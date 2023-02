Cyberangriffe: E-Mails öffnen Erpressern die Tür

Von: Charlotte Borst

Angriffe von Hackern auf Unternehmen und Behörden werden auch im Landkreis München zur stetig wachsenden Bedrohung. (Symbolbild) © Silas Stein/IMAGO

Angriffe von Hackern auf Unternehmen und Behörden werden auch im Landkreis München zur stetig wachsenden Bedrohung.

Landkreis – Die Server der Firma Fritzmeier in Großhelfendorf wurden Opfer eines Cyber-Angriffs, die Caritas war Ziel einer Hacker-Attacke, aber auch das Schulamt im Landkreis München und die IHK wurden im vergangenen Jahr Opfer von Cyber-Kriminellen (wir berichteten). Nach Auskunft des Polizeipräsidiums München sind 2021 in Stadt und Landkreis München in 76 Fällen Strafanzeigen in Verbindung mit Cyber-Angriffen gestellt worden, davon kam es in 44 Fällen zu Erpressungen. Im Jahr 2020 gab es 40 Anzeigen und 22 Erpressungen (2019: 53/29).

Hacker verlangen Lösegeld

Bei Ransomware-Angriffen wie bei Fritzmeier dringen die Kriminellen in IT-Systeme ein und sperren ihre Opfer durch ein Schadprogramm (Ransomware). Eine Entschlüsselung der Daten stellen die Hacker erst gegen Zahlung eines Lösegelds in Aussicht. Einfallsportal für die Hacker sind nach wie vor häufig E-Mails mit angehängten Dateien, in denen die Erpressungs-Software versteckt ist. Im Fall der Firma Fritzmeier waren sämtliche Systeme betroffen. Internetzugänge und Telefone waren stillgelegt. Der Zulieferer für Fahrzeugteile war stark in seiner Arbeitsfähigkeit eingeschränkt. Auch die Caritas und das Landratsamt München mussten ihre Computersysteme erst über Wochen wieder einrichten, denn sie hatten sich geweigert, das geforderte Lösegeld zu zahlen.

Nur 42 Prozent der Unternehmen haben einen IT-Notfallplan

Cyberangriffe sind wegen der zunehmenden Digitalisierung eine stetig wachsende Bedrohung und für viele Unternehmen ein Thema. Dennoch haben nur 42 Prozent der befragten bayerischen Unternehmen einen IT-Notfallplan, wie aus einer IHK-Umfrage hervorgeht.

Die IHK-Umfrage zeigt aber auch: Immerhin 95 Prozent der Befragten sichern ihre Daten regelmäßig. Jeweils 60 Prozent der Unternehmen führen Risikoanalysen durch und schulen ihre Mitarbeiter zur IT-Sicherheit.

Nur Prävention kann immensen Schaden vorbeugen, das Polizeipräsidium gibt Tipps, wie sich Unternehmen schützen können. Polizeioberkommissar Peter Werthmann rät, den Virenschutz ständig zu aktualisieren, starke Passwörter zu verwenden und regelmäßig ein Software-Update aufzuspielen. Überflüssige Software sollte gelöscht werden. Das Schadensrisiko lässt sich verringern, indem man Backups von wichtigen Daten erstellt und diese offline aufbewahrt, betont Werthmann. Auch einen Notfallplan sollten Unternehmen und Behörden offline vorhalten.