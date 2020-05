Er half freiwillig auf Corona-Isolierstation: Wie aus einem Amtsmitarbeiter Pfleger Michael wurde

Aus Michael Reiprich, Mitarbeiter im Umweltamt Feldkirchen, wurde Pfleger Michael auf der Corona-Isolierstation. Sie gehört zum Altenheim St. Katharina Labouré in Unterhaching – jene Einrichtung, die besonders stark von dem Virus betroffen ist, und in der in den vergangenen Wochen 19 Menschen gestorben sind.

Unterhaching/Feldkirchen– Zwei Wochen lang hat der 40-Jährige aus Unterhaching mit Corona infizierte, teils sehr hochbetagte Bewohner gepflegt. „Klar geht einem da durch den Kopf: Begibt man sich jetzt bewusst in Gefahr?“, beschreibt Michael Reiprich die eingangs kurze Phase „einer gewissen Skepsis“, fügt aber rasch hinzu: „Man kann sich schützen.“ Angst, sagt der Unterhachinger, sei ohnehin „ein schlechter Ratgeber, generell. Wenn man Angst hat, sollte man das auch nicht machen.“

+ Weil er den Erkrankten helfen wollte, hat sich Michael Reiprich freiwillig als Pfleger gemeldet und er sagt: „Ich würde es immer wieder tun.“ © privat Mit „das“ ist Reiprichs freiwilliges Engagement gemeint, zu dem er sich nach dem Aufruf von Melanie Hum l entschloss. Die Bayerische Gesundheitsministerin hatte am 23. März an alle Pflegekräfte, die gerade nicht in ihrem Beruf tätig sind, appelliert, im Kampf gegen die Pandemie mitzuwirken.

Aus dem Pflegepool Bayern an Unterhachinger Einrichtung vermittelt

Michael Reiprich hat mehrere Berufe: Er ist examinierter Krankenpfleger, außerdem hat er in Weihenstephan Forstingenieurswesen studiert; im Umweltamt der Gemeinde Feldkirchen ist er zuständig für den Bereich Grünanlagen. Nachdem sein Arbeitgeber grünes Licht gegeben und ihn freigestellt hatte, meldete sich Reiprich beim Pflegepool Bayern, der ihn in die Unterhachinger Einrichtung der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul vermittelte. „Ich habe mich solidarisch zeigen wollen mit den Kollegen“, betont Reiprich.

Der 40-Jährige war in der „Villa Katharina“ für den Spätdienst eingesetzt. Der Container, der im Zuge der Baumaßnahmen auf dem Areal eigentlich vorübergehend als Kapelle und Cafeteria dienen sollte, wurde zur Isolierstation für bis zu zwölf Bewohner. Drei Mal ist Reiprich auf dasCoronavirus getestet worden – vor Beginn seines Einsatzes, zwischendrin (die gesamte Belegschaft wird einmal wöchentlich getestet) und schließlich an seinem letzten Arbeitstag. „Alle Tests waren negativ.“ Andere Kollegen hätten sich während der Arbeit infiziert – mit unterschiedlichsten Auswirkungen. „Manche zeigten keine Symptome, hatten keine Temperatur. Andere, die die Infektion zwar nicht im Krankenhaus, aber zuhause im Bett durchstehen mussten, bekamen Probleme mit der Atmung“, erzählt Reiprich. „Das Virus ist tückisch.“

Er erlebte, wie Bewohner starben

Während seiner Zeit als Pfleger Michael konnten selbst hochbetagte oder vorerkrankte Infizierte von der Isolierstation zurückverlegt werden, aber der 40-Jährige erlebte während seiner Schicht mit, wie Bewohner starben. „In dem Augenblick ist es zunächst nicht so belastend, man verarbeitet das erst hinterher“, sagt Reiprich. Besonders nahe sei ihm gegangen, dass sich die Sterbenden nicht durch eine letzte Umarmung, einen letzten Händedruck von ihren Angehörigen verabschieden konnten.

Anstrengende Arbeit mit Schutzkleidung

Eine tägliche Herausforderung war „die anstrengende Schutzkleidung“: ein Ganzkörperanzug, Handschuhe und die Atemschutzmaske. Für den Träger der Schutzkleidung, aber auch für die Pflegebedürftigen. „Bewohner mit Demenz oder mit demenziellen Zügen sind auf Gestik und Mimik angewiesen“, sagt Reiprich. „Außerdem wird man schlecht verstanden, da muss man in die Maske brüllen.“ Auch der Ortswechsel von der ursprünglichen auf die Isolierstation habe Demenzkranke vor Probleme gestellt. „Sie wussten nicht mehr, wo sie sind. So eine Veränderung kann die Betroffenen völlig aus dem Gleichgewicht bringen.“

„Ich würde es wieder machen“

Rückblickend sieht der Unterhachinger den Freiwilligendienst im Altenheim St. Katharina Labouré „als Bereicherung. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.“ Reiprich lobt das „tolle Arbeitsklima“. Die Kollegen, bestehend aus Stammpersonal und Zeitarbeitskräften, „haben mich sehr willkommen geheißen“.

In sein Büro in Feldkirchen ist Reiprich noch nicht zurückgekehrt, erst 14 Tage nach dem letzten Dienst auf der Corona-Isolierstation darf er wieder im Umweltamt arbeiten. Im Pflegepool Bayern ist er weiterhin registriert. „Wenn Not am Mann ist, würde ich es wieder machen.“