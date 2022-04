Coronavirus im Landkreis München: Fast 100.000 Corona-Infektionen

News-Ticker

Von Patricia Kania schließen

Florian Prommer schließen

Wie ist die aktuelle Corona-Lage im Landkreis München? Alle Informationen dazu gibt es hier im News-Ticker.

Aktuell sind 6.550 Personen infiziert.

362 Landkreis-Bürger sind am Coronavirus gestorben

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

Alle Informationen aus dem Ticker vor dem 1. April gibt es unter diesem Link.

Update, 5. April, 15.55 Uhr: Die Inzidenz im Landkreis pendelt sich scheinbar ein. Während das Landratsamt zuletzt den Wert immer selbst schätzte, verzichtet es nun darauf. Das RKI vermeldet derweil eine Inzidenz von 1246,6. Seit Montag hat die Kreisbehörde 1069 Neuinfektionen registriert, insgesamt haben sich damit 99 712 Landkreis-Bürger mit Corona infiziert.

Update, 4. April, 16.30 Uhr: Fünf weitere Corona-Todesfälle meldet das Landratsamt am Montag. Damit steigt die Zahl aller bisher gemeldeten Todesfälle auf 362. Bei den Verstorbenen handelt es sich um vier Männer sowie eine Frau im Alter von Mitte 70 bis Anfang 90. Vier Personen sind in einem Krankenhaus verstorben, bei ihnen waren diverse, teils schwere Vorerkrankungen bekannt..

Nach wie vor liegen die Werte der 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München des RKI und des Landratsamts weit auseinander. Das RKI gibt die Inzidenz mit 1169,3 an. Sie liegt nach Schätzung des Gesundheitsamts am heutigen Tag allerdings bei circa 1652. Hintergrund sind die längeren Bearbeitungszeiten bei den Fallmeldungen aufgrund der hohen Fallzahlen. Die täglich vom Landratsamt vermeldete Anzahl an Neuinfektionen gibt demnach den Stand der bearbeiteten Fälle der letzten 24 Stunden wieder. Seit Freitag meldet das Landratsamt 2.669 Neuinfektionen. Aktuell gelten 6.550 Landkreis-Bürger als infiziert.

Update, 1. April, 16.53 Uhr: Neuer Monat, altes Bild: Die Angaben zur Inzidenz im Landkreis München liegen nach wie vor weit auseinander. Während das RKI einen Wert von 985,2 ausweist, schätzt das Landratsamt ihn auf 1652. Es komme unverändert zu längeren Bearbeitungszeiten bei den Fallmeldungen, meldet die Kreisbehörde. Seit Donnerstag hat sie 1447 Neuinfektionen registriert. Damit haben sich 95 984 Bürger mit Corona infiziert.