Wohnraumnot ruft Konflikt im Gemeinderat hervor: Eine Altersfrage?

Von: Martin Becker

Um die Gaubengröße drehte sich die Diskussion. Symbolfoto: © Hauptenbuchner GmbH

Eine turbulente Debatte um einen Dachwohnungsausbau hat sich jetzt im Unterhachinger Gemeinderat entwickelt. Der Siedlungsdruckt spielte dabei eine große Rolle.

Unterhaching – Strikt nach Vorschrift? Oder doch mehr den aktuellen Zwängen angepasst? Die Wohnraumnot löste in Unterhaching eine Grundsatzdiskussion aus. Und entfachte einen Generationenkonflikt.

Anlass für die turbulente Debatte war ein Bauantrag aus der Ludwig-Thoma-Straße. Man wolle das Haus „familiengerechter nutzen“ und das Dachgeschoss mit einer sogenannten Schleppgaube, vier Meter breit, ausbauen. Dies sieht der Bebauungsplan aber nicht vor – zulässig wären zwei Einzelgauben mit je 1,43 Metern Breite. Verbieten, erlauben, was nun also? Um die „isolierte Befreiung“ vom Bebauungsplan, durchaus mit Präzedenzwirkung, ging es im Bauausschuss.

Willkommen im Jahr 2022

„Herzlich willkommen im Jahr 2022“, adressierte Julia Stifter (FWU) einen ironisch gemeinten Gruß an die Bauverwaltung im Rathaus, die am liebsten auf dem Bebauungsplan aus den 1990er Jahren pochen und an einer „Einheitlichkeit der Dachlandschaft“ festhalten würde. Auch Grünen-Sprecher Stefan König kritisierte die Haltung im Rathaus: „Statt zwei kleinerer Gauben – was erlaubt wäre – würde eine größere gebaut. Energetisch ist das besser. Und beruhigend für die Dachlandschaft.“

Fürs Homeoffice reicht das Zimmer vielleicht

Harald Nottmeyer (SPD) indes erhob sich, all dies „differenzierter zu sehen“. Das Gesamtbild der Dächer würde „deutlich verändert“, und am Nutzen zweifelte er: „Für Homeoffice reicht es vielleicht. Aber letztlich bleibt es ein besserer Speicher, wer über 1,80 Meter groß ist, stößt sich den Kopf.“

Aufwertung der Wohnsituation

Ganz so knapp scheinen die Dachgauben-Pläne nicht bemessen zu sein, weshalb Korbinian Rausch (CSU) eine „sinnvolle Aufwertung der Wohnsituation“ sah und mit seinem Verweis, dass der Siedlungsdruck vor rund 24 Jahren ein anderer gewesen sei als heute, eine Altersdebatte auslöste.

Siedlungsdruck gibt es schon lange

„Auch 1998, als ich nach Unterhaching gezogen bin, hatten wir schon Siedlungsdruck“, fand Emil Salzeder (52) von der Neo-Fraktion. Was Korbinian Rausch (29), zu jener Zeit sechs Jahre alt, als Provokation wertete: „Auch wir konnten damals schon denken. Aber manche nutzen ihr Gehirn halt nicht, wenn sie älter werden.“ Woraufhin Gertraud Schubert (FWU). eine Entschuldigung verlangte dafür, „dass ältere Leute gaga sein sollen und nur die Jungen denken können“.

Entschuldigung wird nicht abgegeben

Diesem Wunsch nach einer Entschuldigung kam Rausch aber nicht nach. Vielmehr manifestierte der 29 Jahre alte Vorsitzende der CSU-Fraktion tags darauf im Gespräch mit dem Münchner Merkur seine Position. „Nie mussten die Menschen in den vergangenen 50 Jahren einen höheren Prozentsatz ihres Gehalts für Miete oder Immobilienfinanzierung aufwenden wie jetzt“, verteidigte Korbinian Rausch seine Haltung. „Diese Fakten zu bedrängen mit dem Verweis auf mein Alter – wie von Emil Salzeder getan – ist nichts anderes als Altersdiskriminierung und schlichtweg dumm.“ Und in Bezug auf die Dachgaubenfrage fand der 29-Jährige: „Wir brauchen wieder einen gelebten Pragmatismus.“

Die Einzelbefreiung

Im Ergebnis folgte der Bauausschuss, trotz Gegenstimmen, der Rausch-König-Linie. Das heißt, die Unterhachinger Familie (die im Sitzungssaal aufmerksam zuhörte), darf per Einzel-Befreiung von Bebauungsplan ihre Mega-Dachgaube bauen. Die generelle Signalwirkung der Diskussion an Politik und Behörden ist, sich im Zeitalter eines zunehmenden Preis-Leistungs-Missverhältnisses kulanter zu zeigen im Hinblick auf familienökonomische Lösungsansätze. MARTIN BECKER