne kommunale Beteiligung „nahezu ausgeschlossen“ sei. „Das stößt mir sauer auf. Es kann doch nicht sein, dass wir als Gemeinde die Verluste einer Firma tragen“, monierte FWU-Chef Alfons Hofstetter. Genauso sah es Peter Hupfauer (FDP): „Carsharing an sich ist eine tolle Idee, aber ich dachte immer, dass es sich am Ende privatwirtschaftlich trägt.“ Eine dauerhafte Subventionierung sei der falsche Weg.

Grünen-Gemeinderat: Das große Ganze der Mobilitätswende im Blick behalten

Dagegen mahnte Armin Konetschny (Grüne), man müsse im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Mobilitätswende „das große Ganze sehen“. Dazu gehöre neben Ausbau von Radwegen und einer Verbesserung des ÖPNV eben auch das Carsharing als ein Baustein – immerhin gebe es für die Kurzzeit-Mietautos in Unterhaching laut Statistik rund 2000 aktive Nutzer: „Für die wäre es ein Schlag ins Gesicht, wenn wir das begonnene Projekt nach nur eineinhalb schon wieder beenden. Wir müssen nicht nur a, sondern auch b sagen.“ Genau jetzt bestehe die Chance, dass Leute aufs Zweit- oder Drittauto verzichten – diesen Trend dürfe man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Ein Kompromiss, dann werden die Karten neu gemischt

18 000 Euro (Sixt-Wunsch) für drei Monate statt 21 000 Euro für sechs Monate (Rathaus-Vorschlag): Am Ende machte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) einen mehrheitlich akzeptierten „Vorschlag zur Güte“ als „Signal an den Anbieter“: 12 000 Euro für drei Monate – und danach werden die Karten völlig neu gemischt.

Diese Maximalsummen würden sowieso nicht ausgereizt, schätzt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl: Im Durchschnitt musste die Gemeinde bisher 2900 Euro pro Monat zuschießen, das wären von Januar bis März weitere 8700 Euro. Die Herausforderung, so Hötzl, liege vielmehr darin, in dieser um drei Monate verkürzten Zeit die Ausschreibung hinzubekommen mit all den gewünschten Details wie mehr „Free Float“ beim Carsharing im Unterhachinger Ortsgebiet statt, so die Kritik, Pendler-Nutzung für Fahrten nach München oder zum Flughafen.