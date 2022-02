Coronavirus im Landkreis München: 1373 Neuinfektionen gemeldet

Von: Patricia Kania, Max Wochinger, Florian Prommer

Alle Informationen zur Corona-Lage im Landkreis München erfahren Sie hier im News-Ticker. © IMAGO / Pixsell

Wie ist die aktuelle Corona-Lage im Landkreis München? Alle Informationen dazu gibt es hier im News-Ticker.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz ist wenig aussagekräftig.

Aktuell sind 8.874 Personen infiziert.

339 Landkreis-Bürger sind am Coronavirus gestorben

Update, 2. Februar, 16.30 Uhr: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus-Infizierten im Landkreis München steigt kontinuierlich. Inzwischen gelten 8.874 Personen als infiziert, meldet das Landratsamt. Außerdem wurde, wie zu erwarten war, die gestrige 7-Tage-Inzidenz von 1.249 auf 1.799 nach oben korrigiert. Hintergrund sind Verzögerungen bei der Bearbeitung aufgrund es hohen Fallaufkommens. Für heute gibt das RKI eine Inzidenz von 1.526,5 aus. Die Gesamtzahl aller bisher gemeldeten Fälle im Landkreis nähert sich inzwischen der 50.000-er Marke und liegt bei 49.151. 39.938 Landkreis-Bürger gelten als statistisch genesen.

Kommune Infizierte gesamt Fälle seit letzter Meldung Aschheim 1.469 +36 Aying 861 +22 Baierbrunn 417 +3 Brunnthal 713 +26 Feldkirchen 1.061 +36 Garching 2.631 +68 Gräfelfing 2.036 +84 Grasbrunn 819 +16 Grünwald 1.569 +40 Haar 3.713 +95 Hohenbrunn 1.150 +27 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 1.530 +43 Ismaning 2.254 +67 Kirchheim 1.520 +40 Neubiberg 1.854 +73 Neuried 1.154 +36 Oberhaching 1.794 +45 Oberschleißheim 1.615 +21 Ottobrunn 3.234 +140 Planegg 1.321 +36 Pullach 1.210 +21 Putzbrunn 897 +38 Sauerlach 1.146 +30 Schäftlarn 772 +17 Straßlach-Dingharting 366 +6 Taufkirchen 2.747 +93 Unterföhring 1.526 +57 Unterhaching 3.443 +101 Unterschleißheim 4.329 +56

Update, 1. Februar, 16 Uhr: Über 2300 Neuinfektionen an einem Tag meldet das Landratsamt am Dienstag. 8.047 Menschen gelten aktuell als infiziert. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Nachträglich wurde die 7-Tage-Inzidenz von gestern auf 1.483,6 nach oben korrigiert. Es ist davon auszugehen, dass auch die heutige Inzidenz von 1.249,7 nicht korrekt, sondern viel höher ist. Wie berichtet, kommt es derzeit zu längeren Bearbeitungszeiten der Fallmeldungen aufgrund des hohen Fallzahlenaufkommens. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle summiert sich auf 47.799, davon wurden 32 fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 31. Januar, 16.40 Uhr: 1.927 Neunfektionen meldet das Landratsamt seit Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell laut RKI bei 1.126,4. Ein gutes Zeichen ist: Die Zahl der aktuell Infizierten ist von mehr als 7000 gesunken auf derzeit 6.545.

Update, 28. Januar, 15.38 Uhr: Zum Ende der infektionsreichen Woche vermeldet das Landratsamt nochmals 901 neue Corona-Fälle. Insgesamt haben sich damit 43.571 Bürger aus dem Landkreis mit dem Coronavirus infiziert.

Die Inzidenz beträgt laut RKI 1314,3. Doch wie schon in den Vortagen ist das lediglich eine Momentaufnahme ohne wirkliche Aussagekraft, da die Inzidenzen durch nachträglich gemeldete Fälle rückwirkend nach oben korrigiert werden.

Update, 28. Januar, 14.30 Uhr: Im Landkreis München gibt es ab diesem Wochenende wieder Sonder-Impfaktionen für Kurzentschlossene. Die Ärztinnen und Ärzte in den Impfzentren stehen außerdem für unverbindliche fachliche Impfberatung und Aufklärung bereit, meldet das Landratsamt. An folgenden Terminen kann man sich spontan impfen lassen:

29. Januar: Taufkirchen, 10 bis 15 Uhr, Drive-in Jochen-Schweizer-Arena, Ludwig-Bölkow-Allee 1

31. Januar: Taufkirchen, 10 bis 17 Uhr, Drive-in Jochen-Schweizer-Arena, Ludwig-Bölkow-Allee 1; Gräfelfing, 9 bis 17 Uhr, Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1;

1. Februar: Taufkirchen, 10 bis 17 Uhr, Drive-in Jochen-Schweizer-Arena, Ludwig-Bölkow-Allee 1; Kirchheim, 9 bis 17 Uhr, Pfarrsaal St. Peter Maria- Glasl-Straße 16; Planegg, 9 bis 17 Uhr, Pfarrheim St. Elisabeth Bräuhausstraße 5

2. Februar: Aschheim, 9 bis 17 Uhr, Kulturelles Gebäude Münchner Straße 8

3. Februar: Pullach, 10 bis 17 Uhr, Rathaus Johann-Bader-Straße 21; Unterföhring, 9 bis 17 Uhr, Ehemalige Schule Bahnhofstraße 3/Ecke Münchner Straße

4. Februar: Grasbrunn/Neukeferloh, 9 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Neukeferloh Leonhard-Stadler-Straße 12; Ismaning, 9 bis 17 Uhr, Hainhalle Erich-Zeitler-Straße 5.

Wer sich in einem der drei Impfzentren in Haar, Oberhaching oder Unterschleißheim impfen lassen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren.

Update, 27. Januar, 15.53 Uhr: Seit Mittwoch hat das Landratsamt 676 Neuinfektionen registriert. Insgesamt haben sich damit 42.677 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert (17 Datensätze wurden gelöscht). Die Inzidenz am Donnerstag beträgt stand jetzt 1418,8.

Update, 26. Januar, 16 Uhr: 1334 Neuinfektionen meldet das Landratsamt München heute. Inzwischen gelten 7.555 Personen als aktuell infiziert und 34.124 als statistisch genesen. Die 7-Tage-Inzidenz, die das RKI heute mit 1258,8 angegeben hat, ist nicht verlässlich, da immer wieder Fälle nachgemeldet werden und das Landratsamt so die Inzidenz rückwirkend zum Vortag anpasst. So lag die Inzidenz mit nachträglicher Berechnung am Dienstag bei 1577,1 und nicht wie offiziell angegeben bei 1305. Es ist davon auszugehen, dass der Wert auch am heutigen Mittwoch höher liegt.

Aufgrund der derzeit extrem hohen Zahl an positiven Testergebnissen, die täglich an das Gesundheitsamt gemeldet werden, kommt es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten bei den Fallmeldungen. Nicht alle neu eingegangenen Meldungen können innerhalb desselben oder des nächsten Tages abgearbeitet werden, erklärt das Landratsamt. Die Fälle werden nach ihrer Bearbeitung an LGL und RKI weitergeleitet und dort für den jeweiligen Meldetag erfasst. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München verändert sich daher auch rückwirkend für die vergangenen Tage.

Aktuell sind laut Pressemeldung im Gesundheitsamt rund 1300 Datensätze noch unbearbeitet. Darunter befinden sich etwa 1.050 Erstmeldungen, die bevorzugt bearbeitet werden. Bei den übrigen Meldungen handelt es sich überwiegend um weitere Testergebnisse bereits als infiziert erfasster Personen. Um die Erfassung der Neuinfektionen zeitnah gewährleisten zu können, stockt das Landratsamt das Personal im Gesundheitsamt durch den Abzug weiterer Mitarbeiter aus anderen Bereichen weiter auf.

Update, 25. Januar, 16 Uhr: 1.034 neue Coronavirus-Fälle meldet das Landratsamt am Dienstag. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt von 5963 gestern auf heute 6.543. Die 7-Tage-Inzidenz fällt leicht von 1488 auf 1305,2 laut RKI. 33.808 Landkreis-Bürger gelten als statistisch genesen, Die Gesamtzahl aller bisherigen Fälle beläuft sich im Landkreis auf 40.690, davon wurden allerdings neun fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 24. Januar, 16:02 Uhr: Einen weiteren Corona-Todesfall meldet das Landratsamt München am Montag. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Pressemitteilung um einen Mann im Alter von Mitte 90, der in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 339.

1.523 Neuinfektionen wurden seit Freitag registriert. Aktuell gelten 5963 Landkreis-Bürger als infiziert und 33.363 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller Fälle summiert sich auf 39.665, wobei elf falsche Datensätze entfernt wurden.

Update, 21. Januar, 16.04 Uhr: Am 24. und 25. Januar 2022 können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Ballhausforum Unterschleißheim ihre Impfung abholen. Die Impfung gibt es nur mit Termin, der auf der Homepage der Stadt vereinbart werden kann. Bei einer Kinderimpfung sind die Datenschutzerklärung und die Anamnese-/Einwilligungserklärung von beiden Eltern zu unterschreiben, andernfalls wird nicht geimpft.

Update, 21. Januar, 15.27 Uhr: Das Landratsamt hat die Inzidenzen auf seiner Homepage korrigiert. Für Freitag weist das RKI einen Wert von 1153 aus. Erstmals reißt der Landkreis damit auch offiziell die 1000er-Marke. Seit Donnerstag sind 923 Neuinfektionen hinzugekommen. Insgesamt haben sich damit 38.153 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert (26 Datensätze entfernt).

Update, 20. Januar 15.43 Uhr: Erneut meldet das Landratsamt mehr als 1000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Diesmal sind es 1.050. Wie berichtet, stimmt die vom RKI mit 571,1 angegebene 7-Tage-Inzidenz nicht, sondern beträgt laut Landratsamt rund 1000. Hintergrund ist ein Meldefehler. Aktuell gelten 5.719 Landkreis-Bürger als infiziert und 31.199 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle summiert sich auf 37.256, wobei zehn fehlerhafte Datensätze davon entfernt wurden.

Update, 20. Januar, 10:30: Wie das Landratsamt informiert, ist die heute vom RKI ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz von 571,1 ist deutlich zu niedrig ist. Grund dafür ist, dass die Fallzahlen aufgrund eines technischen Problems nicht bis zur Meldefrist um 14 Uhr an LGL und RKI übermittelt werden konnten. Die vom Landratsamts gestern ausgewiesenen 1.479 neuen Fälle ergeben nach eigener Berechnung des Gesundheitsamtes eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 1000. Das technische Problem sei inzwischen behoben und die gestrigen Fallzahlen übermittelt worden.

Update, 19, Januar, 15.32 Uhr: Omikron schlägt jetzt auch im Landkreis München voll durch. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages gibt das Landratsamt München mit 1479 an. Auch die Zahl der aktuell Infizierten schießt nach oben von gestern knapp 4000 auf heute 5169. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 748,7 an. Wobei es dabei in den vergangenen Tagen zu Abweichungen bei den Angaben gekommen ist. Womit das zusammenhängt, erklärt das Landratsamt auf Nachfrage des Münchner Merkur.

Update, 18. Januar, 15.45 Uhr: 955 neue Coronavirus-Fälle meldet das Landratsamt seit Montag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 648,6. Aktuell gelten 3.966 Landkreis-Bürger als infiziert und 30.441 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle liegt bei 34.745.

Update, 17. Januar, 15.50 Uhr: 814 neue Coronavirus-Fälle meldet das Landratsamt seit Freitag. Trotzdem geht die 7-Tage-Inzidenz laut RKI wieder leicht zurück von 700 auf 658,9. Aktuell gelten 3.274 Landkreis-Bürger als infiziert und 30.178 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle liegt bei 33.790, wobei 13 fehlerhafte Datensätze gestrichen wurden.

Update, 17. Januar, 14.33: Das Münchner Rote Kreuz hat das Impfzentrum Unterschleißheim im Auftrag des Landratsamtes München erweitert. Dadurch kann täglich noch mehr Menschen ein Impfangebot gemacht werden. Das gilt für Auffrischungsimpfungen und natürlich für Erst- und Zweitimpfungen bei Erwachsenen und Kindern.

Das Impfzentrum in der Freisinger Straße 3, so teilt das BRK mit, wurde um eine Impfstraße vergrößert. Diese zweite Impfstraße ist auch für Kinderimpfungen ausgerichtet und bietet mehr Platz für die jüngeren Impflinge. Comicfiguren an den Wänden sorgen für Ablenkung. Während der Nachbeobachtung können sich die Kleinen in einem eigenen Spielzimmer die Zeit vertreiben. Kinder ab fünf Jahren werden mit Biontech geimpft. Sie müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Geöffnet hat das Impfzentrum täglich von 8 bis 22 Uhr.

Wer sich in Unterschleißheim impfen lassen möchte, sollte sich möglichst vorab einen Termin buchen über das bayerische Registrierungsportal und unter Tel. 089 /312 03 44 22 (erreichbar von 8 bis 18 Uhr) möglich. Man kann auch spontan vorbeikommen; eine Anmeldung erleichtert jedoch die Abläufe vor Ort.

Update, 14. Januar, 16 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz überschreitet erstmals die Marke von 700. Aktuell liegt der Wert laut RKI bei 700,6. Das Landratsamt München meldet am Freitag 296 neue Coronavirus-Fälle. Aktuell gelten 3.251 Landkreis-Bürger als infiziert und 29.400 als statistisch genesen.

Update, 13. Januar, 15.15 Uhr: Das Coronavirus gönnt sich keine Verschnaufpause. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München klettert. Laut RKI liegt der Wert aktuell bei 625,4. Am Donnerstag meldet das Landratsamt 478 neue Coronafälle. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt etwas auf 3.266. 29.091 Landkreis-Bürger gelten als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle steigt auf 32.695, davon wurden neun fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 12. Januar, 16.30 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München steigt sprunghaft an. Laut RKI liegt der Wert aktuell bei 536,2. Am Mittwoch meldet das Landratsamt 621 neue Coronafälle. Auch die Zahl der aktuell Infizierten steigt auf 3.385. 28.503 Landkreis-Bürger gelten als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle steigt auf 32.226, davon wurden sechs fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 12. Januar, 15.30 Uhr: Wer sich auf das Coronavirus testen lassen will, hat in Grasbrunn ab sofort eine neue Anlaufstelle. Seit Montag gibt es am Technopark (Bretonischer Ring 1) in der Nähe der Kfz-Zulassungsstelle wieder eine Schnelltest-Station. An der Station der Firma „Intervivos“ können alle Bürger Deutschlands ab sechs Jahren wochentags von 10 bis 16 Uhr einen kostenlosen Schnelltest machen. Um sich testen zu lassen ist eine Online-Reservierung notwendig. Die Ergebnisse teilt Intervivos per SMS oder Mail mit, das offizielle Zertifikat folgt 15 Minuten ebenfalls per Mail.

Update, 12. Januar, 14.30 Uhr: Der Elternbeirat der Grundschule Baierbrunn hat gemeinsam mit der Gemeinde einen Kinderimpftag organisiert. Corona Erst- und Zweitimpfungen für Kinder von fünf bis elf Jahre gibt es am Samstag, 15. Januar, 15 bis 18 Uhr in der Grundschule Baierbrunn. Pullacher Kinder können dort auch geimpft werden, müssen aber vorher angemeldet werden mit vollständigem Namen und Alter des Kindes unter elternbeirat@grundschule-baierbrunn.de. Geimpft wird mit dem Kinder-Impfstoff von Biontech. Alle Kinder und Begleitpersonen erhalten auf Wunsch einen kostenfreien Schnelltest mit ärztlicher Bescheinigung

Update, 12, Januar, 14.15 Uhr: Aufgrund eines bestätigten Coronafalls beim Personal des Freizeitbades in Pullach hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, den Großteil des Teams in Quarantäne zu schicken. Deswegen bleibt das Freizeitbad laut Pressemitteilung bis voraussichtlich Sonntag, 16. Januar, geschlossen. Dies sei laut Gemeinde eine reine Vorsichtsmaßnahme, um die Besucher und die Mitarbeiter des Bades zu schützen. Wer zwischen Donnerstag, 6. Januar, und Samstag, 8. Januar, das Freizeitbad besucht hat, dem wird geraten, vorsichtshalber einen Corona-Schnelltest zu machen.

Update, 11. Januar, 15.20 Uhr: Zwei weitere Corona-Todesfälle meldet das Landratsamt München. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen Mann im Alter von Anfang 80 sowie eine Frau im Alter von Anfang 60. Beide sind in einem Krankenhaus verstorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten erhöht sich auf 338.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt sprunghaft an. 652 neue Coronafälle hat das Landratsamt am Montag registriert. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt von 371,2 auf 439,0. Aktuell gelten 2.885 Menschen als infiziert und 28.288 als statistisch genesen.

Update, 10. Januar, 16 Uhr: Auch im Landkreis München steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen wieder rasant. 758 neue Infektionsfälle meldet das Landratsamt seit Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell laut RKI bei 371,2. Aktuell gelten 2372 Landkreis-Bürger als infiziert und 28.255 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle liegt bei 30.963, davon wurden 13 fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 7. Januar, 15 Uhr: Fünf weitere Corona-Todesfälle meldet das Landratsamt am Freitag. Bei den Verstorbenen handelt es sich um vier Männer im Alter von Anfang 70 bis Mitte 90 sowie eine Frau im Alter von Anfang 90. Alle Personen sind in einem Krankenhaus verstorben. Meist waren Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Landkreis München erhöht sich damit auf 336.

Außerdem hat das Landratsamt seit Donnerstag wieder 510 neue Coronavirus-Fälle registriert. Die 7-Tage-Inzidenz schnellt nach oben auf 306,3, ebenso wie die Zahl der aktuell Infizierten, die derzeit 1.830 beträgt.

Update, 5. Januar, 18:30 Uhr: Das Landratsamt München meldet am Mittwochnachmittag 240 neue Corona-Fälle. Aktuell sind 1487 Personen mit dem Virus infiziert. 27 893 gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 217,3. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 29.711 Landkreis-Bürger mit dem Virus infiziert. Sechs fehlerhafte Datensätze wurden seit der letzten Meldung entfernt.

Update, 4. Januar, 15:30 Uhr: Das Infektionsgeschehen im Landkreis München nimmt wieder an Fahrt auf. Die 7-Tage-Inzident klettert laut RKI auf 203,9. 189 neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt am Dienstagnachmittag. Aktuell gelten 1.375 Personen als infiziert und 27.771 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher im Landkreis registrierter Fälle summiert sich auf 29.477, davon wurden zwei fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 3. Januar, 2022: Zum Start ins neue Jahr meldet das Landratsamt leider keine guten Neuigkeiten. Vier weitere Landkreis-Bürger sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von Ende 70 bis Mitte 80 sowie zwei Frauen im Alter von Anfang 80. Alle Personen sind in einem Krankenhaus verstorben. Bei allen Verstorbenen waren Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 331.

Auch die Zahl der aktuell Infizierten legt wieder zu und liegt aktuell bei 1288. Ebenso steigt die 7-Tage-Inzidenz von 150 auf 193,3. Seit Donnerstag, 30. Dezember, hat das Landratsamt 411 weitere Coronafälle registriert. Als statistisch genesen gelten inzwischen 27.671 Bürger.

Update, 30. Dezember, 16.30 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München ist wieder leicht auf 150,7 gesunken. Am Donnerstag meldete das Landratsamt lediglich 157 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell Infizierten beträgt derzeit 1151. Als statistisch genesen gelten inzwischen 27.408 Landkreis-Bürger. Die Gesamtzahl aller Fälle beläuft sich auf 28.886.

Abweichungen bei den Zahlen

Das Landratsamt weist allerdings daraufhin, dass die vom Landratsamt registrierte Gesamtzahl der Infizierten sowie die Zahl der Neuinfizierten von den Zahlen bei LGL/RKI abweichen können, etwa weil im Landkreis wohnhafte Personen andernorts erkranken und von dem am Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt erfasst werden. Diese Fälle werden zum Teil direkt von diesem Gesundheitsamt an LGL/RKI als Fälle mit Bezug zum Landkreis München gemeldet und anschließend dem Gesundheitsamt im Landkreis München zur Bearbeitung zugewiesen. Diese Fälle finden daher keinen oder verzögerten Eingang in die Statistik des Landratsamts. Abweichungen können außerdem bei Infektionsausbrüchen in Betrieben oder Einrichtungen/Gemeinschaftsunterkünften auftreten, weil etwa Wohnort und Ort der Tätigkeit voneinander abweichen können.

Update, 28. Dezember, 15.30 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis München sinkt weiter, Laut RKI liegt sie aktuell bei 143,3. 131 neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt am Dienstag, Aktuell gelten 1.113 Landkreis-Bürger als infiziert und 27.183 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle beläuft sich auf 28.624, davon wurden fünf fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 27. Dezember, 15.30 Uhr: 250 neue Coronavirus-Fälle hat das Landratsamt über die Weihnachtsfeiertage registriert. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI leicht auf 146,7. Aktuell gelten 1136 Landkreis-Bürger als infiziert und 27.035 als statistisch genesen, Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle summiert sich auf 28.498, elf fehlerhafte Datensätze wurden davon entfernt.

Bisher wurden im Landkreis München laut Statistik des Landratsamts 663 169 Corona-Schutzimpfungen vorgenommen, Davon sind 255 818 Erstimpfungen, 261 898 Zweitimpfungen und 145 453 Auffrischungsimpfungen. Die meisten Impfungen wurden in den Altersgruppen der 18 bis 59-Jährigen verabreicht (gesamt: 396 016). 4016 Impfungen wurden bisher an Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren vorgenommen. Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen waren es bisher insgesamt 35 800 Impfungen, bei den über 60-Jährigen 227 337.

Update, 23. Dezember 15.45 Uhr: Das Landratsamt vermeldet erneut drei Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von Mitte beziehungsweise Ende 70 sowie eine Frau im Alter von Anfang 70. Alle Personen sind in einem Krankenhaus verstorben.. Die Gesamtzahl der Verstorbenen erhöht sich damit auf 327.

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf aktuell 151,3 laut RKI. 117 Neuinfektionen meldet das Landratsamt am Donnerstag. Aktuell gelten 1259 Personen als infiziert und 26.673 als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle im Landkreis summiert sich auf 28.259, davon wurden zwölf fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 22. Dezember, 13.40 Uhr: Im Januar und Februar wird wieder in der Gemeinde Grasbrunn geimpft. Geplant sind drei Termine: 7. Januar, 9 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Grasbrunn; 21. Januar, 9 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Harthausen, 4. Februar, 9 bis 17 Uhr, Bürgerhaus Neukeferloh. Geimpft wird mit Biontech und Moderna. Für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung müssen einzelne Termine unter https://impfzentren.bayern/ gebucht werden.

Update, 22. Dezember, 13.30 Uhr: Wer die freien Tage rund um Weihnachten und Silvester nutzen möchte, um sich impfen zu lassen oder im Vorfeld des Familienbesuchs mit einem Coronatest auf Nummer sicher gehen möchte, kann das im Landkreis München auch an den Feiertagen tun. In den drei Impfzentren im Landkreis sowie im kreiseigenen Testzentrum in Haar und auch in den meisten kommunalen Testzentren wird laut Landratsamt auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel geimpft und getestet.

Impfzentren durchgehend geöffnet

Die Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim haben während der Weihnachtsferien und auch an den Feiertagen täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Lediglich an Heiligabend gelten verkürzte Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr. Wie an den übrigen Tagen gilt auch hier: Wer in einem der Impfzentren seine Erstimpfung, Vervollständigung oder Booster-Impfung erhalten möchte, muss vorab einen Termin über das Registrierungsportal BayIMCO vereinbaren.



Auch in den kommunalen Testzentren wird während der Feiertage gearbeitet. Die Öffnungszeiten der kommunalen Testzentren sind, soweit bereits bekannt, unter www.landkreis-muenchen.de/coronatest veröffentlicht. Die Feiertags-Öffnungszeiten der übrigen kommunalen Testzentren werden in Kürze ergänzt. Wer sich bei einer der durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten privaten Teststation testen lassen möchte, wird gebeten, sich vorab über die jeweiligen Öffnungszeiten sowie Kosten zu informieren.

Update, 21. Dezember, 16.00 Uhr: Das Landratsamt München hat seit gestern 117 Neuinfektionen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 167,3. Der Wert ist im Vergleich zu gestern nochmals gesunken.

Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 1352. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle steigt auf 28.065, dabei wurden allerdings sechs fehlerhafte Datensätze entfernt.

Update, 20. Dezember, 16.40 Uhr: Das RKI meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 187,6. Insgesamt haben sich 183 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der gemeldeten Fälle insgesamt steigt auf 27 954.

Die meisten bestätigten Ansteckungen gab es seit Ausbruch der Pandemie bei den 50- bis 54-jährigen Landkreisbürgern. 2232 Frauen und Männer in dieser Altersgruppe hatten eine Infektion durchgemacht.

Update, 17. Dezember, 15.00 Uhr: Nachdem sie mehrere Tage gesunken war, steigt die Inzidenz im Landkreis wieder leicht an. Das RKI meldet einen Wert von 192,7. Insgesamt haben sich 110 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der gemeldeten Fälle insgesamt steigt auf 27 779.

Update, 16. Dezember, 16.20 Uhr: Das Landratsamt meldet einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann, Mitte 70, der in einem Krankenhaus verstorben ist. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München auf 319.

Die Inzidenz Im Landkreis indes sinkt weiter. Das RKI meldet einen Wert von 186,7. Gemeldet werden 159 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich 27 683 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Unterdessen starteten am Donnerstag in Unterschleißheim die Impfungen von Kindern zwischen fünf und 12 Jahren.

Update, 15. Dezember, 15.50 Uhr: Ein weiterer Mensch aus dem Landkreis München ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann Mitte 60, der in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 318.

Der Trend hält weiter an: Die Inzidenz im Landkreis München sinkt. Für heute weist das RKI einen Wert von 206,5 aus. Das Landratsamt vermeldet 99 Neuinfektionen, damit haben sich 27.537 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert.

Update, 14. Dezember, 16.30 Uhr: Ein weiterer Mensch aus dem Landkreis München ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau Mitte 60, die in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 317.

Der Trend der Vortage setzt sich fort: Die Inzidenz im Landkreis München sinkt. Für heute weist das RKI einen Wert von 221,3 aus. Das Landratsamt vermeldet 161 Neuinfektionen, damit haben sich 27.446 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Am Gymnasium in Unterhaching wurde am Montag eine ganze Klasse wegen eines Omikron-Verdachtsfalls in Quarantäne geschickt.

Update, 13. Dezember, 16.40 Uhr: Im Landkreis München hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das meldete das Landratsamt am Montag. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von Mitte 50 und Mitte 80, die beide in Krankenhäusern verstorben sind. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Landkreis München erhöht sich damit auf 316, so die Kreisverwaltung.

Der Trend der Vortage setzt sich fort: Die Inzidenz im Landkreis München sinkt. Für heute weist das RKI einen Wert von 257,1 aus. Das Landratsamt vermeldet 256 Neuinfektionen, damit haben sich 27.294 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Am Gymnasium in Unterhaching wurde am Montag eine ganze Klasse wegen eines Omikron-Verdachtsfalls in Quarantäne geschickt.

Update, 10. Dezember, 15.42 Uhr: Einen weiteren Corona-Todesfall im Landkreis München hat das Landratsamt am Freitag vermeldet. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau Anfang 70, die in einem Krankenhaus verstorben ist.

Der Trend der Vortage setzt sich fort: Die Inzidenz im Landkreis München sinkt. Für Freitag weist das RKI einen Wert von 276,0 aus. Das Landratsamt vermeldet 114 Neuinfektionen, damit haben sich 27.055 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert ( 14 Datensätze entfernt).

Update, 9. Dezember, 15.43 Uhr: Der Trend der Vortage setzt sich fort: Die Inzidenz im Landkreis München sinkt. Für Mittwoch weist das RKI einen Wert von 296,6 aus. Das Landratsamt vermeldet 171 Neuinfektionen, damit haben sich 26.955 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert (zwölf Datensätze entfernt).

Update, 7. Dezember, 15.43 Uhr: Die Inzidenz im Landkreis München sinkt weiter. Der Wert am Dienstag beträgt laut RKI 340,3 (-29,2 zum Vortag). Hinzugekommen sind 241 Neuinfektionen, die Gesamtzahl der Fälle im Landkreis beträgt nun 26.623 (20 Datensätze entfernt).

Update, 6. Dezember, 15.59 Uhr: Nach dem meldefreien Wochenende verkündet das Landratsamt 475 Neuinfektionen, insgesamt sind damit 26.402 Landkreis-Bürger am Coronavirus erkrankt (acht Datensätze entfernt). Die Inzidenz sinkt auf 369,5.

Update, 3. Dezember, 15.26: Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt wieder unter 3000 auf 2936. Der positive Trend der vergangenen Tage setzt sich also fort. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis München aktuell bei 380,3. 194 Neuinfektionen hat das Landratsamt seit Donnerstag registriert. Das sind auch deutlich weniger als in den vergangenen Wochen. 22.686 Landkreis-Bürger gelten als statistisch genesen. Die Gesamtzahl aller Fälle steigt auf 25.935, 24 fehlerhaft Datensätze wurden entfernt.

Update, 3. Dezember 12:50 Uhr: In der Gemeinde Kirchheim gibt es zwei weitere Corona-Teststationen. Wie die Gemeinde mitteilt, befindet sich seit 3. Dezember in der Räterstraße 18 beim Räter-Einkaufszentrum eine zusätzliche Anlaufstelle. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 18 Uhr. Tests werden auch ohne Termin durchgeführt. Eine Onlineregistrierung erfolgt unter https://anmeldung.daily-test.de. Ab Montag, 6. Dezember, bietet auch das Seniorenzentrum Collegium 2000 Bürgertestungen an, täglich von 7 bis 18 Uhr. Testungen werden mit und ohne Anmeldung durchgeführt. Terminvereinbarungen können über einen Link auf der Website www.Collegium2000.net vorgenommen werden.

In der Gemeinde befinden sich zudem weitere Testcenter. Eine Teststelle gibt es am Chiemseering 67 in Heimstetten. Über https://page.booking-time.com/teststellekirchheim können Termine vereinbart werden. Auf der Website gibt es zudem Informationen zu den angebotenen Tests. Auch am Schlehenring 14 in der Nähe der Gemeindebücherei kann man sich testen lassen. Öffnungszeiten sind hier von 8 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Informationen zum Testangebot unter www.corona-teststelle-muenchen.de.

Update, 2. Dezember, 16.30 Uhr: Einen weiteren Corona-Todesfall gibt es im Landkreis. Bei der Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine Frau Anfang 70, die in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Landkreis München erhöht sich damit auf 313.

Zudem hat das Landratsamt München seit Mittwoch 236 Neuinfektionen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 376,9. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 3060. Die Gesamtzahl aller bisher registrierter Fälle steigt auf 25.765, dabei wurden allerdings 19 fehlerhafte Datensätze entfernt. 22.392 Landkreis-Bürger gelten als statistisch genesen.