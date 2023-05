„Das ist kein Ablasshandel“: Klima-Zertifikate unterstützen Projekte für die Zukunft

Von: Anna Liebelt

Teilen

Landrat Christoph Göbel (l.) hat sich als Erster ein Klima-Zertifikat der Aktion-Zukunft-Plus für 20 Euro gekauft. © .Ali

Im Landkreis München ist jetzt der Startschuss für die Klimaaktion des Landkreises München gestartet. Der Waldumbau ist eines von drei Projekten.

Landkreis – In Mitten von Forstwegen und über 30 Meter hohen Fichten startete gestern die „Aktion Zukunft Plus“ des Landkreis München. Ab sofort können Behörden, Unternehmen und Bürger Zukunft-Plus-Zertifikate erwerben und so – zum Ausgleich ihrer CO2-Emissonen – Klimaschutzprojekte im Landkreis und weltweit unterstützen. Zum Startschuss stellten die Beteiligten des Landratsamtes und der Energieagentur München-Ebersberg eines der insgesamt drei Projekte vor: den Waldumbau im Forstenrieder Park.

Mit Zertifikaten den Waldumbau finanzieren

Schon seit 2016 pflanzen dort die Bayerischen Staatsforsten in Kooperation mit der Organisation „Bergwaldprojekt“ heimische, klimastabile Bäume im Revier Unterdill an. Denn klimabedingt seien deutschlandweit 30 Prozent der Flächen vom Waldsterben bedroht, weiß zuständiger Revierleiter Wilhelm Seerieder. „Die Fichtenwälder haben bei uns in Zukunft keinen Bestand mehr“, sagt der Förster und deutet auf die dicken Baumstämme direkt neben ihm. Um die Funktion des Waldes als Rohstoff- und Erholungsgebiet wahren zu können, setzen die Bayerischen Staatsforsten auf Wiederaufforstung mit einem klimatoleranten Mischwald. In kleinen Quadraten pflanzten die Projektbeteiligten daher knapp 40 000 Buchen-, Tannen- und Sommerlindensetzlinge.

Ab sofort soll das Projekt, das bisher durch einen Vorschuss des Landkreises begünstigt wurde, von den Klima-Zertifikaten finanziert werden, betont Philip Dafe, zuständiger Projektleiter im Landratsamt. Ziel sei es, damit Klimaschutzprojekte wie im Forstenrieder Park künftig gemeinschaftlich umzusetzen. Dabei sollen die Zertifikate, die als Ausgleich für unvermeidbare CO2-Emissionen dienen, eine tragende Rolle spielen.

Geld in den Umlauf zu bringen, für Projekte, die sonst nicht Zustande gekommen wären

Den Vorwurf des ökologischen Ablasshandels wies Landrat Christoph Göbel dabei zurück. „Wir wollen so was nicht. Es geht darum, Geld in den Umlauf zu bringen, für Projekte, die sonst nicht Zustande gekommen wären.“ Neben der Wiederaufforstung im Forstenrieder Parkt können Interessierte mit dem Kauf eines Zukunft-Zertifikates derzeit auch den Humusaufbau in der lokalen Landwirtschaft sowie die Reduktion der Treibhausgasbilanz von Kühltransportern unterstützen. Weitere Projekte und Werbung mit Plakaten sollen in den nächsten Wochen folgen. „Der große Vorteil der Aktion ist, dass man lokal sehen kann, was man unterstützt hat“, sagt Dafe.