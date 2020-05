So schützen sich die Feuerwehren im Landkreis 

Auch die Feuerwehren im Landkreis München müssen sich für einen möglichen Corona-Infektionsfall in ihren Reihen wappnen.

Landkreis – Wenn es brennt, dann kommt die Feuerwehr. Das bleibt auch so, sagt Kreisbrandinspektor Walter Probst. „Uneingeschränkt.“ Schon seit Februar, als sich das Virusgeschehen zuspitzte, flattert den Kommandanten im ganzen Landkreis ein Informationsschreiben der Kreisbrandinspektion (KBI) nach dem anderen ins Haus – inzwischen 30 an der Zahl. Und auch wenn der eine oder andere Ehrenamtliche ob der Anweisungsflut wohl schon die Augen verdreht, ist es mit den Vorsichtsmaßnahmen bislang gelungen, ein Horrorszenario zu verhindern: Dass eine ganze Feuerwehr in Quarantäne muss, weil sich einer infiziert hat.

Feuerwehren verzichten auf Übungen und nicht notwendige Treffen

Denn auch für die Feuerwehren gibt es für den Infektionsfall keine Ausnahmen. „Ein kranker Doktor geht ja auch nicht in die Praxis“, sagt Probst. Sollte gleich eine ganze Wehr ausfallen, beispielsweise falls nach einer Hauptübung ein Infektionsfall bekannt wird, muss also die Nachbar-Feuerwehr einspringen, die einen weiteren Anfahrtsweg hat. Das wäre ein Spiel mit dem Feuer; im Wortsinn. „Und das geht nicht lange gut“, sagt der Kreisbrandinspektor. Deshalb verzichten die Landkreis-Feuerwehren schon seit März auf sämtliche Übungen und nicht notwendigen Zusammentreffen.

Qualifizierungen und Prüfungen sind ebenfalls verschoben. Und Schulungen finden, so gut es eben geht, online statt. Dort können die Retter zwar nicht üben, wie man eine Schlauchstrecke aufbaut. „Aber wenn man sich mit einem Thema theoretisch beschäftigt, ist das immer noch besser, als wenn man gar nichts macht“, findet Probst.

Oberstes Ziel: Einsatzbereitschaft erhalten

Die bevorstehenden Lockerungen werden die Feuerwehren nicht gleich mitmachen. „Da schlagen wir locker noch zwei Wochen obendrauf“, sagt der Kreisbrandinspektor. Schließlich müssen seine Einsatzkräfte ja nicht wie Ladenbesitzer Gewinn erwirtschaften. „Das oberste Ziel ist, die Einsatzbereitschaft zu erhalten“, so Probst.

Im Einsatz heißt das auch für Nicht-Atemschutzträger: Masken aufziehen, auch wenn so das Schnaufen im Einsatz ganz schön anstrengend ist. Schlimmstenfalls wäre damit vorstellbar, dass eine Auto-Besatzung von neun Mann durch einen Covid-19-Fall außer Gefecht gesetzt werde, mehr aber auch nicht. „Das wäre aufzufangen“, sagt Probst. Eingetreten sei der Fall noch nicht, auch wenn es natürlich einzelne Corona-Fälle unter den Mitgliedern der Landkreis-Wehren gegeben habe.

Sorgen macht sich der Kreisbrandinspektor nur mit Blick auf die Zukunft. Ewig kann er seine Ehrenamtlichen nicht per Videotelefonie schulen lassen. „Wenn die Situation bis November anhält, müssen wir uns was überlegen“, sagt Walter Probst. Den Plan dafür hat er noch nicht in der Tasche. „Wir müssen alle noch lernen, mit unserem neuen Leben umzugehen.“

