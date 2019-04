D’Hachingertaler holen Isargaufest nach Unterhaching

Der Unterhachinger Trachtenverein „D‘Hachingertaler“ ist mächtig stolz: Er hat den Zuschlag für das Isargaufest 2021 bekommen. Trachtenvereine aus ganz Bayern und Österreich werden dann im Juni nach Unterhaching pilgern.

Unterhaching – „Vereinsjubiläum und Isargaufest zusammen, das wird es erst in 25 Jahren wieder geben“, sagte einst der Vorsitzende des Heimat- und Trachtenvereins „D’Hachingertaler“, Alfons Griesberger. Der Anlass dazu war das 75. Gründungsjubiläum des Vereins in Verbindung mit dem 77. Isargaufest im Juni 1996 in Unterhaching. Recht hat er behalten. Denn in zwei Jahren werden die Trachtler nicht nur mit ihren Paten- und Brudervereinen das 100. Vereinsbestehen feiern, sondern auch die Vereine des Isargaues als Gäste empfangen. Einstimmig vergaben die Delegierten der Frühjahrsgauversammlung des Isargaues jetzt das Gaufest 2021 an „D’Hachingertaler“ Unterhaching um deren Vorstand Rudolf Maier.

Damit richten die Unterhachinger Trachtler nach 1971 und 1996 nun schon zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ein Gaufest aus. Termin ist das Wochenende, 26. und 27. Juni 2021. Höhepunkt wird laut Pressemitteilung der Festzug am Sonntag sein, wenn sich ein farbenprächtiger Zug von bis zu 3500 Trachtlern und Ortsvereinen mit Blasmusik durch die Straßen von Unterhaching bewegen wird. Die Zuschauer erwartet eine bunte Trachtenvielfalt aus verschiedenen Gegenden Bayerns sowie aus Österreich.

Erste Gespräche mit der Gemeinde und einem möglichen Festwirt wurden bereits geführt. Nach dem Zuschlag können die Trachtler nun endlich Nägel mit Köpfen machen, denn viele Details müssen zuvor geplant werden, ehe daraus Teilnehmer, Ablaufpläne, Speisekarten, Ehrengeschenke oder Sitzordnungen werden. Fest steht bereits, dass es eine große Feldmesse unter freiem Himmel geben wird.

mm