Coronavirus im Landkreis München: 93 Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis München steigt weiter an. Alle Informationen gibt es hier im Ticker.

Im Landkreis München steigen die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen wieder

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Der Landkreis hat Impfzentren eingerichtet

Zahl der Todesfälle steigt auf 138

Die Informationen der vergangenen Monate finden Sie hier.

Update, 26. Dezember, 17 Uhr: Erstmals sinkt die 7-Tage-Inzidenz wieder unter die 200er-Marke. Wie das Landratsamt am Samstag mitteilt, liegt sie laut LGL inzwischen bei 184,61.

93 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Freitagnachmittag hinzugekommen. Doch die Gesamtzahl aller bestätigten Infektionsfälle erhöht sich nur um 82 auf 8390, da laut Landratsamt mehrere Dubletten in verschiedenen Gemeinden entfernt wurden. Aktuell gelten 708 Personen als infiziert, 7544 als statistisch genesen. Die höchste Zahl der Neuinfektionen verzeichnen Haar mit 11 Fällen und Neubiberg mit 14 Fällen.

Aschheim 285 (+6) Aying 128 (+1) Baierbrunn 64 (+1) Brunnthal 74 Feldkirchen 128 Garching b. München 459 (+8) Gräfelfing 319 (+3) Grasbrunn 124 (+4) Grünwald 284 (+5) Haar 814 (+11) Hohenbrunn 143 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 200 (+1) Ismaning 428 Kirchheim b. München 231 (+1) Neubiberg 326 (+14) Neuried 176 (+1) Oberhaching 357 (+5) Oberschleißheim 300 (+2) Ottobrunn 541 (+6) Planegg 271 (+1) Pullach im Isartal 234 (+4) Putzbrunn 128 Sauerlach 126 (+2) Schäftlarn 95 Straßlach-Dingharting 47 (+2) Taufkirchen 499 (+5) Unterföhring 227 (+1) Unterhaching 640 (+3) Unterschleißheim 735 (+4)

Update 25. Dezember, 14.50 Uhr: Das Landratsamt meldet zwei weitere Todesfälle im Landkreis München im Zusammenhang mit dem Coronavirus: eine Frau Anfang 90 und ein Mann Ende 70. Beide verstarben im Krankenhaus. Eine Person wohnte in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis, bei beiden waren diverse Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen erhöht sich damit auf 138.

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht, von 222,2 auf 211,71. Seit Donnerstagnachmittag wurden 79 weitere Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt; die meisten - zehn - aus Garching. Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München insgesamt 8.308 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 744 Personen infiziert. (Stand: 25.12.2020, 14:00 Uhr). Insgesamt gelten 7.426 Personen als statistisch genesen.

Update 24. Dezember, 15.10 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht. Gestern bei - korrigiert - 228,83 auf heute, Heilgabend, 222,27. Im Landkreis München wurden seit Mittwochnachmittag 108 weitere Infektionsfälle bestätigt, die meisten davon, nämlich 19, in Garching.. Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar 2020 insgesamt 8.229*bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 809 Personen infiziert. (Stand: 24.12.2020, 14:00 Uhr). *Zwei Personen, die nicht im Landkreis München wohnhaft sind, wurden aus der Statistik entfernt. 136 Todesfälle sind bestätigt.

Update, 23. Dezember, 21.15 Uhr: Eine Korrektur: Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 228,83, nicht bei 288. Das Landratsamt hat den (Tipp-)Fehler mittlerweile korrigiert.

Update, 23. Dezember, 15 Uhr: Einen weiteren Todesfall im Landkreis München meldet das Landratsamt: um eine Frau Anfang 80, die in einer Senioreneinrichtung im Landkreis wohnte. Bei der Patientin waren Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 136. Die 7-Tage-Inzidenz ist hochgeschnellt, von 217,4 am Dienstag auf jetzt 288,83. Seit Dienstagnachmittag wurden 91 weitere Infektionsfälle bestätigt. Die höchsten Zuwächse werden aus Unterschleißheim - plus 20 - und Garching - plus 14 - gemeldet. Insgesamt sind im Landkreis 8123 Fälle bestätigt worden, aktuell sind 843 Menschen infiziert. 7144 gelten als statistisch genesen.

Update, 22. Dezember, 15.15 Uhr: Die Zahlen klettern ungebremst weiter. Die 7-Tage-Inzidenz erreicht einen neuen Höchstwert: 217,14. Seit Montagnachmittag wurden im Landkreis München 110 weitere Infektionsfälle bestätigt. An der Spitze liegt erneut die Gemeinde Haar mit 15 Neuinfektionen. Aktuell sind 779 Personen infiziert. Die Gesamtzahl der Fälle liegt bei 8032, wobei ein Datensatz (Grasbrunn) aus der Statistik entfernt worden ist. 135 Todesfälle wurden seit 26. März bestätigt. 7118 Personen gelten als statistisch genesen.

Update, 21. Dezember, 14.30 Uhr: Der 7-Tage-Inzidenzwert hat die 200er-Marke überstiegen und liegt jetzt bei 204,87. Seit Sonntagnachmittag verzeichnet das Landratsamt 116 weitere Infektionen - ebenso wie von Samstag auf Sonntag. Die zweite Welle ist längst nicht gebrochen. Aktuell sind 720 Personen infiziert; Insgesamt gibt es 7923 bestätigte Infektionsfälle, 7068 Personen gelten als statistisch genesen. 135 Todesfälle sind bestätiggt.

Update, 20. Dezember 15 Uhr: Der 7-Tage-Inzidenzwert erreicht einen neuen Rekord und steht jetzt bei 184,61. Der Anstieg der Fallzahlen ist aber abgebremst: Seit Samstag wurden 116 weitere Fälle gemeldet - am Vortag waren es noch 158. Aktuell sind 720 Personen infiziert. Die Summe der insgesamt bestätigten Infektionen steigt auf 7807, davon gelten 6952 Personen als statistisch genesen.

Update, 19. Dezember, 18.15 Uhr: Neue Negativrekorde: Im Landkreis München wurden seit Freitagnachmittag 158 weitere Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Und die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München war auch noch nie so hoch wie heute: 174,91.

Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar 2020 insgesamt 7.691 bestätigte Infektionsfälle.* Aktuell sind 699 Personen infiziert. (Stand: 19.12.2020, 13:30 Uhr). *Am 19.12.2020 wurden zwei Datensätze im Zuge der Datenqualifizierung bereinigt. Die Gesamtzahl erhöht sich daher nur um 156.

Seit dem 26. März 2020 wurden insgesamt 135 Todesfälle bestätigt.

Update, 18. Dezember, 14.30 Uhr: Die zweite Welle ist längst nicht gebrochen. Gleich 147 weitere Fälle meldet das Landratsamt seit Donnerstagnachmittag. Zwei Datensätze wuren bereinigt, die Gesamtzahl erhöht sich damit nur um 145. Garching liegt mit 14 Fällen an der Spitze, gefolgt von Haar (13), Unterhaching (12) und Taufkirchen (11). Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 155,5. Insgesamt gibt es 7535 bestätigte Infektionsfälle, 6740 Personen gelten als statistisch genesen. Aktuell sind 660 Personen infiziert. 135 Todesfälle sind bestätigt.

Update, 17. Dezember, 15.06 Uhr: Erneut traurige Nachrichten aus dem Landratsamt: Die Kreisbehörde vermeldet zwei weitere Todesfälle. Es handelt sich um zwei Männer Ende 70 bzw. Anfang 80. Eine Person verstarb im Krankenhaus. Eine der Personen wohnte in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis München. Bei beiden Patienten waren diverse, teils erhebliche Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 135.

Hinzukommen 130 Neuinfektionen seit Mittwoch. Die Zahl derjeniger aus dem Landkreis München, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt damit auf 7390. Als statistisch genesen gelten davon 6637. Aktuell infiziert sind demnach 616 Personen. Die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München beträgt 148,37.

Update, 16. Dezember, 14.43 Uhr: Die Zahl der Aktiv-Infizierten steigt weiter an, auf 636. Seit Dienstag sind nach Angaben des Landratsamtes im Landkreis München 64 weitere Fälle hinzugekommen. Insgesamt haben sich damit schon 7260 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt laut LGL 156,36.

Update 15. Dezember, 15 Uhr: Vier weitere Todesfälle sind im Landkreis München im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. . Es handelt sich um drei Frauen und einen Mann zwischen Ende 70 und Anfang 90. Zwei verstarben im Krankenhaus. Zwei der Personen wohnten in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis München. Bei den Patienten waren diverse Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Landkreis München erhöht sich damit auf 133.

Auch die 7-Tages-Inzidenz steigt weiter, auf 158,36. 85 weitere Infektionsfälle wurden seit Montagnhmittag gemeldet. Damit steht der Landkreis seit der ersten Meldung bei insgesamt 7196 Fällen - 6445 Personen gelten als genesen. Aktuell sind 620 Personen infiziert.

Update, 14. Dezember, 16.40 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter, von 151,51 auf 154,36. Das Landratsamt meldet 71 weitere Infektionsfälle seit Sonntagnachmittag. Zum Glück gab es keine neuen Todesfälle, es bleibt bei 129. Aktuell sind 572 Personen infiziert, insgesamt gab es bislang 7111 bestätigte Infektionsfälle. 6410 Personen gelten als statistisch genesen. Einige Datensätze von Infizierten wurden am 14. Dezember in Bezug auf ihren Wohnort geändert. Unter Umständen kann es daher zu Veränderungen der Gesamtzahl der Infizierten in einer Kommune kommen, obwohl dort kein neuer Fall gemeldet wurde.

Update, 13. Dezember, 15.20 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder merklich an. Von 145,52 am Samstag auf jetzt 151,51. Und wieder meldet das Landratsamt 91 weitere Infektionen im Landkreis München.. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 7041 Infektionsfälle bestätigt. Aktuell sind 591 Personen infiziert. 6321 Personen gelten als statistisch genesen. 129 sind gestorben.

Update, 12. Dezember, 16.20 Uhr: Drei weitere Todesfälle meldet das Landratsamt München. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen im Landkreis München im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 129. Bei den den jüngst Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer und eine Frau zwischen Mitte 60 und Ende 90. Alle drei verstarben im Krankenhaus. Bei den Patienten waren diverse Vorerkrankungen bekannt.

Im Landkreis München wurden seit Freitagnachmittag 90 weitere Infektionsfälle bestätigt. Die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz steigt auf 145,52. Seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar 2020 gibt es insgesamt 6.950 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 607 Personen infiziert. (Stand: 12.12.2020, 14:45 Uhr). 6.213 Personen gelten als statistisch genesen

Update, 11. Dezember, 14.08 Uhr: Wieder fast 100 Neuinfektionen! Das Landratsamt hat seit Donnerstag 97 weitere Fälle vermeldet. Die Zahl der Aktiv-Erkrankten beläuft sich demnach derzeit auf 612. Insgesamt haben sich im Landkreis bereits 6860 Personen angesteckt. Ein Datensatz aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn wurde gelöscht. Die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München klettert auf 145,23 .

Update, 10. Dezember, 14.25 Uhr: Eine weitere Person ist am Coronavirus gestorben. Laut Landratsamt handelt es sich um eine Frau Ende 80, die in einem Krankenhaus verstarb. Bei der Patientin waren Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis erhöht sich damit auf 126.

Derweil steigen die Corona-Kennzahlen im Landkreis München wieder. Nachdem die Anzahl der neu Infizierten zuletzt bei unter 80 lag, vermeldet das Landratsamt seit Mittwoch 96 weitere Fälle. Auch die Zahl der Akut-Erkrankten steigt auf 599, insgesamt angesteckt haben sich inzwischen 6764 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzident klettert nach Angaben des LGL auf 138,38.

Update, 9. Dezember, 14.25 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt leicht. Seit Dienstagnachmittag verzeichnet das Landratsamt 75 weitere Fälle. Trotzdem steigt die 7-Tage-Inzidenz laut LGL im Vergleich zu Dienstag von 130 auf 137,24 wieder aufgrund der vielen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Landkreis München summiert sich damit auf 6668. Aktuell infiziert sind 586 Personen, 5957 gelten als statistisch genesen.

Update, 9. Dezember, 09.23 Uhr: In den Altenheimen im Landkreis München soll noch mehr getestet werden. Das soll das Personal übernehmen. Eine Regelung, die die Caritas angesichts der Mehrarbeit kritisiert.

Update, 8. Dezember, 15 Uhr: Die Zahl der wegen einer Coronavirus-Erkrankung Verstorbenen im Landkreis München erhöht sich auf 125. Das Landratsamt München meldete am Dienstag drei weitere Todesfälle. Es handelt sich um zwei Männer und eine Frau zwischen Mitte 80 und Mitte 90. Zwei der Personen verstarben im Krankenhaus. Zwei der Personen wohnten in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis München. Bei den Patienten waren diverse Vorerkrankungen bekannt.

Derweil wurden seit Montagnachmittag weitere 81 Infektionsfälle registriert. Aktuell sind laut Landratsamt 547 Personen infiziert, 5922 gelten als genesen. Die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München beträgt 130,40. und sinkt damit wieder leicht.

Update, 7. Dezember, 14.54 Uhr: Der Landkreis startet mit 89 Neuinfektionen in die Woche (seit Sonntag). Aktuell erkrankt sind nach Angaben der Landratsamts 482 Personen. Insgesamt infiziert haben sich mit dem Coronavirus nun schon 6512 Landkreis-Bürger. Nach einer Woche, in der die Sieben-Tage-Inzidenz nach und nach sank, steigt der Wert nun wieder. Laut LGL beträgt er für den Landkreis München 132,96.

Update, 6. Dezember, 14.20 Uhr: Die Zahl der Aktiv-Infizierten geht weiter zurück, am Sonntag beträgt sie noch 486 (Samstag: 543). Seit Samstag vermeldet das Landratsamt 49 weitere Infektionen. Für den 6. Dezember hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für den Landkreis München noch keine aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz übermittelt. Laut Robert-Koch-Institut beträgt sie 124,4.

Update, 5. Dezember, 17.04 Uhr: Eine weitere Person aus dem Landkreis München ist am Coronavirus gestorben. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann Anfang 80, der in einem Krankenhaus verstarb. Bei ihm waren demnach diverse Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis München erhöht sich damit auf 122.

Die Zahl der Aktiv-Infizierten sinkt derweil etwas, von 557 am Freitag auf 543 am Samstag. Seit Freitagnachmittag vermeldet das Landratsamt 84 neue Fälle. Insgesamt haben sich damit 6374 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Ein Datensatz aus Ottobrunn wurde aus der Statistik entfernt. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt ebenfalls leicht, sie beträgt 122,41.

Update, 4. Dezember, 15.34 Uhr: Der 6. Januar ist normalerweise der große Tag in Ismaning. Dann lädt die Gemeinde zur Bürgerversammlung. Mit mehreren Hundert Besuchern und nicht selten stundenlanger Diskussion ist hier so viel los wie bei wohl keiner anderen Versammlung im Landkreis. Doch diesmal fällt die Tradition zum Dreikönigstag aus. Bürgermeister Alexander Greulich gab im Gemeinderat offiziell die Absage bekannt. Schuld ist, natürlich, die Pandemie. Sie hat die Gemeinde schon das gesamte Jahr im Griff und das ändert sich auch in den letzten Wochen von 2020 nicht mehr. „Die Zahlen sind keine Schönen“, sagte Greulich mit Blick auf die aktuellen Infektionen.

Update, 4. Dezember, 14.45 Uhr: Der Wochenvergleich zeigt: Seit vergangenem Freitag haben sich 503 Menschen neu infiziert. Der Anstieg verlangsamt sich, in der Vorwoche waren es noch 611 neue Fälle. Vor einer Woche lag die 7-Tage-Inzidenz bei 157,79, jetzt bei 128,97, auf Basis der Daten des LGL. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 121 – neun mehr als vor einer Woche. Seit Meldung des ersten Falls im Landkreis am 4. Februar 2020 gibt es insgesamt 6291 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 557 Personen infiziert, 5613 gelten als statistisch genesen. Von Donnerstag, 3. Dezember, auf Freitag, 4. Dezember, hat das Landratsamt 89 weitere Fälle verzeichnet (s. Tabelle).

Update, 3. Dezember, 14.40 Uhr: Das Landratsamt meldet sechs weitere Todesfälle im Landkreis München im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um fünf Männer und eine Frau zwischen Mitte 70 und Anfang 90. Fünf der Personen verstarben im Krankenhaus. Zwei der Personen waren Bewohner in verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Landkreis München. Bei den meisten Patienten waren diverse Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 121.

Im Landkreis München wurden seit Mittwochnachmittag 80 weitere Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar 2020 insgesamt 6.203 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 580 Personen infiziert. Insgesamt gelten 5.502 Personen als statistisch genesen. Die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München beträgt 126,69.

Update, 2. Dezember, 14.45 Uhr: Im Landkreis München wurden seit Dienstagnachmittag 60 weitere Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar 2020 insgesamt 6.123 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 595 Personen infiziert. Ein doppelter Datensatz (Ismaning) wurde in der Datenbank bereinigt.

Seit dem 26. März 2020 wurden insgesamt 115 Todesfälle bestätigt. Insgesamt gelten 5.413 Personen als statistisch genesen. Die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München beträgt 132,39. Das Landratsamt München nimmt die Zahlen des LGL als Basis, nicht die des RKI.

Update, 1. Dezember, 14.33 Uhr: Im Landkreis München wurden seit Montagnachmittag 76 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis insgesamt 6064 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 571 Personen infiziert, 5378 gelten als statistisch genesen. Die vom LGL ermittelte 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis München beträgt 136,39. Damit sinkt die Inzidenz erstmals wieder deutlich.

Update Dienstag, 1. Dezember, 13.51 Uhr: Gastronomie und Kultur sind bereits seit einem Monat im Lockdown, genauso ergeht es seit heute auch den Büchereien im Landkreis München. Auch sie sind betroffen von den verschärften Regeln, die am 1. Dezember in Kraft getreten sind. Diese untersagen unter anderem Publikumsverkehr in Bibliotheken. Eine Neuerung, die offenbar noch nicht jedem bekannt ist. In Haar etwa, meldete die Gemeinde, standen heute einige Bürger vor der Bücherei, die Türen waren zu. Und dabei bleibt es auch vorerst - bis mindestens 20. Dezember.